Regisseur Edgar Wright (“Hot Fuzz”, “Shaun of the Dead”) lobt den neuen Mad-Mad-Film Furiosa und vergleicht ihn mit Ben Hur. Interessanterweise empfahl er persönlich die Besetzung der weiblichen Hauptrolle.

Warum ist der Regisseur Edgar Wright begeistert? In einem ausführlichen Beitrag auf X teilt der Regisseur des Films “Shaun of the Dead” seine Eindrücke von Furiosa mit. Er berichtet, dass er den Film bereits vor einem Monat gesehen habe und immer noch von seiner Qualität beeindruckt sei.

Weiterhin beschreibt er, dass der Untertitel A Mad Max Saga den Nagel auf den Kopf treffe. Aus seiner Sicht sei Fury Road ein Verfolgungsepos, während Furiosa eher ein Rachefilm sei. Er vergleicht den Film mit Ben Hur , wo eine lange Lunte der Rache jahrelang brenne und sich schließlich mit der süßesten Rache auszahle, so Wright.

Den Trailer zu Furiosa könnt ihr euch hier ansehen:

Die Hauptbesetzung war eine Empfehlung von Wright

Wer ist eigentlich Edgar Wright? Der Regisseur stammt ursprünglich aus England und war an Kultfilmen wie Shaun of the Dead oder “Hot Fuzz” beteiligt.

Er kennt den Regisseur George Miller bereits seit vielen Jahren persönlich. Bei einem Abendessen in London empfahl Wright ihm die Schauspielerin Anya Taylor-Joy für die Rolle der Furiosa . Die Schauspielerin hatte er bereits für seinen eigenen Film Last Night in Soho besetzt.

Noch am selben Abend schrieb er Taylor-Joy eine Nachricht, dass sie einen Anruf von George Miller erwarten solle, und er sei froh, vier Jahre später das Ergebnis zu sehen .

George Miller (79) hat 1979 den ersten Mad-Max-Film geschrieben und Regie geführt. Später machte er noch 3 weitere Mad-Max-Filme, zuletzt Fury Road, drehte aber auch die Hexen von Eastwick und Ein Schweinchen namens. Babe.

Reaktionen aus der Community: Die Nutzer scheinen ihm unter seinem Post auf X größtenteils zuzustimmen. Viele stimmen dem Regisseur zu, dass George Miller ein begabter Regisseur sei. Bei einigen sorgen die Ausführungen von Wright auch dafür, dass sie sich nun mehr auf den Film zu freuen scheinen.

So schreiben einige Nutzer:

suekmoorhen kommentiert via X: Ich freue mich darauf, diesen Film zu sehen, deine Rezension macht mich noch gespannter darauf

tophersimmons schreibt via X: Er ist wirklich eine Art verrücktes Genie, und seine Aufnahmen sehen immer cooler aus als die von Spielberg.

donnalogue merkt via X an: Ich stimme zu. George Miller wird nicht annähernd die Anerkennung zuteil, die er als einer der größten Filmvisionäre aller Zeiten verdient.

