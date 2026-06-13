Neuauflage vom ersten EverQuest möchte im Juli oldschool viel Geld von euch, ist komplett solo spielbar

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viele Infos zu Guild Wars 3, ein Comeback von EverQuest und der Early Access eines SciFi-MMOs.
Highlights der Woche:
- Obwohl es die Ankündigung von Guild Wars 3 bereits in der vergangenen Woche gab, standen auch die letzten Tage klar im Zeichen des neuen ArenaNet-MMORPGs.
- Die Verantwortlichen von ArenaNet veranstalteten beispielsweise einen Livestream, um über die Zukunft von Tyria zu sprechen. Dabei ließen sie einige spannende Info-Nuggets fallen, etwa über die Spielerzahlen.
- Außerdem erklärten die Entwickler, was mit Guild Wars und Guild Wars 2 passiert.
- ArenaNet blieb auch in der zweiten Hälfte der Woche präsent und veröffentlichte weitere Infos zur Zukunft von Guild Wars. Im Fokus des jüngsten Artikels respektive Videos stehen vor allem das Setting und die Welt von Guild Wars 3.
- Guild Wars 3 bekommt als erstes Spiel der Reihe direkt zum Release Controller-Support. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann freut das. Denn bisher war Controller-Support entweder gar nicht vorhanden oder nur sehr durchwachsen umgesetzt.
- NCSoft hat sich zur vermeintlichen Konkurrenzsituation zwischen Aion 2 und Guild Wars 3 geäußert und erklärt, warum sich die beiden MMORPGs ganz im Gegenteil sogar prima ergänzen würden.
- Ebenfalls cool: Guild Wars 3 setzt auf eine Stärke der Vorgänger, eure Geldbeutel werden es feiern.
Was ist sonst noch passiert? Wir bereiten uns gerade auf die auch dieses Jahr stattfindende MMORPG-Themenwoche vor und stehen beispielsweise mit diversen Studios und Branchen-Urgesteinen in Kontakt, um spannende sowie interessante Artikel für alle MMORPG-Fans auf die Beine zu stellen. Bis es los geht, könnt ihr uns helfen und euer MMORPG der Zukunft wählen.
Neuer Content-Patch für WoW voraus!
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Der nächste Patch von World of Warcraft startet in wenigen Tagen. Es gibt viel zu tun – das hohe Tempo behalten die Entwickler von Blizzard weiterhin bei. Die Patch Notes findet ihr auf blizzard.com.
- Die Interface-Addons von World of Warcraft gewinnen wieder an Macht. Das ursprüngliche Ziel der Entwickler rückt in weite Ferne.
- Im Dungeon Himmelsnadel von World of Warcraft bekommt ihr es mit dem Obersten Weisen Viryx zu tun. Jetzt haben Spieler eine Möglichkeit gefunden, die tödlichste Mechanik des Fieslings zu kontern.
- Ein WoW-Entwickler findet klare Worte für die nervigen Casino-Bots – und man hat auch Ideen, wie man sie loswerden will.
- Manchmal muss man auch in World of Warcraft Glück haben. Nur 1 Silber hat das gekostet, was sonst zehntausende Gold wert ist.
- Ab dem 16. Juni könnt ihr euch mit Kuscheliger zuckerwattefarbener Grrgle einen neuen Twitch Drop für WoW sichern. Die Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite von WoW.
- Immer wieder berichten Spieler von World of Warcraft über ungerechtfertigte Bannstrafen. Ein betroffener Veteran hat sich jetzt die Zeit genommen und seinen Fall in einem Video im Detail beleuchtet.
- Ein Spieler verbrachte mehrere Tausend Stunden in Guild Wars 2 und hofft auf die Abwesenheit einer Sache im nächsten Teil, Guild Wars 3.
- Am 2. Juni gab es für Final Fantasy XIV die neue Ultimate Tanzender Wahn (fatal). Eine Woche später hat die erste Gruppe den Kampf gecleared, aber niemand glaubt, dass sie es ohne schummeln geschafft haben.
- Wir bleiben in Eorzea: Noch bis zum 24. Juni läuft in FFXIV das Gold-Saucer-Festival. Zur Event-Seite geht es hier.
- Das kostenlose Update 50 ist für Elder Scrolls Online erschienen und hat die wichtigste Neuerung für die Welt von Tamriel im Gepäck, die es seit „One Tamriel“ im Jahr 2016 auf die Server geschafft hat.
- Update 50 ist zwar noch war, doch gibt’s jetzt schon einen Ausblick auf den nächsten Patch von ESO. Update 51 soll am 31. August 2026 unter anderem eine Hybridisierungsinitiative starten. Dazu gehört eine Umstrukturierung der Alchemie und Anpassungen an den Mundussteinen. Die Details findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- Mit der Erweiterung „Gefrorene Spaltung: Nyx“ erhält Throne and Liberty eine neue Waffengattung: die Panzerhandschuhe. Auf der offiziellen Webseite des MMORPGs ist jetzt eine Vorschau auf die Waffe live gegangen.
- Das MMORPG Black Desert bekommt einen Roman! Black Desert: The Sundering of Serendia stammt aus der Feder von Robbie MacNiven und soll am 20. Oktober 2026 erscheinen. Die Details erfahrt ihr auf penguinrandomhouse.com.
- Für Lost Ark ist diese Woche das Update „The Twilight Isle“ erschienen. Der Sieg über Kazeros verändert die Welt von Arkesia. Unentdeckte Inseln tauchen aus dem Nebel auf. Ein neuer Abyssal-Dungeon lockt mit Loot. Und es starten gleich mehrere Events, die eure Charaktere auf das Kommende vorbereiten sollen. Die Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Vor 25 Jahren gründeten 4 Studenten in Regensburg das Studio CipSoft. Heute gehören sie mit Tibia zu den erfolgreichsten Spiele-Entwicklern Deutschlands. In einem Interview blicken sie auf ihre Anfänge zurück.
- RuneScape hat im Zuge der „Road to Restoration“ eines der wichtigsten Updates der vergangenen Jahre erhalten und einen oft genannten Wunsch aus der Community erfüllt.
- Die Entwickler von Tibia haben auf der offiziellen Webseite zwei wichtige Neuerungen für das MMORPG vorgestellt: die Echo Raids, die mehr Varianz in die Jagden bringen sollen, und das Discovery-System, das eine Modernisierung erhält, um komfortabler und belohnender zu werden.
- Für EverQuest II ist der neue Wuoshi-Server live gegangen. Alles über die Regeln und Inhalte des Servers erfahrt ihr auf everquest2.com.
- Sagt euch Dragonica Origin was? Nein? Nicht schlimm! Die Server gehen am 30. Juni 2026 für immer offline. Auf dragonicaorigin.com gibt’s den Abschiedspost.
- Star Trek Online plant umfassende Anpassungen der Begegnungen im Tiefenraum. Wer Bock darauf hat, den Entwicklern bei der Umsetzung zu helfen, kann diese auf dem Tribble-Testserver testen. Außerdem ist auf dem PC Update 10.06.2026 erschienen. Die Patch Notes und Testserver-Infos findet ihr auf playstartrekonline.com.
- Die Erweiterung Cradle of War für EVE Online ist da. Beeinflusst die Zukunft von New Eden durch Militärkampagnen oder lernt als Neuling das Spiel im neuen Starter-Weltraum kennen. Die Patch NOtes für das Update findet ihr auf eveonline.com.
- Am 11. Juni ist Update 48.5 für Herr der Ringe Online erschienen. Mit dabei: das Mittsommerfest 2026 und kleinere Anpassungen. Die patch Notes findet ihr auf lotro.com.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu GTA 6 und seinem Online-Modus:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- ArcheAge Chronicles ist eines der spannendsten neuen MMORPGs 2026. Jetzt haben die Entwickler erstmals Kampf-Gameplay gezeigt. Der Clip zerreißt die Community in zwei Lager. Eventuell startet am Montag im Zuge des Steam Next Fests ein Playtest.
- BitCraft Online hat ein neues Update erhalten, das Schmuckstücke als neue Ausrüstungsart, 3 neue Charakterwerte und 4 frische Regionen ins Spiel gebracht hat. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Im neuen MMO Stars Reach von Entwickler-Legende Raph Koster erwartet euch eine riesige Spielwelt voller zufälliger Ereignisse, die die Nutzung eines Wikis unmöglich machen soll. So zumindest der Plan.
- Aion 2 soll bei uns zwar erst im September 2026 erscheinen, doch könnt ihr euch schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern. MeinMMO verrät euch, was ihr tun müsst.
- SpaceCraft ist auf Steam in den kostenpflichtigen Early Access gestartet. Leider weiß es selbst nicht so genau, ob es ein Satisfactory-MMO, ein kompaktes No Man’s Sky oder ein Sandbox-Grind wie Bannerlord sein will. Das Ergebnis spielt sich aktuell noch sehr langweilig. Entsprechend mau fallen die Rezensionen aus. Schaut gern beim Anspielbericht vom Kollegen André Baumgartner auf GameStar vorbei.
- EverQuest Legends erscheint am 28. Juli 2026 und soll ein Buy2Play sowie Abo-Modell besitzen. Der Kaufpreis liegt wohl bei 19,99 US-Dollar, das Abo bei monatlich 9,99 US-Dollar. Ab dem 16. Juni läuft eine Vorbestellerphase, über die man sich für die Beta am 1. Juli und die Namensreservierung qualifiziert. Eine FAQ zum Launch findet ihr auf everquestlegends.com. Die Neuauflage vom ersten EverQuest aus 1999 möchte eine auf Solisten und kleine Gruppen angepasste Spielerfahrung bieten.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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