Monopoly GO! kostenlose Würfel im März 2024 bekommen – So geht es

Um in Monopoly GO! kostenlose Würfel zu bekommen, gibt es verschiedene Methoden. Wie ihr am besten an kostenlose Würfel kommt, erklären wir euch hier.

Auch im März 2024 gibt es jeden Tag wieder neue Würfellinks von Monopoly GO! mit denen ihr kostenlose Würfel abstauben könnt. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit neuen Links, die euch Würfel geben.

Wofür benötigt man Würfel in Monopoly GO! ? Die wichtigste Ressource bei Monopoly GO! sind die Würfel. Mit ihnen kann man sich über das Spielfeld bewegen und andere Ressourcen, wie Geld und Eventwährungen sammeln. Die Würfel laden sich zwar über Zeit auf, sind allerdings trotzdem recht limitiert. Aber es gibt weitere Möglichkeiten, um neue Würfel zu erhalten.

Monopoly GO! aktuelle Würfellinks für kostenlose Würfel

Was sind Würfellinks? Mit einem Klick auf diese Würfellinks erhaltet ihr kostenlose Würfel. Damit es am besten klappt, solltet ihr die App auf eurem Smartphone öffnen und danach die Links anklicken.

Würfellinks vom 19.03.2024

Würfellinks vom 18.03.2024

Würfellinks vom 17.03.2024

Keine Würfel erhalten? Das sind die Ursachen

Der Link funktioniert nicht – warum? Falls die Links bei euch nicht funktionieren, kann das an verschiedenen Ursachen liegen.

Die Links funktionieren nur einmal, ihr könnt keinen Link doppelt einlösen.

Die Links können erst ab Stufe 15 eingelöst werden.

Die Links laufen nach kurzer Zeit ab. Wir aktualisieren diese Liste regelmäßig mit neuen Links zum Einlösen.

Ihr könnt übrigens mehr Würfel haben, als euer Würfellimit erlaubt, wenn diese von den Links stammen. Ihr müsst euch also keine Gedanken darüber machen, ob ihr euer Limit übersteigt.

Fehlermeldungen und was sie bedeuten

Wenn ihr die Fehlermeldung: „Entschuldigung – Diese Belohnung wurde bereits beansprucht“ erhaltet, habt ihr den Würfellink bereits verwendet. Ein zweites Mal Verwenden ist nicht möglich.

Falls ihr die Fehlermeldung: „Entschuldigung – Diese Belohnung kann nicht beansprucht werden“ erhaltet, ist der Link, den ihr verwendet habt, bereits abgelaufen. Die Würfellinks sind nur für einige Tage aktiv, dann können sie nicht mehr genutzt werden.

Würfel erhalten durch Freunde? So kommt ihr an noch mehr Würfel

Wie kann man noch Würfel erhalten? Ihr könnt zusätzlich kostenlose Würfel erhalten, wenn ihr Freunde zum Spiel einladet. Dafür müsst ihr unten Rechts auf das Freunde-Symbol drücken und dann auf den Einladeknopf. Dort könnt ihr bis zu 10 Freunde einladen und erhaltet so 330 kostenlose Würfel.

Weitere Würfel könnt ihr erhalten, wenn ihr euren Account mit Facebook verbindet. Auch das seht ihr unten, wenn ihr auf Freunde drückt.

Rot: Der Shop mit den gratis Geschenk – Blau: Das Freunde-Menü

Alle 8 Stunden könnt ihr auch ein Geschenk aus dem Shop holen. Dafür drückt ihr unter eurer Stufe auf den Shop und findet ganz oben im Ka­rus­sell ein Geschenk zur Abholung bereit. In diesem Geschenk können auch Würfel enthalten sein.

