Twitch-Streamerin kann es nicht lassen, beim Autofahren auf ihr Handy zu schauen, wird neue Botschafterin der Plattform

Die Twitch-Streamerin ExtraEmily fiel in der Vergangenheit mit rücksichtslosem Fahrverhalten auf. Jetzt ist sie Botschafterin der Plattform.

Um wen geht es? Die Streamerin ExtraEmily hat auf Twitch über 1 Million Follower und streamt vor allem in der Kategorie Just Chatting (Quelle: SullyGnome). Sie ist vor allem dafür bekannt, immer wieder mit ihrem Fahrverhalten aufzufallen. Ihre Streams nimmt sie nämlich mit in ihr Auto und filmt sich regelmäßig dabei, wie sie Verkehrsregeln missachtet.

So überfuhr sie beispielsweise im Jahr 2025 eine rote Ampel. Den Vorfall kommentierte die Streamerin damit, dass sie das dauernd machen würde und es normal sei.

Auch im Juli 2026 fiel die Streamerin wieder auf, als sie keinen Schulterblick beim Einfädeln in den Verkehr machte. Sie fuhr einfach und verpasste damit nur knapp ein anderes Auto. Twitch zog zwar Konsequenzen, doch im Prinzip gaben sie ihr mit dem Bann nur einen freien Tag.

Schaut man sich die Clips von ExtraEmily und ihrem Fahrverhalten an, so lässt sich schnell feststellen, dass die mittlerweile 28-Jährige häufig durch den Stream abgelenkt ist. Sie unterhält sich beispielsweise mit den Zuschauern und schaut zwischendurch auch immer wieder auf ihr Handy, was ihr den Fokus vom Autofahren nimmt.

Video starten 3 deutsche Twitch-Streamerinnen, die ihr kennen solltet Autoplay

ExtraEmily als neue Twitch-Botschafterin: Nun verkündete Twitch auf X, dass ExtraEmily eine der neuen Twitch-Botschafter sei. Twitch stellt ExtraEmily und andere Streamer mit dieser Aktion in den Vordergrund.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Stimmung unter diesem X-Post ist eindeutig: Viele Stimmen kritisieren die Wahl von Twitch. ExtraEmily verstößt mit ihrem Verhalten nämlich gegen die Richtlinien von Twitch. Zwar ist das Streaming während der Autofahrt erlaubt, allerdings nur, wenn der Stream nicht zu Ablenkungen führt und man damit eine Gefahr darstellt. So ist das Lesen von Chat-Nachrichten oder das Herumhantieren mit dem Streaming-Gerät während der Fahrt verboten.

Die Aktion von Twitch, ExtraEmily als eine Botschafterin der Plattform zu bestimmen, während sie in der Vergangenheit immer wieder gegen die eigenen Richtlinien verstoßen hat, scheint damit für viele unter dem X-Post nicht wirklich nachvollziehbar.

Was sagt ihr zu Streamern, die während des Autofahrens auf Twitch live sind? Findet ihr, das sollte verboten werden? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch eine deutsche Twitch-Streamerin fiel in der Vergangenheit immer wieder mit rücksichtslosem Fahrverhalten auf: „Typische Influencer-Göre“ – 18-Jährige fährt rücksichtslos Auto auf Twitch und die Community hat eine klare Meinung