Twitch-Streamer NoWay muss wegen Gesundheit Pause einlegen, weiß jetzt endlich, was er genau hat

Anfang August kündigte der Twitch-Streamer NoWay an, eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegen zu müssen. Jetzt lieferte der LoL-Star ein Update zu seiner Gesundheit.

Wieso muss NoWay eine Pause einlegen? Vor einigen Tagen erklärte der Twitch-Streamer Frederik „NoWay“ Hinteregger mit einer Videobotschaft, dass er aufgrund körperlicher Beschwerden nicht mehr streamen kann. Das Sprechen fällt ihm zunehmend schwerer, die Stimme schmerzt immer mehr.

Kurze Pausen lieferten in der Vergangenheit keine Besserung. Jetzt ist es laut NoWay an der Zeit, das Thema richtig anzugehen, mit guten Ärzten und einer längeren Pause, in der er sich voll auf seine Gesundheit konzentriert.

Was steckt hinter den Schmerzen? Genau das hat NoWay jetzt in seinem jüngsten Clip auf tiktok.com verraten. Der Streamer steigt ein mit: „Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.“

Die gute Nachricht: „Wir wissen jetzt was es ist. Ich habe einen Polypen an den Stimmbändern. […] Das Ganze ist behandelbar … “

Die schlechte Nachricht: „ …, aber nur mit einer Operation. Und der Termin, den ich bekommen habe, ist erst Ende des Monats. Danach gibt es auch noch eine Regenerationszeit, Sprachtherapie und alles Mögliche. Aber ich falle anderthalb Monate aus.“

In dieser Zeit möchte NoWay seine Pause durchziehen und sich darauf konzentrieren, gesund zu leben, ein paar Kilo abzunehmen und seine Stimme zu schonen.

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„Wir vergessen dich nicht und unterstützen dich weiter!“

Wie reagiert die Communtiy? Der Post konnte bereits mehr als 8.500 Herzen und 300 Kommentare ansammeln. Viele Fans wünschen NoWay eine gute Besserung und hinterlassen liebe Worte.

Lach Krampf schreibt etwa: „Es ist heilbar, ganz ehrlich, scheiß drauf, wie lange es dauert … “

jnoks ergänzt: „Eigentlich sind es nur gute Nachrichten. Mach einfach mal komplett Pause und komm erholt wieder.“

Nadine sieht das auch so: „Ach Freddy … das ist doch keine schlechte Nachricht. Es ist heilbar und das ist das, was zählt. Stress dich nicht und nimm dir die Zeit zur Regeneration. Wir vergessen dich nicht und unterstützen dich weiter!“

Wir wünschen dem Streamer ebenfalls eine gute Besserung, genug Zeit zum Erholen und dass er sich bald besser fühlen kann! NoWay ist der größte und einer der besten deutschen Twitch-Streamer zu League of Legends. Er erklärte jedoch, dass das nicht immer ein Zuckerschlecken ist: LoL-Rentner NoWay erklärt auf Twitch, warum es im Alter immer schwieriger wird, Challenger zu werden und es liegt nicht nur an den Reflexen