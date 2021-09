Am 9. September startet New World mit seiner Open Beta und am 28. September findet dann der Release des MMOs statt. Wir von MeinMMO sammeln in dieser Übersicht alle Guides und wichtigen Artikel zu New World.

In diesem Artikel findet ihr allgemeine Guides und Tipps für Neueinsteiger, Übersichten zu Builds und den verschiedenen Waffen sowie hilfreiche Tipps rund um das Crafting. Die sollten euch vor allem während der kommenden Open Beta im September helfen.

Einsteiger-Guides

Guides zu Waffen, Builds und Dungeons

Guides zu Dungeons

Alle Dungeons in New World in der Übersicht

Die Dungeons, im Spiel Expeditionen genannt, sind noch ein recht junger Content in New World. Wir verraten, welche Dungeons es gibt und für welches Level sie sich eignen.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat das erste Dungeon Amrhein-Ausgrabung bereits ausführlich gespielt. Seine Eindrücke verrät er euch.

Guides zum Crafting

Allgemeine Tipps und Hinweise

Mehr zu New World findet ihr außerdem in unserer großen Übersicht zum Spiel. Dort geht es um die verschiedenen Inhalte, Vorbestellungen, den Release und auch, wie es mit New World nach der Veröffentlichung weitergehen soll:

Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay