Spieler verbaut Gaming-PC für viel Geld in einem Truck, doch es wäre leichter den Lastwagen als seinen Computer zu stehlen

Ein Spieler hat einen Gaming-PC in einem LKW verbaut, um Racing-Sims unterwegs spielen zu können. Angst vor Dieben hat er übrigens nicht, wie er erklärt. Denn ein Diebstahl sei viel zu aufwändig.

Ein Nutzer hat auf Reddit sein Gaming-System für Racing-Spiele gezeigt. Das Besondere daran ist nicht einmal unbedingt das System selbst, sondern der Ort, wo er es verbaut hat: nämlich in einem LKW. In einem anderen Post erklärte er, wenn er länger im Stau stehe, könne er mühelos von seinem Fahrersitz zu seinem Gaming-System wechseln. Seine große Leidenschaft: Racing-Sims.

Er selbst verriet in einer Antwort an einen Nutzer auch ein paar Details über sich selbst: Er fährt 24/7 pro Woche mit seinem LKW, nimmt sich etwa 50 Tage im Jahr frei und verdient zwischen 90 und 110K US-Dollar pro Jahr. Das Gehalt liege laut ihm deutlich über einem normalen Vollzeitjob, dafür sei er aber auch den ganzen Tag unterwegs und lebe rund um die Uhr in seinem LKW. Aus diesem Grund habe er sich auch verschiedene Hobbys zugelegt, etwa das Gaming-System oder sein Motorrad, welches er ebenfalls immer dabei hat.

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Hat er Angst vor Dieben? Der Trucker erklärt: “Das zu klauen wäre echt mühsam.”

Versorgt wird das Ganze übrigens mit einem Wechselrichter und einem Generator, der mit Diesel betrieben wird. Er selbst erklärt, es handele sich um Thermoking-Aggregat, das werkseitig im Lkw eingebaut und vollständig integriert wurde, „sodass es sich automatisch einschaltet, um die Batterien aufzuladen, die Klimaanlage im Stand mit Strom versorgt und Kühlmittel mit dem Lkw-Motor teilt, um diesen für Kaltstarts warmzuhalten.“

Hat er Angst vor Dieben? Als er darauf angesprochen wird, ob er nicht Angst vor möglichen Dieben habe, die ihm den LKW ausräumen, verneint er dies. Denn, so erklärt er, ein Diebstahl wäre „echt mühsam.“ Denn ein Dieb müsse schon sein Setup komplett zerlegen, um an den PC heranzukommen. Und obendrein sei er ohnehin nur selten nicht in seinem Fahrzeug (via Reddit.com):

Das zu klauen wäre echt mühsam. Das ganze Sim-Zeug ist fest verschraubt und man muss fast alles ausbauen, um an den PC heranzukommen. Das würde Zeit und Werkzeug erfordern, also Planung. Und die einzige Gelegenheit, bei der ich mich so lange vom Truck entferne, ist, wenn er sicher bei mir zu Hause geparkt ist.

as

Ein anderer Gamer hätte vermutlich die Leidenschaft des Truckers nur mit einem Kopfschütteln betrachtet. Denn für ihn ist die Investition in einen starken Gaming-PC nur Verschwendung, da man sich ja auch eine PS5 hätte kaufen können: Ein Gamer will wissen, warum man immer noch „Geld für einen PC verschwendet“, wenn man sich einfach eine PS5 für 500 Euro kaufen kann