Die wichtigsten Leute in Fallout sind zugleich richtige Drecksäcke – Das ist die Stählerne Bruderschaft

Die Stählerne Bruderschaft spielt in der neuen Serie zu Fallout auf Amazon eine wichtige Rolle. Nur wer das ist, wird nie so richtig erklärt. MeinMMO verrät, was eigentlich der Auftrag der Brüder im Stahl ist und woher sie kommen.

Spoiler-Warnung: Wir behandeln hier Themen aus der Fallout-Serie. Zwar geht es vor allem um Hintergründe, aber das ein oder andere Zitat können wir dabei nicht ganz vermeiden.

Eigentlich geht es in der Fallout-Serie auf Amazon vor allem um die Vaultbewohnerin Lucy MacLean, gespielt von Ella Purnell. Auf ihrer Reise durchs Ödland trifft sie jedoch auf Maximus, einen Knappen aus der Stählernen Bruderschaft.

Maximus selbst spielt eine der Hauptrollen in der Serie. Ihr erfahrt, wie schwer er es als Knappe in dieser seltsamen Bruderschaft hat, welchen Herausforderungen er sich stellen muss und wie ihn harte Entscheidungen selbst vor Hürden stellen.

Was dabei jedoch nur beiläufig erwähnt wird, ist die Funktion der Bruderschaft selbst. Als Zuschauer kennt ihr lediglich drei der Knappen und zwei ziemlich fiese Mitglieder: den Ältesten Quintus und Ritter Titus, beide ziemlich ätzend.

Das zeichnet nur bedingt ein richtiges Bild von der Stählernen Bruderschaft, die eigentlich ein hehres Ziel verfolgt.

Vorkriegs-Tech sammeln, um Vorkriegs-Tech zu sammeln, damit es niemand anders tun kann

Was ist eigentlich die Aufgabe der Stählernen Bruderschaft? Lucy fragt Maximus an einer Stelle in der Serie in etwa: „Eure Bruderschaft sammelt Vorkriegs-Technologie, um Vorkriegs-Technologie zu suchen, damit sie andere daran hindern kann, Vorkriegs-Technologie zu verwenden?“.

Das ist zwar etwas überspitzt, trifft aber doch den Kern dessen, was die Stählerne Bruderschaft so macht. In der Geschichte von Fallout hat ein großer Atomkrieg zwischen den USA und China quasi zum Weltuntergang geführt.

Die Stählerne Bruderschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Blaupausen und alle möglichen Technologien zu sammeln, die von der Zeit vor dem Krieg stammen, um sie sicher zu verwahren. Das Ziel: Niemand soll mehr so viel Macht haben, die Welt ein zweites Mal zu zerstören.

Der Auslöser dafür waren Experimente an Menschen, die von den Regierungen sanktioniert worden sind. Etwas, mit dem sich die ursprüngliche Stählerne Bruderschaft so gar nicht anfreunden konnte.

Wie entstand die Bruderschaft eigentlich? Die Vorläufer der Bruderschaft sollten 2076 ein Experiment mit dem „Forced Evolutionary Virus“, kurz FEV, beaufsichtigen. Mit diesem Virus sollten Supersoldaten erschaffen werden. Veteranen kennen die als Supermutanten aus den Spielen.

Da das gegen jegliche Moral verstoßen hat, entschieden sich Captain Roger Maxson und seine Truppe dafür, zu rebellieren. Aus ihnen entstand die erste Stählerne Bruderschaft, drei Tage bevor die Bomben fielen.

Nach den Atomschlägen, bauten Maxson, seine Truppen und deren Familien ihre neue Fraktion in alten Regierungsbunkern auf. Per Satellit wurden andere Einheiten mobilisiert und recht zeitgleich wurde im ganzen Ödland die Stählerne Bruderschaft ins Leben gerufen.

Die Stählerne Bruderschaft war eine der größten Erweiterungen von Fallout 76:

Das Markenzeichen der Bruderschaft: Die Powerrüstung

Woher hat die Bruderschaft eigentlich diese krassen Rüstungen? Powerrüstungen sind Vorkriegs-Tech und wurden für den Krieg erschaffen. Da die Bruderschaft ursprünglich aus Elite-Soldaten bestand, nutzen sie diese mächtigen Rüstungen noch, um ihre Mission zu verfolgen.

Als Vorkriegs-Tech sind Powerrüstungen natürlich genau das, was die Bruderschaft suchen und aufbewahren will. Da sie die Ritter nahezu unverwundbar macht, vor Strahlung schützt und den Träger versorgen kann, ist sie aber auch die Rüstung der Wahl im Ödland.

Powerrüstungen gibt es in verschiedenen Ausführungen, von denen sich einige in der Serie wiederfinden. Der Ghul erklärt gegen Ende der Serie, dass sie einen Baufehler haben, der im Krieg vor den Bomben zu vielen Toten geführt hat.

Die schweren Panzer sind ein Aushängeschild für alles, was mit Fallout zu tun hat.

„Amerika hat versagt. Lasst uns eine Stählerne Bruderschaft schmieden“

Warum sind sie Typen dann so brutal? Die oberste Maxime der Bruderschaft ist – oder treffender: war – dass gefährliches Wissen nicht in die falschen Hände gelangen darf. Entsprechend musste es unter allen Umständen gesichert werden, auch unter Gewaltanwendung.

Die Fallout-Serie spielt allerdings über 200 Jahre nach der Gründung der Bruderschaft und nach allen Fallout-Teilen, nämlich im Jahr 2296. Über die Zeit haben sich verschiedene Strömungen innerhalb der Bruderschaft entwickelt, grob eingeteilt in:

diejenigen, die weiterhin Wissen sammeln und sichern

und die Mitglieder, die vor allem Menschenleben schützen wollen

Und, wie es eben immer so ist, haben sich zumindest in der ersten dieser Gruppen auch immer wieder schwarze Schafe gezeigt, die nach mehr streben und das nicht immer im Guten.

Auf welchem Stand ist die Bruderschaft in der Fallout-Serie? So ganz genau lässt sich das nicht sagen. Das Kapitel der Bruderschaft in der Serie ist offenbar stark mit dem Commonwealth verbunden.

Da die Serie in Los Angeles spielt, liegt nahe, dass sich die Bruderschaft dort noch stark an den Ursprüngen orientiert. Denn Maxson hat seine Bruderschaft damals ebenfalls in Lost Hills, Kalifornien, gegründet.

Das deckt sich auch mit dem Verlangen des Ältesten nach Macht. Quintus will vor allem Wissen für sich und es nutzen, um mehr Wissen zu sammeln und zu verwahren. Nächstenliebe ist für ihn offenbar weniger wichtig.

Wenn ihr euch für mehr Geschichte interessiert, hier findet ihr alles, was vor den Fallout-Spielen passiert ist leicht erklärt.