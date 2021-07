New World: 3 Builds für Einsteiger, die ideal fürs PvE sind

New World befindet sich seit dem 20. Juli in einer Beta und viele Spieler nutzen diese bereits, um sich intensiv mit den verschiedenen Waffen auseinanderzusetzen. Unter diesen Spielern befindet sich auch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch. Er stellt euch verschiedene Builds für Anfänger vor, die sich ideal zum Leveln im PvE anbieten.

Was sind das für Builds? Die hier zusammengestellten Builds sollen euch vor allem dabei helfen, bis ins Endgame zu leveln und währenddessen keine Probleme mit den Feinden zu haben. Alle Kombos setzen dabei auf eine Mischung aus Nah- und Fernkampf, was sich besonders im PvE anbietet, um den feindlichen Mobs Schaden zuzufügen, noch bevor sie euch erreichen können.

Die Builds mit “Beil und Bogen” und “Speer und Muskete” habe ich bereits selbst intensiv gespielt und sie für gut befunden. Die Kombination “Lebensstab und Schwert” wiederum wurde mir immer wieder von Alpha-Spielern empfohlen, sodass ich sie ebenfalls in die Liste mit aufgenommen habe.

Die fertigen Skill-Trees, die ihr als Bilder eingebettet seht, kommen von der Webseite Newworldfans.com, die bereits ein Tool zum Erstellen von Builds besitzt.

Hinweis: New World befindet sich derzeit in der Serverwartung. Deshalb konnten wir nicht alle deutschen Begriffe nachschlagen. Der Artikel wird entsprechend angepasst, sobald es möglich ist.

Beil und Bogen

Warum wird diese Kombo gespielt? Das Beil gehört zu den stärksten Waffen im Spiel und bietet viele Überlebensfähigkeiten, Stuns und einen hohen Schaden. Durch die Fähigkeit “Berserker” könnt ihr es auch problemlos mit mehreren Feinden aufnehmen.

Diese starken Eigenschaften kombinieren wir mit dem Bogen, der eine hohe Reichweite bietet und ideal zum Kiten von Feinden eingesetzt werden kann.

Das Build spiele ich persönlich am liebsten und halte es auch in Bosskämpfen, Expeditionen und sogar für das PvP für nützlich. Das liegt vor allem an dem hohen Schaden und dem Debuff durch Zerreißender Wurf.

Wie verteile ich die Attribute? Der Fokus des Builds liegt auf dem Attribut “Geschick”. Das ist das Hauptattribut des Bogens und das Sekundärattribut des Beils. Geschick wird genutzt, da es eure Chance auf kritische Treffer erhöht und für Bonus-Schaden bei kritischen Treffern und Kopftreffern sorgt.

Sobald ihr die maximalen Attribute bei Geschick erreicht habt, könnt ihr die restlichen Punkte in Konstitution oder Stärke investieren, je nachdem ob ihr mehr Überlebensfähigkeit oder mehr Schaden haben wollt.

Welche Skills nutze ich beim Beil?

Berserker

Zerreißender Wurf

Tosende Fluten

In den ersten Leveln skillt ihr beim Beil “Berserker” und danach folgt ihr der Berserker-Linie auf den ersten Stufen, um die passiven Effekte “Auf der Jagd” und “Berserkerauffrischung” zu skillen. Danach widmet ihr euch dem Skill “Zerreißender Wurf” aus dem anderen Skill-Tree und mit der nächsten Stufe dem dritten Angriff “Tosende Fluten”.

Bis hinein ins Endgame skillt ihr dann die Reihen von “Berserker”, “Tosende Fluten” und “Zerreißender Wurf” nach unten hin durch. Außerdem nutzt ihr die passiven Effekte “Accumulated Power”, “Against all Odds” und “Fortifying Strikes” aus dem Berserker-Baum, sowie “Kritischer Wurf” und “Exploitation” aus dem Wurf-Baum.

Welche Skills nutze ich beim Bogen?

Durchdringer Schuss

Pfeilhagel

Schnellschuss

Zu Beginn skillt ihr als Jäger die Fähigkeit Durchdringender Schuss aus dem Jäger-Baum sowie die Passive Ausweichtaktiken und die Fähigkeit Pfeilhagel. Im weiteren Verlauf schaltet ihr alle Effekte unterhalb der Fähigkeiten Durchdringender Schuss und Schnellschuss frei.

Im Jäger-Baum setzt ihr in den passiven vor allem auf viel Schaden. Darum skillt ihr “Long Range” (mehr Schaden an weit entfernten Gegnern), “Aim True” (schnellere Pfeile und mehr Schaden durch schwere Angriffe) und “Finishing Shot”, der 20 % mehr Schaden an Zielen unter 50 % Leben verursacht.

Im Skirmisher-Tree hingegen findet ihr vielseitige Effekte. Durch “Closing In” reduziert ihr die Wiederaufladezeit von Bogenfertigkeiten durch Treffern an Zielen unter 50 % Lebenspunkte und durch “Archers Speed” bekommt ihr Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Wechsel auf den Bogen. Das ist nützlich, um Feinde zu kiten.

Wie sieht die Ausrüstung aus? Im Level-Prozess seid ihr natürlich darauf angewiesen, welche Ausrüstung ihr von Feinden fallengelassen bekommt. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass sie euch Boni auf Geschick, Geschick und Konstitution oder Geschick und Stärke bringen. Nützliche Stats sind erhöhte Chance auf kritische Treffer und zusätzlicher Schaden.

Bei der Schwere der Rüstung gilt grundsätzlich, dass leichtere Rüstung mehr Spaß macht, da ihr insgesamt mobiler seid. Wer jedoch Probleme mit dem Überleben hat, kann auch auf schwerere Rüstung setzen.

Wie sieht die Rotation der Fähigkeiten aus? Grundsätzlich beginnt ihr mit dem Bogen. Dort startet ihr einen schweren Angriff, gefolgt von Durchdringender Schuss und Schnellschuss. Danach wechselt ihr meist auf das Beil, beginnt mit Zerreißender Wurf. In der Regel reicht dann Tosende Fluten, um die Feinde bereits auszuschalten.

Der Zerreißende Wurf spielt übrigens in Expeditionen und bei Bosskämpfen eine wichtige Rolle, weil er einen Debuff erzeugt, von dem auch die Mitspieler profitieren.

Lebensstab und Schwert

Warum wird diese Kombo gespielt? Der Lebensstab eignet sich hervorragend für Anfänger, da er viel Heilung und viele generell nützliche Überlebensfähigkeiten bringt. Zudem wird er genutzt, um Feinde aus großer Entfernung anzulocken und ersten Schaden zu verursachen, bevor ihr dann auf das Schwert wechselt.

Außerdem ist die Fähigkeit Heiliger Boden ideal fürs PvE, da ihr einfach darin stehenbleiben und so passiv Lebensraub mit dem Schwert bekommt. Das Schwert wiederum ist eine gute Nahkampfwaffe, wenn es um einen Mix aus Überleben und Schaden geht.

Dieses Build ist jedoch, anders als die anderen beiden aus diesem Guide, nicht wirklich nützlich im Endgame. Ihr seid für eine Gruppe nicht hilfreich, weil ihr keinen klassischen Heiler spielt, und braucht am Ende lange, um Feinde in die Knie zu zwingen. Zum Leveln und gerade für Anfänger eignet es sich jedoch hervorragend.

Wie verteile ich die Attribute? Etwa 100 bis 150 Punkte investiert ihr in Fokus. Damit erhöht ihr eure Manaregenartion erheblich, was für den Lebensstab wichtig ist. Die restlichen Punkte gehen in Stärke, um euer Schwert zu verbessern, oder Konstitution, um euer Überleben zu verbessern.

Welche Skills nutze ich beim Lebensstab?

Heiliger Boden

Orb of Protection

Beacon

Eure ersten Fähigkeitspunkte solltet ihr im Skill-Tree Protector einsetzen. Dort schaltet ihr die Fähigkeiten “Orb of Protection” und “Beacon” frei. Etwa auf Waffenstufe 6 kommt ihr dann an die letzte Fähigkeit “Heiliger Boden”.

Das Besondere an diesem Build ist, dass ihr keine der letzten Fähigkeiten in den Skill-Trees freischaltet. Beide setzen auf die Heilung von Mitspielern, jedoch fokussiert sich das Build eher darauf, dass ihr allein in der Welt klarkommt.

Darum konzentriert ihr euch auf viele passive Effekte, die euch das Leben erleichtern. Dazu zählen Effekte wie “Protector’s Touch”, der euch vor Schaden bewahrt, wenn ihr Feinde angreift, oder “Balance”, durch den ihr Bewegungsgeschwindigkeit bekommt, wenn ihr unter 50 % Leben fallt.

Welche Skills nutze ich beim Schwert?

Whriling Blade

Shield Rush

Shield Bash

Beim Schwert fokussiert ihr euch vor allem auf den Defender-Tree. Hier stärkt ihr eure beiden Fähigkeiten Shield Rush und Shield Bash. Auch hier spielen passive Fähigkeiten eine wichtige Rolle, um euer Überleben zu sichern.

So skillt ihr “Sturdy Shield”, das euch passiv 15 % mehr Rüstung bringt, “Elemental Resistance”, das euch 10 % weniger Schaden durch Magie bringt, und “Fortitude”, durch das ihr beim Tragen eines Schwertes automatisch 10 % zusätzliche Lebenspunkte bekommt.

Im Schwertmeister-Tree wiederum sorgt ihr für ein wenig Offensive. Hier skillt ihr “Whirling Blade” runter bis zum “Tactical Strike” und nutzt passive Effekte wie “Empowered Stab” und “Opportunist” für zusätzlichen Schaden.

Wie sieht die Ausrüstung aus? Bei diesem Build geht es vor allem darum, dass ihr einen seichten Einstieg habt. Die Wahl eurer Ausrüstung spielt keine so große Rolle, wobei ihr auf die Attribute Stärke und Konstitution achten solltet. Die verbessern grundsätzlich euer Spielerlebnis.

Wie immer gilt, dass ihr mit leichter Ausrüstung besser ausweichen könnt, während ihr mit schwerer Ausrüstung besser Treffer einstecken könnt. Hier hängt auch viel davon ab, wie gut ihr im Blocken und Ausweichen seid.

Wie sieht die Rotation der Fähigkeiten aus? Ihr eröffnet den Kampf mit dem Lebensstab und der Fähigkeit Beacon. Danach setzt ihr mit leichten Angriffen und einem schweren Angriff nach. Durch den schweren Angriff aktiviert sich der Buff Intensify, durch den ihr mehr Heilung verursacht.

Ist der Feind bei euch angekommen, nutzt ihr die Fähigkeit Heiliger Boden, um euch mit verursachtem Waffenschaden zu heilen. Dann wechselt ihr auf das Schwert, nutzt Shield Bash, um den Feind zu stunnen, und im Anschluss Whriling Blade, um starken Schaden zu verursachen. Den Rest erledigt ihr mit leichten Angriffen.

Speer und Muskete

Warum wird diese Kombo gespielt? Der Speer ist für sich genommen eine der stärksten Waffen im Spiel, verursacht viel Schaden im Nahkampf und bietet eine richtig starke Kombo.

Die Muskete wiederum ist eine nützliche Fernkampfwaffe und verursacht Schaden über Zeit. Von diesem Schaden profitiert ihr dann, wenn ihr auf den Speer wechselt.

Das Tolle an beiden Waffen ist zudem, dass sie als Hauptattribut Geschick nutzen. Entsprechend könnt ihr dort auch alle Attributspunkte versenken.

Wie verteile ich die Attribute? Der Fokus des Builds liegt ganz klar auf dem Attribut Geschick, in das ihr voll investieren solltet. Übrige Punkte könnt ihr dann wahlweise auf Stärke oder Konstitution verteilen, je nachdem, ob ihr mehr Überlebensfähigkeit oder mehr Schaden haben wollt.

Welche Skills nutze ich beim Speer?

Sweep

Skewer

Vault Kick

Beim Speer skillt ihr relativ zügig die Fähigkeiten Sweep und Vault Kick, die eine wirklich starke Kombo ausmachen. So nutzt ihr den Vault Kick, um Feinde zu stunnen, und Sweep, um sie direkt im Anschluss zu Boden zu werfen.

Aus dem Skill-Baum Impaler nutzt ihr zudem einige nützliche passive Effekte, darunter “Exacerbating Crits”, durch den die Dauer von DoTs verlängert wird, und “Exposed Wounds”, durch den eure kritische Trefferchance bei Feinden die bluten erhöht wird.

Im Zoner-Baum wiederum nutzt ihr den passiven Effekt “Refreshing Reach”, durch den eure schweren Angriffe die Wiederaufladezeiten eurer Speer-Fähigkeiten reduzieren.

Welche Skills nutze ich bei der Muskete?

Powder Burn

Shooter’s Stance

Traps

Mit der Muskete könnt ihr ebenfalls eine starke Kombo erzeugen, die sich aus “Powder Burn”, der passiven “Backdraft” und dann der “Shooter’s Stance” ergibt. Durch “Powder Burn” fügt ihr Feinden brennen zu und durch den passiven Effekt “Backdraft” verursacht ihr 12 % mehr Schaden an brennenden Zielen. Danach heißt es dann möglichst schnell möglichst viele Schüsse abgeben. Dabei hilft die “Shooter’s Stance”.

Im Skill-Tree des Scharfschützen findet ihr außerdem die passiven Effekte “Empowering Headshot” für zusätzlichen Schaden nach einem Kopftreffer, “Hit Your Mark” für mehr Schaden an weit entfernten Zielen und “Sniper”, durch den ihr stärker auf Feinde zoomen könnt.

Aus dem Trapper-Baum setzt ihr vor allem auf die passiven Effekte “Tactical Reloard”, durch die ihr alle 6 Sekunden nicht direkt nachladen müsst, und “Kick’em When The’re Down” für extra Schaden an Zielen, die von einem CC-Effekt betroffen sind.

Wie sieht die Ausrüstung aus? Hier gilt ähnliches wie beim vorherigen Builds mit Beil und Bogen. Im Level-Prozess seid ihr natürlich darauf angewiesen, welche Ausrüstung ihr von Feinden fallengelassen bekommt. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass sie euch Boni auf Geschick, Geschick und Konstitution oder Geschick und Stärke bringen.

Bei der Schwere der Rüstung gilt grundsätzlich, dass leichtere Rüstung mehr Spaß macht, da ihr insgesamt mobiler seid. Wer jedoch Probleme mit dem Überleben hat, kann auch auf schwerere Rüstung setzen.

Wie sieht die Rotation der Fähigkeiten aus? Vor dem Kampf nutzt ihr die Fähigkeit Powder Burn, um die Feinde beim ersten Treffer zum Brennen zu bringen. Ihr eröffnet den Kampf mit schwerem Angriff und wechselt dann in die Shooter’s Stance. Nach ein paar Treffern werden die Feinde euch erreicht haben.

Sollten sie dann nicht gestorben sein, wechselt ihr auf den Speer und nutzt Vault Kick in den Sweep und das sollte ihnen in der Regel den Garaus machen.

Diese 3 Builds sollten euch den Einstieg in New World insgesamt sehr erleichtern. Wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr sie gerne in den Kommentaren hier auf MeinMMO stellen.

