Mitarbeiter einer Tankstelle sichert sich alte Hardware, die in den Müll soll – freut sich über 24 Terabyte Speicher für lau

Der Chef einer Tankstelle wollte die alte Hardware der Überwachungskamera entsorgen. Ein Mitarbeiter fragte, ob er sie behalten darf, und freute sich über wertvolle Technik.

Um welche Hardware geht es? Auf Reddit berichtet der Nutzer KBU420, dass er sich bei seiner Arbeit alte Hardware sichern konnte, die für das Sicherheitssystem einer Tankstelle genutzt worden ist. Beim Öffnen des Gehäuses erwartete ihn dann eine schöne Überraschung. Er schreibt:

Er schreibt: „Mein Chef wollte gerade sein altes Sicherheitssystem wegwerfen und ich hab gefragt, ob ich sie haben kann. Aufgemacht und da war eine 6TB Festplatte … und dann noch drei mehr!!!“

Obwohl es sich hier um gebrauchte Hardware handelt, darf sich KBU420 über ein schönes Schnäppchen freuen. Neu kostet so eine 6 Terabyte große Festplatte von Western Digital Purple etwa 300 Euro. Bei vier Festplatten sind das dann schon knapp 1.200 Euro.

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„Du bist echt ein Glückspilz“

Wie reagiert die Community auf den Fund? Die freut sich vor allem, was die mehr als 3.800 Daumen hoch und viele der 170 Kommentare auf Reddit untermauern.

OrigamiShiro schreibt etwa: „Du bist echt ein Glückspilz.“

Ad-fundum69 ergänzt: „Kostenlos ist immer gut. Jetzt überprüf mal die Betriebszeit von den Festplatten. Die könnten aber noch gut für ein paar Backups sein.“

Stryfe2010 liefert direkt nen Tipp mit: „Stell sicher, dass du CrystalDiskInfo benutzt, um den Zustand dieser Laufwerke zu prüfen, bevor du wichtige Daten draufpackst. Besonders, weil es Überwachungsfestplatten sind, die 10 Jahre alt sind. Das gilt, wenn du sie als Speicherlaufwerke verwenden willst.“

lkl34 witzelt: „Ich würde erst mal schauen, was drauf ist, vielleicht kriegst du da was für Erpressung, um die Gehaltserhöhung zu bekommen.“

Auf den letzten Kommentar antwortet KBU420 übrigens, dass er bei der Tankstelle in der Nachtschicht arbeitet: „Die Hauptperson, die mit diesem Filmmaterial erpresst werden könnte, bin wahrscheinlich ICH!!!“ Es ist jedoch unklar, ob der Chef die Inhalte der Festplatten gelöscht hat, bevor er sie entsorgen wollte.

Was würdet ihr mit so viel Festplattenspeicher anfangen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Auch alter RAM ist wertvoll geworden. So wertvoll, dass einige Nutzer jetzt sogar in den Müll klettern, um alte PCs auszuschlachten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ein Nutzer klettert und wühlt sich durch den Müll, um wertvollen RAM und SSDs zu retten