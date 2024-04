Monopoly Go! stellt eine digitale Version des bekannten Brettspiels für iOS und Android dar. In ihm sammelt ihr Spielfiguren, baut Häuser sowie Hotels und tretet in kooperativen Events gegen eure Freunde an. Um kostenlose Würfel zu ergattern und damit eurer täglichen Kontingent an Zügen zu erweitern, gibt es sogenannte Würfellinks. Diese benötigen die Spieler dazu, um sich über das Spielfeld zu bewegen und damit andere Währungen wie Geld oder Eventwährungen zu ergattern.