Die Livestreaming-Landschaft auf Twitch wächst stetig. MeinMMO hat für euch eine Liste erstellt, um die größten Streamerinnen für jeden Monat festzuhalten.

Was für Kriterien hat die Liste? Um die größten und erfolgreichsten Streamerinnen jeden Monat zu bestimmten, mussten wir sie einer bestimmten Kategorie unterordnen. Wir haben uns dazu entschieden, die durchschnittliche Zuschauerzahl, als das Hauptkriterium für die Platzierung zu nehmen.

Des Weiteren haben wir Folgendes berücksichtigt:

Sprache des Kanals muss Deutsch sein, die Nationalität der Streamerin ist dabei egal

Ein Zeitraum von 30 Tagen wird für die durchschnittliche Zuschauerzahl betrachtet

Keine kommerziellen oder Event-Kanäle

Quelle: sullygnome

Diese Liste wurde am 2. März 2026 um 10:15 Uhr geupdatet.

Disclaimer: Mit durchschnittlich 2.005 Zuschauern liegt die Content Creatorin yololaryy auf dem 4. Platz dieser Liste. Da sie allerdings hauptsächlich auf Englisch streamt haben wir sie bei dieser Aufzählung ausgelassen.

Diese drei Frauen sind Größen in der deutschen Twitch-Szene:

Platz 5: Mahluna

Name: Mahzad

Mahzad Twitch-Kanal: Mahluna

Mahluna Durchschnittliche Zuschauerzahl: 1.716

1.716 Kanal erstellt am: 30. März 2017

30. März 2017 Meistgestreamte Kategorien: World of Warcraft, Just Chatting, VALORANT

Mahluna ist eine Variety-Streamerin, das bedeutet, sie spielt auf Twitch die unterschiedlichsten Spiele. Eines ihrer Hauptspiele ist der Shooter VALORANT. Dabei unterhält ihre humorvolle Art ihre Zuschauer.

Immer wieder kollaboriert sie auch mit anderen Twitch-Streamer, darunter vor allem RvNxMango und Faister. Mahluna war auch bei der 13. Staffel des Minecraft-Projekts Craft Attack dabei.

Platz 4: HoneyPuu

Name : Isabell Schneider

: Isabell Schneider Twitch-Kanal: HoneyPuu

HoneyPuu Durchschnittliche Zuschauerzahl: 1.832

1.832 Kanal erstellt am: 30. Mai 2017

30. Mai 2017 Meistgestreamte Kategorien: ARC Raiders, Just Chatting, The Sims 4

Die Twitch-Streamerin HoneyPuu spielte in ihren Anfängen vor allem League of Legends. Sie spielte sogar so viel, dass ihre Schulnoten darunter litten. Mittlerweile gehört sie zu den Twitch-Größen im deutschen Raum und spielt Valorant, League of Legends oder ist auf Events zu Gast.

Auf einem aktuellen Event kam es dabei zu einer peinlichen Situation: 19-Jähriger verdient 10.000 Euro auf Twitch – Wird vor 5.000 Zuschauern bloßgestellt.

Platz 3: JenNyan

Name: Jennifer

Jennifer Twitch-Kanal: JenNyan

JenNyan Durchschnittliche Zuschauerzahl: 2.010

2.010 Kanal erstellt am: 15. August 2015

15. August 2015 Meistgestreamte Kategorien: Grand Theft Auto V, Just Chatting, Red Dead Redemption 2

JenNyan wurde bekannt durch Cosplays. Diese führten zu erotischen Cosplays bis sie schließlich bei OnlyFans landete.

Hier verdiente sie gutes Geld im Monat, laut eigener Aussage zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Letztendlich entschied sie sich jedoch dazu, der Plattform den Rücken zuzukehren. Der Grund: OnlyFans stand einer großen Karriere bei Twitch im Weg.

JenNyan zockt für ihre Twitch-Zuschauer regelmäßig die verschiedensten Spiele; manchmal allein oder mit Twitch-Kollegen zusammen.

Platz 2: Kunshikitty

Name: Eileen

Eileen Twitch-Kanal: Kunshikitty

Kunshikitty Durchschnittliche Zuschauerzahl: 2.032

2.032 Kanal erstellt am: 5. Januar 2016

5. Januar 2016 Meistgestreamte Kategorien: IRL

Kunshikitty ist eine IRL-Streamerin, die ihre Zuschauer in ihren Streams mit auf ihrer Unternehmungen nimmt. Neben ihrer Streams aus dem echten Leben veranstaltet sie auch manchmal Kochstreams.

Beispielsweise nahm sie ihre Zuschauer mit in die Kölner Innenstadt, als Silvester 2026 gefeiert wurde.

Etwas, womit sich Kunshikitty schon häufiger abkämpfen musste, sind lästige Kommentare über ihr Aussehen: Streamerin kämpft mit Kommentaren: „Hab’s so satt, dass mir meine Weiblichkeit abgesprochen wird“

Platz 1: Naguura

Name: Caroline Forer

Caroline Forer Twitch-Kanal: Naguura

Naguura Durchschnittliche Zuschauerzahl: 2.858

2.858 Kanal erstellt am: 8. Januar 2013

8. Januar 2013 Meistgestreamte Kategorien: World of Warcraft, FELLOWSHIP, Pummel Party

Die Twitch-Streamerin Naguura spricht insgesamt drei Sprachen fließend: Deutsch, Englisch und Italienisch. Eigentlich streamt Naguura hauptsächlich auf Englisch, doch zu Zeiten der deutschen Sauercrowd-WoW-Gilde ist sie ebenfalls im deutschsprachigen Raum unterwegs und hat es so auf diese Liste geschafft.

Zuvor studierte die Streamerin in Garz Technische Mathematik, bevor sie ihr Studium für ihre Twitch-Karriere abbrach.

Naguura ist eine echte Veteranin, wenn es um World of Warcraft geht: Sie war Mitglied in den WoW-Gilden Method und Serenity. Sie ist ehemalige World First Raider in WoW, unter anderem bei der Erweiterung Warlords of Draenor. Mehr zu Naguura lest ihr hier auf MeinMMO: „Hört auf, so negativ zu sein“ – Große WoW-Streamerin schimpft über Spieler, die Plunderstorm kritisieren

