7 vs. Wild: Fans rätselten seit Monaten, was die „geheime Bonusfolge“ auf YouTube zeigt – Nun wissen wir es

Nach dem Ausscheiden seines Teampartners, bleibt ein Kandidat alleine ausgesetzt in Wildnis. Ein anderes Team unternimmt eine so lange Wanderung, dass die Flut sie von ihrem Rückweg abschneidet.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 1–12 von 7 vs. Wild Staffel 3

Welcher Teilnehmer bleibt alleine zurück? Nachdem Jan Schlappen (26) in der letzten Folge bereits mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, entschied der Teilnehmer sich, 7 vs. Wild Staffel 3 nach einer Woche zu verlassen. Joey Kelly (50) entschloss sich aber alleine weiterzumachen. Seine Erlebnisse werden in einer Bonusfolge auf YouTube gezeigt werden, die als letzte Folge auf YouTube online kommt.

Seit Monaten rätselten die Fans über die „geheime Bonusfolge“. Erst gingen viele davon aus, dass Fritz Meinecke (34) als Gründervater der Serie, sich erneut, ohne seinen Teampartner Martin „SurvivalMattin“ Rudloff (40) aussetzen lassen hat, nachdem das Team bereits früh ausgeschieden war. Jetzt gibt es endlich Klarheit darüber, wen wir in einer Bonusfolge sehen werden.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Ein Team wird durch die Flut vom Camp abgeschnitten und sucht einen Ausweg

Was ist bei Trymacs und Rumatra los? An Maximilian „Trymacs“ Stemmlers Geburtstag wünscht sich der Streamer von seinem Teamkollegen, Wieland „Rumatra“ Welte (27), eine Wanderung, so weit wie noch nie seit der Ankunft. Das Team erkundet die Küste und muss dabei auch eine schwer passierbare Passage durchqueren.

Als das Team sich auf den Rückweg machen möchte, fällt ihnen auf, dass die Passage geflutet ist, und sie jetzt wohl durch den Wald zurück zum Camp müssen.

Ob das Team das schafft, ist unklar, nicht nur in den Reactions, sondern auch in der Serie wurde bereits häufig erklärt, dass der Wald dort so dicht bewachsen ist, dass ein Durchqueren fast unmöglich sei.

Wie geht es dem Wildcardteam? Das Wildcardteam ist in der aktuellen Folge wieder sehr gut gelaunt. Die Mädels haben etwas Glück bei der Nahrungssuche und finden einige Schnecken, die sie verspeisen können. Sonst genießt das Team den Sonnenschein und freut sich darüber, dass die Hälfte bereits geschafft ist.

Was ist bei Knossi und Sascha los? In der aktuellen Folge feiert auch Sascha Huber (31) seinen Geburtstag. Knossi hat dabei ein Geschenk für den Fitness-YouTuber ausgehandelt. Das Geschenk sind die nächsten 30-Minuten 7 vs. Wild Staffel 3, die exklusiv auf seinem YouTube-Kanal laufen sollen.

Die Folge soll Anfang Januar ausgestrahlt werden. Die beiden haben in der Folge auch Glück beim Fischfang und können sich ein kleines Abendmahl gönnen.

Geht es Reeze wieder gut? Seit Tagen leidet Dominik „Reeze“ Reezmann (30) unter Sodbrennen und Übelkeit. Auch in dieser Folge ist keine Besserung zu sehen. Das Team weiß nicht, warum es nur Reeze schlecht geht, während Kevin „Papaplatte“ Teller (26) keine Probleme hat.

Positives hat das Team allerdings auch erlebt, die Influencer haben ein Upgrade an ihrer Unterkunft unternommen, und die Liegefläche vergrößert.

In der Folge ist am Ende kein Telefongeräusch zu hören, es ist also nicht davon auszugehen, dass ein Team das Projekt verlässt. Das Telefonklingeln war allerdings auch in der letzten Folge nicht zu hören, obwohl Jan 7 vs. Wild Staffel 3 diese Folge verlassen hat – ein garantiertes Warnsignal ist das also nicht. Was letzte Folge passiert ist, könnt ihr hier lesen.