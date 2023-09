Gamer reinigt nach 8 Jahren zum ersten Mal seinen Gaming-PC, sieht aus, als hätte ein Sandsturm in dem PC gewütet

Ein Nutzer macht nach vielen Jahren zum ersten Mal den Gaming-PC eines Bekannten sauber. Und das System hat es bitter nötig. In den Kommentaren frotzeln die Leute bereits, ob sein Kumpel in der Wüste wohnt.

In einem Gaming-System kann sich nach einiger Zeit eine große Menge an Staub und Schmutz ansammeln. Ein Gamer hat jetzt ein Bild von einem Gaming-PC gezeigt. Und der sieht aus, als habe ein Sandsturm im Inneren gewütet. Er selbst erklärte auf reddit, dass das Gaming-System seit 8 Jahren keiner mehr gereinigt habe.

Zumindest habe der Besitzer das System vor ein paar Jahren kurz geöffnet, um eine neue Grafikkarte einzubauen. So habe er seine alte RX 480 durch eine neuere RX 5700 XT ersetzt. Mainboard, die CPU und der Arbeitsspeicher hätten aber bereits etliche Jahre hinter sich.

Auf den Bildern sieht man ziemlich deutlich, dass fast alle Komponenten von einer dicken Schicht Staub und Dreck überzogen sind.

„Ich nutze meinen PC seit 6 Jahren und er ist immer noch blitzblank.“

Andere Gamer zeigen sich überrascht, dass ein PC überhaupt so stark verschmutzen könne. So erklärt jemand etwas überrascht: „Ich nutze meinen PC seit 6 Jahren und er ist immer noch blitzsauber. Und ich habe meinen PC noch nie geöffnet und mache ihn nur gelegentlich von außen sauber.“

Auch andere erklären, dass sie sich so einen Dreck nicht vorstellen können.

Ich verstehe nicht, wie die Computer der Leute so schmutzig werden können – wir haben zwar ein paar Luftfilter im Haus, aber die stehen nicht in meinem Arbeitszimmer. Wir haben auch Katzen, und mein Rechner steht auf dem Boden. Ich habe ihn gerade nach ein paar Jahren gereinigt, und es war nicht annähernd so schlimm.

Einige erklären, dass das auch an einem schlechten Airflow und an falsch positionierten Lüftern liegen könne. Dann würden die Lüfter den Dreck in den Rechner tragen und der würde dann dort liegen bleiben.

Auf jeden Fall würde der ganze Dreck langfristig der Hardware schaden. Einige zeigen sich auch schockiert, dass man Hardware so verdrecken lasse.

Schmutz kann PC überhitzen lassen und für andere Probleme sorgen

Warum verschmutzen Computer überhaupt? In der Luft befinden sich immer Staub- und Schmutzpartikel und fast alles geben winzige Teile in die Luft ab: Eure Haut, Teppichboden, andere elektronische Geräte und Tiere hinterlassen alle ihre Spuren in der Luft und das setzt sich dann früher oder später als Staub oder Schmutz auf eurer Hardware ab.

Warum sollte man regelmäßig seinen Computer reinigen? Schmutz und Staub verstopfen Zugangswege für Luft oder eure Lüfter. Das sorgt dann dafür, dass einige Komponenten oder Bauteile Wärme nicht ordnungsgemäß abgeben können und dadurch stark erhitzen.

Prozessor und Grafikkarte drosseln dann die Leistung, um mit der Hitze fertig zu werden oder schalten sich im Notfall ab, um Komponenten zu schützen. Euer PC wird dadurch immer langsamer.

Obendrein sind verdreckte Lüfter deutlich lauter, da sie deutlich schneller drehen müssen, um Bauteile wie die CPU oder die Grafikkarte ausreichend zu kühlen.

Euren PC solltet ihr im besten Fall einmal im Jahr reinigen

Wie oft sollte man seinen PC reinigen? Das kommt ganz darauf an, wie viel Dreck und Staub sich bei euch in der Wohnung ansetzt:

In den meisten Fällen reicht eine jährliche Reinigung völlig aus, denn dann nehmt ihr den meisten Schmutz mit.

Raucht ihr in eurem Zimmer, habt Haustiere oder viele Teppiche verlegt, dann wird eine halbjährliche Reinigung empfohlen.

Nehmt euch daher alle paar Monate die paar Minuten Zeit und reinigt einmal euer Gaming-System. Denn mit etwas Sorgfalt habt ihr langfristig mehr von euer Hardware, als wenn ihr die Sachen völlig verschmutzen lasst.

Mit bestimmten Druckluftsprays oder Mikrofasertüchern bekommt ihr eure Hardware ziemlich zügig wieder sauber. Ihr solltet auf jeden Fall darauf verzichten, in empfindliche Teile mit dem Mund zu pusten. Denn dann kann Speichel an die Komponenten kommen. intendo warnte bereits davor, mit Pusttechnik Hardware zu reinigen. Denn Feuchtigkeit und Technik vertragen sich nicht und im ärgerlichsten Fall rostet dann eure Hardware.

