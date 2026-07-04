Die besten MMORPGs der Zukunft: Die MeinMMO-Community hat gewählt

MeinMMO kürt während der Grindfest-Themenwoche 2026 die am meisten erwarteten MMORPGs der Zukunft – gewählt von der MeinMMO-Community. Die Top 6 flankieren wir mit einer Einschätzung unseres Genre-Experten Karsten Scholz, ob die Hoffnung begründet ist oder ob uns ein Flop mit Ansage erwartet.

Die MMORPG-Themenwoche 2026 ist fast vorbei, doch haben wir uns ein ganz besonderes Schmankerl für den letzten Tag des Grindfests aufgehoben: die Auswertung der großen Community-Wahl des am meist erwarteten MMORPGs der Zukunft.

Mehr als 3.000 Genre-Begeisterte haben ihre Stimme abgegeben, vielen Dank dafür! In unserer Auswertung konzentrieren wir uns auf die 6 Spiele, die mindestens 100 Nennungen für sich verbuchen konnten (Stand: 26. Juni 2026). Platz 7 (Honor of Kings: World) ist bereits deutlich abgeschlagen.

Beachtet zudem, dass zwar 250 Stimmen auf „Ein anderes MMORPG, das hier nicht genannt ist“ gefallen sind, in den Kommentaren aber vor allem über die großen Namen wie Aion 2 sowie Guild Wars 3 diskutiert worden ist.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



Hier geht’s zum Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2026 von MeinMMO In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.Hier geht’s

Auf den folgenden Seiten gehen wir eure Top 6 der am meisten erwarteten MMORPGs der Zukunft durch, mit den wichtigsten, bisher bekannten Infos, und einer Einschätzung von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz, in der er die folgenden Frage zu beantworten versucht: Kann das Spiel bei uns im Westen begeistern? Über die Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu dem für euch interessantesten Online-Rollenspiel springen.

Platz 6: EverQuest 3

Entwickler: Daybreak | Plattform: PC | Release-Zeitraum: voraussichtlich 2028 | Modell: Premium mit Mikrotransaktionen | Stimmen bei der MeinMMO-Wahl: 108

EverQuest ist ein großer Name innerhalb des MMORPG-Genres und wenn sich ein Studio an einen dritten Teil herantraut, dann werden zahlreiche Genre-Fans hellhörig. Die über 100 Stimmen belegen das. Schließlich ist bisher kaum etwas zum Spiel bekannt.

Es ist erst eine Neuauflage für das erste EverQuest erschienen, doch handelt es sich dabei nicht um das Remake, das 2023 angekündigt worden ist – hier der Trailer:

Video starten EverQuest Legends bringt den MMORPG-Klassiker von 1999 zurück Autoplay

Bei der Quasi-Ankündigung war zumindest die Rede davon, dass es ein Premium-MMORPG werden soll, für das man einen Release im Jahr 2028 plant und für das man ein Budget von etwa 30 Millionen US-Dollar einplant. Später ergänzte jemand aus dem Team, dass man weniger ein EverQuest 3 machen möchte, sondern eher eine modernisierte Version vom ersten Teil.

Was mich an alldem stört:

Die Pläne zu Release, Budget und grober Ausrichtung stammen von 2023. Die Entwicklung soll 2025 angelaufen sein. Aktuell ist es unklar, was davon noch gilt und wie es um das Projekt steht.

Selbst wenn alles nach Plan läuft, sind 30 Millionen US-Dollar Budget und 3 Jahre Entwicklungszeit nichts, mit dem man im MMORPG-Kontext Bäume ausreißen und große Ambitionen umsetzen könnte.

Mit EverQuest Legends hat man dem ersten Teil gerade erst eine leicht modernisierte Version spendiert. Die Verbesserungen zielen zwar vor allem auf die Zugänglichkeit für beispielsweise Solospieler ab, doch stellt sich dennoch die Frage: Braucht es dann noch eine weitere Neuauflage, die in zwei Jahren erscheint?

Ich persönlich würde mir ein neues, ambitioniertes EverQuest-MMORPG wünschen. Nicht nur für die Fans des Universums, sondern auch, weil ich erst mit WoW 2005 den Zugang zum Genre gefunden habe und daher nur nachlesen konnte, was EverQuest für das Genre alles getan hat. Ich befürchte jedoch, dass Daybreak nicht die Mittel hat, um ein wirklich konkurrenzfähiges MMORPG auf die Beine zu stellen.