NoWay erklärt, wie Twitch Streamer dafür bestraft, keine Werbung zu schalten: „Kannst dich nicht wehren“

Einige Streamer schalten die Werbung in ihren Twitch-Streams aus, sodass Zuschauer den Stream ohne Werbeunterbrechungen gucken können, darunter auch der LoL-Streamer NoWay. Durch eine Neuerung von Twitch fühlt er sich nun aber bestraft.
Wie „bestraft“ Twitch die Streamer? Laut NoWay bekommen Zuschauer auch dann Werbung auf Twitch, wenn man als Streamer die Werbung ausgeschaltet hat. Und zwar in Form von Pre-Roll-Ads, also bis zu 3 Minuten Werbung, bevor sie den Stream des betreffenden Streamers überhaupt sehen. Das habe, laut NoWay, direkte Konsequenzen auf die Zuschauerzahlen: Viele Zuschauer würden bereits während der Pre-Rolls abspringen (Quelle: TikTok).
Der Streamer fühlt sich dadurch genötigt:
Das heißt, Twitch zwingt dich einfach, Werbung zu schalten, indem sie dich nicht mehr wettbewerbsfähig machen, wenn du nicht mit 3 Minuten Werbung streamst. […] Also du kannst dich nicht wehren. (Quelle: TikTok).
Bei Twitch sieht man dieses Vorgehen hingegen eher als Feature. Auf der offiziellen Website heißt es, dass Streamer ihre Pre-Roll-Ads deaktivieren können, wenn sie regelmäßige Werbeunterbrechungen für ihren Stream einstellen.
Somit stehen Streamer zwischen der Wahl, ob sie Werbung ausschalten und damit riskieren, dass Zuschauer direkt bei dem Werbeblock abspringen, oder aber die Werbeunterbrechungen im Stream anschalten. Twitch kämpft seit Jahren damit, dass es sich für Streamer kaum lohnt, Werbung zu schalten. Um dem entgegenzuwirken, startete man etwa 2022 das Ad-Incentive-Program, welches jedoch ebenfalls heftig kritisiert wurde.
Werbung ist ein ständiges Reizthema auf Twitch
Was sagt NoWay noch? Neben den Pre-Roll-Ads stört den Streamer auch, dass Zuschauer Werbung an den Seiten reingeschoben bekommen. Das sei für Zuschauer auf dem Handy besonders nervig, meint NoWay:
Side-Ads machen die Zuschauer-Experience fast unmöglich mit dem Handy (Quelle: TikTok).
Sogenannte Streamanzeige-Werbung ist dafür da, an der Seite angezeigt zu werden und dem Zuschauer zu ermöglichen, den Stream weiterzuschauen, während die Werbung eingeblendet wird (via help.twitch.tv). Die kann natürlich nervig sein, gerade für Mobile-Nutzer, aber sie sind eben keine aktive Werbeunterbrechung und man kann währenddessen den Stream immerhin weiterhin verfolgen.
Was sagt ihr zu der Aussage von NoWay? Wie empfindet ihr die Werbung auf Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare!
Was haben Streamer eigentlich gegen Werbung? Eigentlich könnte man ja denken, dass Streamer Werbung toll finden, schließlich verdienen sie daran. Allerdings scheint das Schalten von Werbung für viele Streamer nicht wirklich lukrativ zu sein, oder zumindest nicht lukrativ genug, um dafür mögliche Zuschauer zu vergraulen.
Streamer verdienen nämlich neben Placements vor allem mit Donations und Subs auf Twitch – also eher Sachen, für die man die Fans bei Laune halten muss. Dazu kommen dann noch die Einnahmen, die durch die Zweitverwertung der Streams auf YouTube erzielt werden. Für Twitch hingegen ist die Werbung essenziell, um die Plattform weiterhin kostenlos anbieten zu können.
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Kommentare
Werbung ist immer eine Kosten-/Nutzenrechnung für Streamer. Und natürlich verdienen sie mehr an Placements & Partnerschaften als an Werbung von Twitch. Zudem nervt letztere ja auch die Viewer enorm. Wenn schon das Hauptbild rechts oben verschwindet und der Ton gemutet ist – sorry, jemand, der da sagt: „Oh geil, endlich mal ein total toller Werbespot mitten im Stream! „Das Produkt kaufe ich jetzt natürlich sofort!“ existiert meiner Meinung nach nicht, liebe Werbende. Das ist keine “Spitzenplatzierung mit garantierter Reichweite”. Das ist eine gute Möglichkeit, es sich mit potenziellen Kunden zu verderben. Denn – auch das ist belegt – gibt es einige, die bewusst Marken boykottieren, die ihnen mit der Werbung auf den Keks gehen.
Das Wichtigste für mich ist der offene Umgang des Streamers mit Werbung auf seinem Kanal. Werbung ist wichtig für sie, kein Geheimnis. Wer das offen kommuniziert oder sogar in Absprache mit dem Chat seine Placements oder Werbeminuten einbaut, klasse! Bitte genau so! Nicht rumheucheln und kein “Ich bin da über ein tolles Spiel gestolpert, das muss ich euch mal zeigen”-Quatsch.
Dann lieber ehrlich: “Wir gucken da jetzt mal rein für 1–2 Stunden und vielleicht gefällt es ja auch dem ein oder anderen.” oder auch: „Ich mache mir noch einen Kaffee und eine Bio-Pause. In der Zeit lasse ich mal Werbung laufen (die eh nur Non-Subs sehen) und dann haben wir Ruhe damit für lange Zeit.“
Ich meide Streamer, die immer jammern, dass sie ja gar keinen Einfluss auf Twitchwerbung haben. Denn das ist faktisch falsch. Sie haben definitiv Einfluss auf ihrer Creatorseite – nur eben nicht auf die Pre-Rolls bei Kanalwechsel/-neubesuch, die auch NoWay da anspricht.
Allerdings stelle ich auch infrage, was das denn für Fans/Viewer sein sollen, die sich der Community eines Streamers zugehörig fühlen, aber bei Werbung den Kanal wechseln. Da scheint ja wenig Fokus auf Inhalt und Streamer zu liegen als mehr auf werbefreier Berieselung.