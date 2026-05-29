Alter RAM ist wertvoll geworden. So wertvoll, dass einige Nutzer jetzt sogar in den Müll klettern, um alte PCs auszuschlachten.

Er selbst erklärte in einem Post auf Reddit, dass sein Boss eine Firma gekauft habe und im Anschluss die alte Hardware des Unternehmens verschrotten wollte. Dem Chef ist jedoch wohl nicht bewusst gewesen, was er dort alles auf den Müll geschmissen hat.

Der Nutzer erklärte, dass er selbst in den Müll gestiegen sei und aus den Computern die SSDs und Arbeitsspeicher-Riegel herausgeholt habe. Insgesamt hat er knapp 20 RAM-Riegel aus den Computern gerettet und etwas mehr als ein halbes Dutzend M.2-SSDs. Die M.2-SSDS, so schreibt er in einem weiteren Post, seien aber nicht so spannend, da die Kapazität jeweils zwischen 240 und 500 GB liegen würde.

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Alte Hardware ist in Zeiten der Knappheit plötzlich viel Wert

Alte Hardware wird seit Monaten immer beliebter, da hier die Preise sind so stark gestiegen sind. Mittlerweile steigen die Preise für älteren DDR4-RAM aber ebenfalls stark an: Lagen die Preise für 16 GB DDR4 noch zwischen 50 und 60 Euro, zahlt ihr jetzt eher etwa 150 Euro (via Geizhals.de).

Dennoch ist und bleibt es oftmals günstiger, innerhalb einer Generation aufzurüsten: Eine neue GPU oder ein neuer Prozessor ist günstiger, als wenn man obendrein Mainboard und Arbeitsspeicher wechseln müsste.

Hinzu kommt: Der Bedarf nach Hardware ist größer als gedacht. So groß, dass in einigen Ländern mittlerweile wieder große Mengen an DDR3-RAM verkauft wird – Hardware, die aus heutiger Sicht völlig veraltet ist. Aber das zeigt, dass die Menschen erfinderisch werden, um die Knappheit und die hohen Preise zu umgehen.

Einige Nutzer werfen großen Firmen mittlerweile vor, die Knappheit nur künstlich zu erzeugen: Denn die Lager vieler Verkäufer sind voll, doch die Preise werden hochgehalten.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass vermeintlich veraltete Hardware irgendwann auf dem Müll landet. In einem Fall hat ebenfalls ein Nutzer Arbeitsspeicher aus der Mülltonne gerettet. Heute ist die Hardware viel wert, zumindest, wenn man etwas damit anfangen kann: Vor 2 Jahren rettete er 2.304 GB Arbeitsspeicher aus der Mülltonne: Heute ist die Hardware unbezahlbar, aber für ihn nutzlos