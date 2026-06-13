Neuauflage vom ersten EverQuest möchte im Juli oldschool viel Geld von euch, ist komplett solo spielbar

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viele Infos zu Guild Wars 3, ein Comeback von EverQuest und der Early Access eines SciFi-MMOs.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Wir bereiten uns gerade auf die auch dieses Jahr stattfindende MMORPG-Themenwoche vor und stehen beispielsweise mit diversen Studios und Branchen-Urgesteinen in Kontakt, um spannende sowie interessante Artikel für alle MMORPG-Fans auf die Beine zu stellen. Bis es los geht, könnt ihr uns helfen und euer MMORPG der Zukunft wählen.

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Neuer Content-Patch für WoW voraus!

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Vor 25 Jahren gründeten 4 Studenten in Regensburg das Studio CipSoft. Heute gehören sie mit Tibia zu den erfolgreichsten Spiele-Entwicklern Deutschlands. In einem Interview blicken sie auf ihre Anfänge zurück.

RuneScape hat im Zuge der „Road to Restoration“ eines der wichtigsten Updates der vergangenen Jahre erhalten und einen oft genannten Wunsch aus der Community erfüllt.

Die Entwickler von Tibia haben auf der offiziellen Webseite zwei wichtige Neuerungen für das MMORPG vorgestellt: die Echo Raids, die mehr Varianz in die Jagden bringen sollen, und das Discovery-System, das eine Modernisierung erhält, um komfortabler und belohnender zu werden.

Für EverQuest II ist der neue Wuoshi-Server live gegangen. Alles über die Regeln und Inhalte des Servers erfahrt ihr auf everquest2.com.

Sagt euch Dragonica Origin was? Nein? Nicht schlimm! Die Server gehen am 30. Juni 2026 für immer offline. Auf dragonicaorigin.com gibt’s den Abschiedspost.

Star Trek Online plant umfassende Anpassungen der Begegnungen im Tiefenraum. Wer Bock darauf hat, den Entwicklern bei der Umsetzung zu helfen, kann diese auf dem Tribble-Testserver testen. Außerdem ist auf dem PC Update 10.06.2026 erschienen. Die Patch Notes und Testserver-Infos findet ihr auf playstartrekonline.com.

Die Erweiterung Cradle of War für EVE Online ist da. Beeinflusst die Zukunft von New Eden durch Militärkampagnen oder lernt als Neuling das Spiel im neuen Starter-Weltraum kennen. Die Patch NOtes für das Update findet ihr auf eveonline.com.

Am 11. Juni ist Update 48.5 für Herr der Ringe Online erschienen. Mit dabei: das Mittsommerfest 2026 und kleinere Anpassungen. Die patch Notes findet ihr auf lotro.com.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu GTA 6 und seinem Online-Modus:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

ArcheAge Chronicles ist eines der spannendsten neuen MMORPGs 2026. Jetzt haben die Entwickler erstmals Kampf-Gameplay gezeigt. Der Clip zerreißt die Community in zwei Lager. Eventuell startet am Montag im Zuge des Steam Next Fests ein Playtest.

BitCraft Online hat ein neues Update erhalten, das Schmuckstücke als neue Ausrüstungsart, 3 neue Charakterwerte und 4 frische Regionen ins Spiel gebracht hat. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.

Im neuen MMO Stars Reach von Entwickler-Legende Raph Koster erwartet euch eine riesige Spielwelt voller zufälliger Ereignisse, die die Nutzung eines Wikis unmöglich machen soll. So zumindest der Plan.

Aion 2 soll bei uns zwar erst im September 2026 erscheinen, doch könnt ihr euch schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern. MeinMMO verrät euch, was ihr tun müsst.

SpaceCraft ist auf Steam in den kostenpflichtigen Early Access gestartet. Leider weiß es selbst nicht so genau, ob es ein Satisfactory-MMO, ein kompaktes No Man’s Sky oder ein Sandbox-Grind wie Bannerlord sein will. Das Ergebnis spielt sich aktuell noch sehr langweilig. Entsprechend mau fallen die Rezensionen aus. Schaut gern beim Anspielbericht vom Kollegen André Baumgartner auf GameStar vorbei.

EverQuest Legends erscheint am 28. Juli 2026 und soll ein Buy2Play sowie Abo-Modell besitzen. Der Kaufpreis liegt wohl bei 19,99 US-Dollar, das Abo bei monatlich 9,99 US-Dollar. Ab dem 16. Juni läuft eine Vorbestellerphase, über die man sich für die Beta am 1. Juli und die Namensreservierung qualifiziert. Eine FAQ zum Launch findet ihr auf everquestlegends.com. Die Neuauflage vom ersten EverQuest aus 1999 möchte eine auf Solisten und kleine Gruppen angepasste Spielerfahrung bieten.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist