Guild Wars 3: Alles zu Release, Beta und was ihr noch über die größte MMORPG-Hoffnung aus dem Westen wissen müsst

Eine neue MMORPG-Hoffnung steigt am Horizont empor und diese sollte die meisten Fans des Genres freuen. Denn sie kommt von einem Studio, das schon jahrelange Erfahrung mitbringt. Guild Wars 3 soll kommen und diesmal nicht nur auf dem PC. Alles zum Release erfahrt ihr hier.

NCSoft und ArenaNet haben bislang noch nicht viele Infos zu Guild Wars 3 veröffentlicht. Wir fassen euch hier jedoch alle bereits bekannten Infos zusammen.

Guild Wars 3 befindet sich derzeit in der aktiven Entwicklungsphase und hat noch keinen Release-Termin, dafür aber einen Zeitraum, in dem die erste Beta starten soll: Herbst 2027

Erstmals wird die Reihe auf ihre PC-Exklusivität verzichten, denn das MMORPG erscheint ebenfalls für die PS5. Alle Xbox-Fans gehen indes wohl leer aus und werden nicht berücksichtigt.

Die Entwickler bleiben der Monetarisierung der Vorgänger treu. Das MMORPG wird wohl auf Battle Passes sowie Abos verzichten und sich über Verkäufe und den Ingame-Shop monetarisieren.

Das Kampfsystem sowie die Bewegung sollen flüssiger und moderner werden.

Die Story setzt 1.200 Jahre vor Guild Wars 1 an, um eine neue Ära einzuläuten und Teile der Story zu beleuchten, die in den beiden Fortsetzungen nicht behandelt werden konnten.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Info-Blöcken springen:

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Guild Wars 3: Release, Beta & Anmeldung sowie Plattformen

Wann hat Guild Wars 3 seinen Release? Das kann man noch nicht genau sagen. Derzeit ist die Entwicklung noch im vollen Gange und ein Release wird nicht vor Ende 2027 oder im Laufe von 2028 erwartet.

Wird es eine Beta geben? Ja, eine Beta soll es geben.

Wann ist die Beta geplant? Die Beta von Guild Wars 3 soll im Herbst 2027 stattfinden, ein genauer Termin steht jedoch noch aus. Beide Plattformen sollen davon profitieren.

Wie melde ich mich für die Beta an? Um die Chance zu erhalten, beim Beta-Test am Start zu sein, solltet ihr den Newsletter von Guild Wars 3 abonnieren: Hier geht es zum Link. Zusätzlich kann es nicht schaden, das Spiel auf Steam oder im PlayStation-Store auf die Wunschliste zu packen – so verpasst ihr auch keine wichtigen News dazu.

Welche Plattformen erhalten Guild Wars 3? Das kommende MMORPG ist derzeit nur für PC, Steam sowie PS5 geplant. Xbox geht (derzeit noch?) leer aus.

Guild Wars 3: Alles zu Story, Klassen sowie Völker

In welcher Zeit spielt Guild Wars 3? Bei Teil 3 handelt es sich um ein Prequel der Reihe, denn dieses Spiel setzt 1.200 Jahre vor den Geschehnissen von Guild Wars 1 an. Game Director Colin Johanson erklärte, dass man sich bewusst für diese Epoche entschieden hat, um eine Ära zu beleuchten, in der die sechs menschlichen Götter noch aktiv auf der Welt wandelten und die magischen „Großen Gildenkriege“ kurz vor dem Ausbruch standen.

Diese Entscheidung in der Entwicklung des MMORPGs soll dafür sorgen, dass ihr nicht 20 Jahre Lore von Teil 1 und 2 nachholen müsst. Stattdessen beginnt jeder als Neuling seine Reise durch Orr und kann so das Universum ohne Hürden kennenlernen.

Ihr als Spieler treten den Vaelwächtern bei, einem Orden, der sich dem Schutz von Orr verschrieben hat. Ihr arbeitet also zusammen mit anderen Kriegern und Reisenden, um die Lebewesen und Geister aus der Umgebung zu retten.

Gibt es Infos zu den Klassen? Nein. NCSoft hat diesbezüglich noch keine Details verkündet. Möglich wären aber Klassen die wir aus den Vorgänger kennen, etwa Krieger, Waldläufer oder Elementarmagier.

Da die Entwickler jedoch eine moderne Richtung einschlagen, kann es auch sein, dass sie die Klassen umbenennen oder sogar komplett umgestalten werden.

Was ist über die Völker Tyrias bekannt? Tatsächlich gibt es zu dieser Frage derzeit nur Spekulationen. Durch Trailer und Konzeptzeichnungen lässt sich aber vermuten, dass ihr folgende Völker vielleicht zum Release und in der Beta spielen könntet:

Menschen

Kodan

Norn & Zwerge

Asura

Tengu

Mögliche Völker, die im Trailer die schöne Aussicht genießen.

Guild Wars 3: Alles zu Preis, Vorbestellung & Monetarisierung

Gibt es Infos zum Preis? Nein, noch gibt es keinen Preis. Wir aktualisieren den Part, sobald es diesbezüglich Neuhigkeiten gibt.

Kann man Guild Wars 3 schon vorbestellen? Ohne Preis auch keine Vorbestellung. Nein, ihr könnt das MMORPG noch nicht vorbestellen.

Wie soll das MMORPG monetarisiert werden? Hierfür gibt es schon erfreuliche Neuigkeiten. Das Studio will seiner bisherigen Strategie treu bleiben. Guild Wars 3 soll wie seine Vorgänger voll auf Buy-to-Play setzen – es wird kein verpflichtendes Abo-Modell geben, wie beispielsweise bei World of Warcraft. Ihr zahlt also einmal für das Spiel und eventuell zukünftige Erweiterungen und könnt euch dann immer einloggen, wenn ihr Lust habt.

Abseits davon gibt es auch in Richtung Battle Passes ein dickes „Nein“ von den Entwicklern. Es sollen jedoch kosmetische Items in einem Shop angeboten werden und das zu „fairen“ Preisen. Wie der Shop zum Release aussehen wird und ob wir zur Beta einen Einblick dazu erhalten, ist noch nicht bekannt.

Guild Wars 3: Was soll mit Guild Wars 2 & Reforged passieren?

Eine der wohl wichtigsten Fragen für Veteranen des Spiels ist, was mit Guild Wars 2 und Reforged passiert. Werden beide eingestampft oder vielleicht sogar in den Wartungsmodus verfrachtet? Nichts davon! Beide Titel sollen auch zukünftig noch Inhalte erhalten und unterstützt werden. Klar ist jedoch das sich das Team derzeit komplett auf die Entwicklung von Teil 3 stürzt.

Aus diesem Grund wird Guild Wars 2 erstmal keine neue Erweiterung erhalten – darauf müsst ihr euch also gefasst machen. Reforged hingegen schlägt in der Entwicklung eine andere Richtung ein. Die Neuauflage von Teil 1 hat viele Spieler auf dem Steam Deck, weshalb man nun an einer Mobile-Version arbeitet. Mehr dazu erfahrt ihr hier in unserer Zusammenfassung: Trotz Guild Wars 3: Vorgänger sollen weiterhin Inhalte bekommen, aber auf eine Sache müssen Spieler erstmal verzichten