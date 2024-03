Das heißeste neue Spiel, das eure Mama spielt, ist Monopoly GO

Das Mobile-Spiel Monopoly GO erschien am 11. April 2023 für Android und iOS. Seitdem ist es eine einzige Erfolgsgeschichte. In nur 3 Monaten verdiente es einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar, wie die Entwickler stolz verkünden.

Was macht das Spiel so erfolgreich?

Wie das Entwicklerteam Scopely in einem Interview mitteilte (via gamefile), ist Monopoly GO, das Casual-Mobile-Game, das am schnellsten die Barriere von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erreicht hat. Die Marke erreichte es in 7 Monaten – das schaffte Pokémon GO in 2016 auch, aber das zählt nicht als „Casual“-Game.

Damit war Monopoly GO auch das erfolgreichste neue Mobile Game 2023.

Nur 10 Monate nach dem Launch und nur 3 Monate, nachdem man die 1 Milliarde-US-Dollar-Marke geknackt hat, erreichte das Spiel den Meilenstein von 2 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Mobile-Games bedienen sich gerne an Brettspielen: Auch “Spiel des Lebens” wurde schon als Mobile-Game umgesetzt:

Das sagen die Entwickler: Der CEO von Scopely schwärmt von dem Erfolg des Spiels. 7 Jahre habe man an Monopoly GO gearbeitet. Jetzt sei die Erfolgskurve „nichts anderes als außergewöhnlich“. Das verdanke man seinem talentierten Team und den leidenschaftlichen Spielern.

8 Millionen Spieler würden jeden Tag in Monopoly GO einloggen. Das „tiefe Engagement“ zeige, wie talentiert die Gaming-Entwickler seien und wie sie es schafften, die Spieler jeden Tag zu inspirieren.

Als Schlüssel für den Erfolg von Monopoly GO sieht man, dass man vorher ein anderes Spiel in Monopoly-Manier entwickelt habe, für das man mehr Können brauchte. Aber dann entschied Scopely, dass diese „Midcore“-Experience zu viele Spieler ausschließe und entwickelte Monopoly GO.

Kritik: “Musterbeispiel für Raubtier-Kapitalismus”

Was sagen Kritiker? Zum Release von Monopoly GO erschien am 1. Mai auf „Destructoid“ eine ziemlich harte Abrechnung mit dem Spiel. Dort heißt es:

Alles, was du über Monopoly weißt, gibt es hier, aber die Regeln haben sich genug geändert, damit Monopoly GO eine sogar noch gnadenlosere Version des Spiels ist, in dem man Gebäude kauft.

Monopoly habe sich schon immer um Kapitalismus gedreht und darum, andere in den Ruin zu treiben. In Monopoly Go werde man schon beim Einloggen dazu ermutigt, Freunde einzuladen.

Der Autor von Destructoid erzählt dann, dass es im Spiel immer wieder Möglichkeiten gebe, Freunde auszurauben. Viele, die er ausgeraubt habe, hätten mittlerweile mit Monopoly GO aufgehört.

Auch ein Artikel bei Androidcentral nennt Monopoly GO ein perfektes Beispiel für „Halsabschneider-Kapitalismus“ im Mobile-Gaming, was die Monetarisierung angeht:

Im Spiel gebe es kaum Gameplay, aber ein „stark monetarisiertes tägliches Energie-System“, zudem würden Spieler mit Pop-Up-Werbung bombardiert.

Allerdings sei Monopoly GO auch gut designet und habe einen „schnellen, befriedigenden Gameplay-Loop.“

Bei Google Play hat Monopoly GO eine Bewertung von 4,7/5 Sternen bei mehr als 1,8 Millionen Bewertungen.

Mobile-Gaming muss nicht zwingend “Casual” sein, mittlerweile gibt es auch für Core-Gamer einige Spiele auf ioS und Android, wobei auch die häufig für ihre übergriffige Monetarisierung kritisiert werden.

