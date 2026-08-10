Spieler feiern interaktive 3D-Map für Palworld, Entwickler plant jetzt schon die ultimative Verbesserung

Gerade in Survival-Spielen wie Palworld spielen interaktive Karten eine große Rolle. Ein Fan hat nun eine in 3D entwickelt und will sie sogar noch weiter verbessern.

Was für eine Karte hat er entwickelt? Spieler nutzen interaktive Karten häufig, um die Map mit allen interessanten und wichtigen Punkten abzuarbeiten oder sie gezielt finden zu können. User AwkwardShake hat deshalb für Palworld eine Karte entwickelt, die euch die Welt in anschaulichem 3D zeigt.

Das Tool ist kostenlos, kommt ohne Werbung daher und zeigt euch sämtliche Standorte von Schnellreisepunkten, Pals, Ressourcen, Collectibles und mehr. Ihr findet die Map auf der Seite palworld.gamevault.in und könnt dort nicht nur zwischen 2D und 3D wechseln, sondern auch Filter einstellen und abarbeiten.

In seinem Thread auf Reddit teilt er sein Werk mit der Community, die sein Tool mit über 6200 Upvotes feiert. Trotzdem haben sie noch einen Wunsch für ein Feature – bei dem er sogar verspricht, zu versuchen, es einzubringen.

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„Ich hoffe, beide Seiten Ihres Kissens bleiben für immer kühl, Sir.“

Welches Feature wünschen sich die Spieler für die Map? In einem Kommentar unter dem Post kommt der Wunsch nach einem Feature auf, das es bisher so kaum für interaktive Karten gibt: Die Möglichkeit, einen Ort auf der Map anzuklicken und wichtige Punkte in der nahen Umgebung angezeigt zu bekommen.

Genau schreibt Klaeodis: „Eine Funktion, die ich auf keiner Karte gefunden habe: Wenn ich auf einen Punkt klicke, zeigt mir die Karte an, was dort (in der Nähe) erscheint. Es ist immer umgekehrt. Könntest du das vielleicht als neue Funktion hinzufügen?“

So könnte man seinen Standpunkt über die Karte festlegen und direkt sehen, wonach man im Umfeld Ausschau halten sollte. Der Kommentar von Kaleodis mit dem Vorschlag hat mittlerweile fast 400 Upvotes bekommen.

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Map-Entwickler AwkwardSnake antwortet darauf: „Interessant, ich schaue es mir an und sehe, ob ich das als Nächstes hinzufügen kann. Es macht Sinn. Vielleicht füge ich es auch für meine Karte für Enshrouded hinzu. Danke für den Vorschlag!“

Snoborder95 freut sich darunter mit den zur aktuellen Hitze passenden Wünschen: „Ich hoffe, beide Seiten Ihres Kissens bleiben für immer kühl, Sir.“

Wie findet ihr die interaktive Map von AwkwardShake? Habt ihr auch Features, die euch in aktuellen Karten fehlen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Generell hat die Community von Palworld häufig gute Tipps parat. Ein Spieler hat sich beispielsweise Sorgen gemacht, dass er innerhalb von 5 Sekunden von einem der schwersten Bosse im Spiel zerlegt wird. Doch die Spieler waren zur Stelle und beruhigten ihn, dass er im Grunde nur einen Haufen Vögel bräuchte: Spieler hat Angst vor einem der härtesten Bosse in Palworld – Community meint, er braucht nur eine Armee aus Vögeln