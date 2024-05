7 Influencer sind aktuell verschwunden und die Fans glauben das liegt an der neuen Staffel von 7 vs. Wild

Die Gerüchteküche brodelt vor sich hin, weil 7 Influencer eine Medien-Pause eingelegt haben. Ob es sich hierbei um die neue Staffel 7 vs. Wild handelt? MeinMMO hat sich das genauer angeschaut.

Welche 7 Influencer sollen die Kandidaten sein? Die 4. Staffel von 7 vs. Wild soll wieder nur 7 Kandidaten haben. Im Verdacht stehen dabei folgende:

Influencer und Streamer LetsHugo

YouTuberin Julia Beautx

Fitness-Influencer Flying Uwe

Outdoor-Experte Fritz Meinecke

Outdoor-Influencer Survival_Deutschland

Fitness-Influencerin Jennifer Zienert

Comedy-Influencerin Selfiesandra

Alle 7 Personen werden verdächtigt, an der neuen Staffel 7 vs. Wild beteiligt zu sein. Hinweise darauf haben findige Reddit-Nutzer und der YouTuber nykesname gefunden. Bislang fehlt es aber vor allem an Hinweisen auf 7 vs. Wild, lediglich eine Teilnehmerin kann etwas konkreter mit einem Outdoor-Projekt in Verbindung gebracht werden.

Einer der potenziellen Teilnehmer soll LetsHugo sein:

Hinweise sollen für die neue Staffel sprechen

Was für Hinweise gibt es? Die potenziellen Kandidaten machen alle samt eine Medienpause und das zur etwa gleichen Zeit. LetsHugo meldete sich von seiner Community per Whatsapp ab, er schreibt dort:

So hier jetzt only für euch bin ab jetzt komplett weg hab bissl Angst aber wird schon wa wir sehen uns am 27.5 wieder, Hugo tretet jetzt ab

Auch Juliabeatux melde sich etwas bedrückt ab. Per Instagram sagt sie: „Die nächsten Wochen wird hier weiter ein bisschen in meinem Namen gepostet. Also nicht wundern. Aber ich bin jetzt weg, hab euch lieb.“

Auch bei Selfiesandra und Survival_Deutschland gibt es eine 3-wöchige Medienpause. In der letzten Story von Survival_Deutschland soll man sogar Selfiesandra im Hintergrund gehört haben, unseren Ohren nach könnte das aber auch jemand anders gewesen sein.

Interessant wird es am meisten bei Fitness-Influencerin Jennifer Zienert. In einem Video von ihr wird gesagt „[…] muss noch auf eine kleine Mission. Sie wird, aber das darf ich noch nicht so offiziell sagen, einmal mit dem Flugzeug in die Weite ferne verfrachtet und muss dort um ihr überleben kämpfen […]“ Das klingt schon sehr nach 7 vs. Wild, könnte aber auch eine andere Show wie Desert Warrior sein.

Es gibt noch einige Beweise mehr, weshalb die Teilnehmer dabei sein sollen, manche davon sind mehr, manche weniger eindeutig. Zum Beispiel wird ein neuer Twitch-Kanal von Survival_Deutschland als Bestätigung für zukünftige React-Formate gesehen. Wanderstiefel im Video von Flying Uwe reichen manchen auch als Hinweis für die Teilnahme bei 7 vs. Wild.

Das Video mit den Hinweisen auf Jennifer Zienert ist dem YouTuber nykesname aufgefallen, sein Video könnt ihr hier sehen:

Dass jetzt die neue Staffel gedreht wird, ist unwahrscheinlich

Warum ist das unwahrscheinlich? Wenn man sich die Teilnehmer, die Organisation und alles drumherum ansieht, wirkt schon der Zeitpunkt für eine neue Staffel recht unlogisch.

Für die beteiligten Influencer lohnt sich 7 vs. Wild am meisten durch die Vorbereitungsvideos. Weil die Teilnehmer für 3 Wochen offline sind, heißt das auch 3 Wochen keine Einnahmen. Gerade deshalb drehen viele in Vorbereitung Videos, um mit der Marke 7 vs. Wild Aufmerksamkeit zu generieren. Die Staffel jetzt im geheimen zu drehen, wirkt sehr ungewöhnlich.

Auch der Zeitpunkt der Staffel ist viel früher als sonst. Alle Staffeln 7 vs. Wild wurden bislang im August/September gedreht und dann in der Vorweihnachtszeit veröffentlicht. Die logische Konsequenz müsste ein Drehort sein, der von den Temperaturen und Witterungsgegebenheiten nur jetzt möglich ist.

Ist es nicht ungewöhnlich, dass die Menschen gleichzeitig offline gehen? Es kann immer ein großer Zufall sein, aber auch wenn einige der Kandidaten an einer Show teilnehmen, muss die Theorie nicht in Gänze stimmen. Denkbar wäre auch eine andere Show, für die einige der Teilnehmer nicht da sind. Shows mit deutschen Influencern kommen schließlich immer mehr in Mode.

Hinter den „verschwunden" Personen kann also viel stecken, konkrete Hinweise auf 7 vs. Wild fehlen bislang. Die Menschen auf Reddit sind immer sehr findig, was die Überwachung aller Social-Media-Kanäle von „7 vs. Wild"-Mitwirkenden angeht. So hatte man herausgefunden, das ein Team der letzten Staffel wohl nur 400 Meter von einem Hotel entfernt war