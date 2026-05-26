Spieler wundert sich, warum sein PC immer heiß läuft, ein schneller Check schockt sogar hartgesottene Gamer

Ein Spieler wundert sich, warum sein PC immer heiß läuft: Hätte er mal seinen Gaming-PC nicht geöffnet, denn was er dort findet, schockt selbst Spieler, die vieles gesehen haben.

Ein Nutzer erklärte, dass er endlich wisse, warum sein Computer immer heiß laufe. Um das zu demonstrieren, teilte er mehrere Fotos auf Reddit.

Doch die Fotos schocken selbst Spieler, die schon so einiges gesehen und erlebt haben. Denn der PC ist völlig mit Staub verklebt. Sowohl die Front des Computers als auch der Radiator der Wasserkühlung sind vollständig mit der grauen Masse bedeckt. Eine Grafikkarte ist auf beiden Bildern übrigens nicht zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Staub und Dreck verursachen Wärme, die euren PC drosselt

Grundsätzlich lässt sich nur spekulieren, warum der PC des Nutzers so schlimm aussieht: Er nennt weder einen Zeitraum, seit wann er den PC das letzte Mal gereinigt hat, noch wissen wir über ihn, ob er starker Raucher ist oder ob er Haustiere zu Hause hat.

Einige Nutzer erklären, dass sie selbst entweder rauchen oder Haustiere haben würden (oder beides), aber der eigene Gaming-PC habe noch nie so schlimm ausgesehen. Es gibt immer wieder Berichte davon, dass Gaming-PCs nach vielen Jahren schlimm aussehen können, wenn man sich nicht um die Technik kümmert.

Warum sollte man regelmäßig seinen Computer reinigen? Schmutz und Staub verstopfen Zugangswege für Luft oder eure Lüfter. Das sorgt dann dafür, dass einige Komponenten oder Bauteile Wärme nicht ordnungsgemäß abgeben können und dadurch stark erhitzen.

Prozessor und Grafikkarte drosseln dann die Leistung, um mit der Hitze fertig zu werden, oder schalten sich im Notfall ab, um Komponenten zu schützen. Euer PC wird dadurch immer langsamer.

Video starten In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt? Autoplay

Insbesondere Haustiere können ein Grund dafür sein, dass euer Gaming-PC sehr schnell verschmutzt. Dann habt ihr nicht nur Staub, sondern auch Tierhaare in eurem System stecken. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann empfiehlt deshalb, mit Haustieren seinen PC regelmäßig zu säubern: Warum ich jedem Spieler mit Haustieren dringend rate, alle 6 Wochen den Gaming-PC zu reinigen