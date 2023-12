7 vs. Wild: Team war wohl nur 400 Meter von einem Hotel entfernt, Fans schimpfen: „Peinliches Marketing-Konstrukt“

Auf Reddit haben einige findige User wohl ein Geheimnis offenbart, was die 7 vs. Wild Staffel 3 Produktion vermutlich verheimlichen wollte. Ein Teilnehmer-Spot soll nur 400 Meter von einem Hotelressort entfernt gewesen sein.

Um welches Geheimnis geht es? Im größten Subreddit zu 7 vs. Wild geht gerade ein Thread viral. Dort werden Bilder und Beweise zusammen getragen, die zeigen sollen, dass die Wildcard-Gewinnerinnen, Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Bendixen und Hannah Assil nur 400 Meter von einer Anlegestelle eines Resort-Hotels entfernt gewesen sein sollen.

Die Reddit-Nutzer untermauern ihre Theorie mit Screenshots aus der Sendung und weiteren Informationen.

Was für Beweise sind das? Das Hotelressort selbst hat auf ihrer Website eine Karte veröffentlicht, die die Aussetzungs-Orte der Teilnehmer zeigt. Dort ist das Resort etwa zwischen den Teams Affe auf Bike und Hannah sowie Knossi und Sascha.

Auf einer Karte der Aussetzungs-Orte, wie sie in Folge 1 auf YouTube gezeigt wurde, ist die Insel jedoch nicht zu sehen. Einige Zuschauer vermuten daher, die Insel könne wegretuschiert worden sein, um die Nähe zur Zivilisation zu verbergen.

Efficient-State-3355 schreibt dazu: „Spannend finde ich auch, dass in der Übersichtsgrafik von 7 vs. Wild die Insel mit dem Resort gar nicht auftaucht. Die etwa ähnlich große Pine Island weiter im Norden ist dann aber wieder drauf. Eventuell könnte das aber auch ein einfacher Fehler bei der Grafikerstellung sein, da Malei Island in der Standard-Darstellung von Google Maps auch fehlt und nur in Satelliten-Ansicht zu sehen ist.“

Im Thread häufen sich die Beweise und es wird Kritik laut.

Welche Indizien haben die Fans noch gefunden? Einigen Zuschauern ist zudem aufgefallen, dass in Aufnahmen von Affe auf Bike eine Bootsanlegestelle im Hintergrund zu sehen ist.

In anderen „Beweisfotos“ haben die Reddit Nutzer Bilder aus dem Making-of und der Hauptserie mit Bildern des Ressorts und Bildern von Google verglichen. Dabei wollen sie festgestellt haben, dass der Aussetzungs-Ort des Teams ist in Sichtweite des Hotelressorts gewesen sein muss.

Unserer eigenen Recherche zufolge liegt die besagte Anlegestelle, die zum Hotelressort gehört, weniger als 400 Meter Luftlinie von dem gezeigten Aussetzungsort des Teams entfernt.

Gibt es bereits ein Statement von Teilnehmern oder Produktion? Bis jetzt gibt es noch kein Statement von Teilnehmern oder Produktion. Ob die Indizien also wahr sind, bleibt abzuwarten. Den ganzen Thread mit den Beweisen findet ihr hier.

Wie reagieren die Nutzer auf die angeblichen Entdeckungen? Die Community auf Reddit ist außer sich. Gerade erst hatte Fritz Meinecke mit der Produktionsfirma abgerechnet, jetzt kommt schon wieder der nächste Vorwurf.

Das sagen die Nutzer dazu:

chilluminate68: „Es ist alles einfach ein peinliches Marketing-Konstrukt.“

Godzilla-9651: „Das ist eben ein Game und keine echte Survival-Situation.“

Hanoverview: „Ich muss es sagen, es wird immer mehr zu Harz4-TV“

IntrovertedPerson22: „Alles nur noch Verarsche, lass das Kind endlich sterben.“

Es gibt aber auch Zuschauer, die eine andere Meinung haben:

cHpiranha: „Ich glaube, das ändert gar nicht viel für die TN. Du siehst das zwar, aber da es für dich nicht relevant ist, blendest du das einfach aus. […] Ist halt wie ein Strommast im Wald.“

Yallneedjesuschrist: „Manchmal frage ich mich, warum Leute die Serie gucken, wenn sie solche Worte darüber verlieren? Und dass es keine Doku, sondern einfach Entertainment ist, war doch auch von Anfang an klar, oder?“

Juritoke: „Sie können ja nichts für die Nähe zum Steg. Dadurch ihre Leistung geschmälert zu sehen, fände ich absurd.“

Einige Nutzer wünschen sich Staffel 1 zurück, bei der die Teilnehmer ohne viel Aufwand an einem See in Schweden ausgesetzt wurden. Zuletzt hatte Papaplatte Kritik an der Produktion geäußert. Laut ihm seien die Teilnehmer nicht über eine mögliche Gefahr informiert worden.