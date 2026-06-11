Ankündigung von Guild Wars 3 lockt rekordverdächtig viele Spieler nach Tyria zurück

Die Verantwortlichen von ArenaNet veranstalteten kurz nach der Ankündigung von Guild Wars 3 einen Livestream, um über die Zukunft von Tyria zu sprechen. Dabei ließen sie einige spannende Info-Nuggets fallen.

Was ist mit den Spielerzahlen? Im „Guild Wars Franchise Update Livestream“ aus dieser Woche erklärten Game Director Josh Davis und ArenaNet-Chef Colin Johanson unter anderem, dass sich die Ankündigung von Guild Wars 3 sofort sehr positiv auf die Spielerzahlen des Vorgängers ausgewirkt habe.

Konkret soll die Zahl an täglich aktiven Nutzern in Guild Wars 2 seit dem Summer Game Fest um etwa 40 Prozent gestiegen sein. Dabei war der vergangene Samstag der wohl beste Tag seit des Steam-Starts von Guild Wars 2 im Jahr 2022, um neue Spieler auf die Server zu locken. Auch die Zahl der zurückkehrenden Spieler (also mit einer Pause von mehr als einem Jahr) kann sich sehen lassen.

Der bisherige Rekord soll beim Launch der Erweiterung Visions of Eternity gelegen haben und konnte jetzt verdoppelt werden. Viele Spieler nutzen dabei wohl den eigenen Launcher von ArenaNet. Auf Steam stieg die Zahl der aktiven Nutzer zwar an, erreichte aber nicht ganz das Allzeithoch aus 2025 (9.337 am 1. Juni versus 10.875 vor 7 Monaten – Quelle: steamdb.info).

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Guild Wars 2 auf Mobile und Konsolen? ArenaNet gibt klare Antwort

Was verraten die Entwickler noch? Hier noch einige weitere Infos aus dem Stream. Wer die gesamte Show nachholen möchte, kann das auf Twitch tun. Doch gab es dort einige Ton-Probleme. Eine gefixte Version des Streams hat AchillesMele auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen.

Guild Wars 2 wird niemals für Mobile-Geräte (wie bald Teil 1) oder Konsolen (wie Teil 3) erscheinen.

Das Thema Konsolen hatte man in der Vergangenheit für Guild Wars 2 zwar schon ins Auge gefasst, doch wurde schnell klar, dass man dafür die gesamte Technologie des Spiels verändern müsste.

Das liegt auch daran, dass Teile des Codes aus Guild Wars 2 noch aus dem ersten Guild Wars stammen.

Guild Wars 3 wird indes von Anfang an mit Blick auf den Release auf PC UND Konsole entwickelt, sodass die Technologie hier für beide Plattformen optimiert sein soll.

Es gibt jeweils ein Team für Guild Wars, Guild Wars 2 und Guild Wars 3. Diese agieren eigenverantwortlich und voneinander getrennt. Man leiht sich im Team von GW3 also beispielsweise keine Entwickler aus den anderen Teams.

Trotz dieser klaren Trennung gibt es jetzt erstmal eine 18 Monate lange Pause bei den jährlichen Erweiterungen für Guild Wars 2. Die Zeit möchte das Team nutzen, um die alten Inhalte des Spiels auf den aktuellen Stand zu bringen und Baustellen zu entfernen, die schon lange da sind. Danach sollen die jährlichen Erweiterungen ein Comeback feiern.

Wie schon die beiden Vorgänger soll auch Guild Wars 3 aktuelle Schmerzpunkte des Genres angehen, unter denen die MMORPG-Community leidet. Allein schon durch den Fokus auf die Lösung dieser Schmerzpunkte wird sich Guild Wars 3 deutlich von den beiden anderen Spielen unterscheiden. Das Ziel ist es dabei, auch völlig neue Spieler in das MMO-Genre zu locken.

Wir haben übrigens einige eigene Fragen an ArenaNet geschickt und hoffen darauf, dass die Antworten in absehbarer Zeit hier einschlagen. Sobald diese da sind, leiten wir sie sofort in Form eines Artikels an euch weiter. Freut ihr euch auf die Zukunft von Guild Wars? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Eine gute Nachricht gibt es bereits: Guild Wars 3 setzt auf eine Stärke der Vorgänger, eure Geldbeutel werden es feiern