„Herr der Ringe“ kündigt einen Gollum-Film an, den Fans bereits vor 15 Jahren drehten – Sogar der Titel war gleich

Am Ende kam ein 39-minütiger Film heraus, der den passenden Namen „The Hunt for Gollum“ (Die Jagd nach Gollum) verpasst bekam.

Gedreht wurde in Wales, und vor der Kamera standen nur sechs Schauspieler. Unter anderem verkörperten sie so bekannte Figuren wie Aragorn, Gandalf oder Arwen . Weitere 160 Freiwillige unterstützen das Projekt, in dem sie als Statisten fungierten, oder hinter den Kulissen mithalfen.

Um welchen Film geht es? Das Filmstudio Warner Bros. kündigte vor wenigen Tagen einen neuen Spielfilm im Universum von „Der Herr der Ringe“ an. Nach der Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“, deren zweite Staffel bereits angekündigt ist , wird „Die Jagd nach Gollum“ ein weiteres Kapitel in der Mittelerde-Saga aufschlagen.

