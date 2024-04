Peter Jackson sah Jake Gyllenhaal im Vorsprechen für Herr der Ringe, riet ihm danach, die Agentur zu wechseln

Wie Jake Gyllenhaal in einer Late-Night-Show erzählte, hatte er für eine Rolle in Herr der Ringe vorgesprochen. Jedoch lief es so schlecht, dass er nicht einmal ansatzweise in die nähere Auswahl kam.

Wie Jake Gyllenhaal (Road House, Brokeback Mountain) in der The Tonight Show Starring Jimmy Fallon am 22. März 2016 erzählte, hatte er sich auf eine Rolle bei Herr der Ringe beworben. So wollte er Frodo werden. Doch das Vorsprechen lief einfach grottenschlecht.

Hier seht ihr einen Trailer zum ersten Film der Herr-der-Ringe-Trilogie:

Deshalb war das Vorsprechen ein absoluter Reinfall

Jake Gyllenhaal erzählte, dass er einen ganzen Konferenzcall von mehreren Agenten bekam, die ihm voller Begeisterung von Peter Jacksons neuem Projekt, der Verfilmung von Herr der Ringe, erzählten.

Enthusiastisch teilten sie dem Schauspieler mit, dass sie bei einer Rolle direkt an ihn denken mussten: „Und als sie sagten, dass die einen Hobbit brauchten, dachten wir: Jake!“

In diesem YouTube-Video könnt ihr euch das Interview selbst anschauen:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Also machte er sich auf und ging zu dem Vorsprechen für die Hauptrolle der Trilogie, dem Hobbit Frodo. Vor Ort bekam er zwar viele Anweisungen, aber keinen Dialog.

Außerdem hatte Jake Gyllenhaal zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was es eigentlich mit diesem einen Ring auf sich hatte:

„Wir sollten nur den Ring finden […], ich verstand es nicht ganz. Ich ging einfach nur rüber, öffnete [die Box und nahm den Ring] und fragte dann: ‘War das gut?’ […] Und Peter Jackson nur so [vergräbt den Kopf in den Händen].“

Mehr zu Jake Gyllenhaal könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen: “26 Millionen sind weg”: Marvel-Star Jake Gyllenhaal soll mit bizarrem Verhalten einen ganzen Film ruiniert haben

Der fehlende Akzent kam noch dazu

Obendrein hatten alle anderen einen britischen Akzent vorbereitet – nur nicht Jake Gyllenhaal. Nachdem er die nächste Szene mit Text vorgespielt hatte, drehte sich der Regisseur zu ihm und meinte: „Du bist der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe.“

Dann fragte Peter Jackson noch, ob ihm gesagt wurde, dass er einen Akzent haben solle. Als daraufhin Gyllenhaal verneinte, kam der Ratschlag: „Feuere deine Agenten!“

Danach meinte Jake Gyllenhaal humorvoll, dass er doch so begeistert von der Rolle war, dass sie ihn aus dem Raum ziehen mussten, während er immer wieder schrie: „Aber ich bin ein Hobbit!“

Am Ende bekam Elijah Wood die Rolle von Frodo. Dieser hatte dem Regisseur Vorsprech-Video erstellt, in dem er mit Perücke, einem selbstgebastelten Hobbit-Kostüm und britischem Akzent sein Können unter Beweis stellte.

Mehr zu Herr der Ringe auf MeinMMO: Im Prolog von „Der Herr der Ringe“ gibt es ein makabres Detail, das es nicht in den finalen Film geschafft hat