NoWay erklärt, wie Twitch Streamer dafür bestraft, keine Werbung zu schalten: „Kannst dich nicht wehren“

Einige Streamer schalten die Werbung in ihren Twitch-Streams aus, sodass Zuschauer den Stream ohne Werbeunterbrechungen gucken können, darunter auch der LoL-Streamer NoWay. Durch eine Neuerung von Twitch fühlt er sich nun aber bestraft.

Wie „bestraft“ Twitch die Streamer? Laut NoWay bekommen Zuschauer auch dann Werbung auf Twitch, wenn man als Streamer die Werbung ausgeschaltet hat. Und zwar in Form von Pre-Roll-Ads, also bis zu 3 Minuten Werbung, bevor sie den Stream des betreffenden Streamers überhaupt sehen. Das habe, laut NoWay, direkte Konsequenzen auf die Zuschauerzahlen: Viele Zuschauer würden bereits während der Pre-Rolls abspringen (Quelle: TikTok).

Der Streamer fühlt sich dadurch genötigt: Das heißt, Twitch zwingt dich einfach, Werbung zu schalten, indem sie dich nicht mehr wettbewerbsfähig machen, wenn du nicht mit 3 Minuten Werbung streamst. […] Also du kannst dich nicht wehren. (Quelle: TikTok).

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Bei Twitch sieht man dieses Vorgehen hingegen eher als Feature. Auf der offiziellen Website heißt es, dass Streamer ihre Pre-Roll-Ads deaktivieren können, wenn sie regelmäßige Werbeunterbrechungen für ihren Stream einstellen.

Somit stehen Streamer zwischen der Wahl, ob sie Werbung ausschalten und damit riskieren, dass Zuschauer direkt bei dem Werbeblock abspringen, oder aber die Werbeunterbrechungen im Stream anschalten. Twitch kämpft seit Jahren damit, dass es sich für Streamer kaum lohnt, Werbung zu schalten. Um dem entgegenzuwirken, startete man etwa 2022 das Ad-Incentive-Program, welches jedoch ebenfalls heftig kritisiert wurde.

Werbung ist ein ständiges Reizthema auf Twitch

Was sagt NoWay noch? Neben den Pre-Roll-Ads stört den Streamer auch, dass Zuschauer Werbung an den Seiten reingeschoben bekommen. Das sei für Zuschauer auf dem Handy besonders nervig, meint NoWay: Side-Ads machen die Zuschauer-Experience fast unmöglich mit dem Handy (Quelle: TikTok).

Sogenannte Streamanzeige-Werbung ist dafür da, an der Seite angezeigt zu werden und dem Zuschauer zu ermöglichen, den Stream weiterzuschauen, während die Werbung eingeblendet wird (via help.twitch.tv). Die kann natürlich nervig sein, gerade für Mobile-Nutzer, aber sie sind eben keine aktive Werbeunterbrechung und man kann währenddessen den Stream immerhin weiterhin verfolgen.

Was sagt ihr zu der Aussage von NoWay? Wie empfindet ihr die Werbung auf Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Was haben Streamer eigentlich gegen Werbung? Eigentlich könnte man ja denken, dass Streamer Werbung toll finden, schließlich verdienen sie daran. Allerdings scheint das Schalten von Werbung für viele Streamer nicht wirklich lukrativ zu sein, oder zumindest nicht lukrativ genug, um dafür mögliche Zuschauer zu vergraulen.

Streamer verdienen nämlich neben Placements vor allem mit Donations und Subs auf Twitch – also eher Sachen, für die man die Fans bei Laune halten muss. Dazu kommen dann noch die Einnahmen, die durch die Zweitverwertung der Streams auf YouTube erzielt werden. Für Twitch hingegen ist die Werbung essenziell, um die Plattform weiterhin kostenlos anbieten zu können.