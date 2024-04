Vergesst Fallout 4, ihr solltet jetzt mit Fallout 76 anfangen

Durch die neue Serie auf Amazon Prime erfährt Fallout gerade einen enormen Hype. Alle Teile der Reihe haben einen neuen Zufluss an Spielern – Selbst das anfangs so stark kritisierte Fallout 76. Ausgerechnet das Survival-MMO ist jetzt gerade euer bester Einstieg.

So steht es gerade um Fallout 76:

Fallout 76 zählt übrigens zu den besten Survival-Games überhaupt:

Sämtliche Fallout-Spiele erleben gerade einen Aufschwung. In den sozialen Medien gibt es immer wieder Berichte von neuen Spielern, die sich jetzt in der abgedrehten Nachkriegswelt einfinden – und Tipps von Veteranen, wie man im Ödland am besten zusammenleben kann.

Fallout 4 ist aktuell der Teil der Reihe mit den meisten Spielern, hat anscheinend am meisten vom Hype profitiert. Allerdings bietet der Teil nicht das, was ihr mit Fallout 76 erleben könnt.

Fallout 76 bietet, was kein anderes Fallout hat

Was macht das Spiel so besonders? Als erstes Fallout überhaupt bietet Fallout 76 einen eingebauten Multiplayer-Modus. Mehr noch, ihr spielt sogar immer mit 24 Leuten auf einer Map. Das ist ein Feature, das sich viele Fans der Reihe schon seit Jahren wünschen und Fallout 76 hat es.

Dazu kommt, dass Fallout 76 kein „Ende“ hat. Die früheren Fallout-Teile spielt ihr durch. Nach der Story ist dann im Prinzip Ende. Mit ein paar Mods oder über das Bau-System lässt sich noch etwas mehr Spielzeit herausquetschen, das war’s dann aber.

In Fallout 76 levelt ihr aber einfach weiter. Ihr könnt sogar nach dem eigentlichen Max-Level von 50 noch weitere Skills freischalten, die legendären Perks. Dazu findet ihr immer neue Gegenstände oder könnt sie von anderen Spielern kaufen, um euren Build zu perfektionieren – Fast wie in Diablo und Co.

Ein Bonus: Ihr könnt recht problemlos die Helden aus der Serie nachstellen und spielen. Wir haben etwa schon einen Build für Lucy vorgestellt mit allem, was ihr zum Spielen braucht.

Wie leicht ist der Einstieg in Fallout 76? Sehr leicht. Fallout 76 nimmt euch direkt zu Beginn an die Hand und führt euch Schritt für Schritt durchs Ödland. Ihr solltet euch nur grob daran halten, wo das Spiel euch hinführt. Es gibt ein paar Gebiete, wo Gegner schlicht stärker sind und euch recht leicht umnatzen können.

Dafür gilt die Community als enorm freundlich. Zwar gibt es, wie in jedem MMO, ein paar Griefer, die euch leiden lassen wollen, aber die sind in der absoluten Unterzahl. Meist werfen euch Veteranen ungefragt ein paar Ressourcen zu oder schenken euch sogar richtig starke Ausrüstung – sie haben ja genug.

Wollt ihr trotzdem lieber alleine oder nur mit Freunden spielen, könnt ihr alternativ eine private Welt starten. Dazu braucht ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo von Fallout 1st.

Ist Fallout 4 das „schlechtere“ Fallout?

Fallout 76 ist für jeden, der die Fallout-Serie mochte und nun nach einem Spiel für den Einstieg sucht, die beste Option. Allein, weil es das neuste Fallout ist und als Live-Service-Game stetig Updates bekommt. Ihr habt hier am längsten was davon. Und noch gibt es das Spiel mit Prime Gaming geschenkt.

Als Singleplayer-Spiel ist Fallout 4 dagegen irgendwann zu Ende. Auf Reddit loben die Spieler etwa, dass sie in Fallout 76 selbst nach der Story noch etwas zu tun haben, die Welt erkunden können und Geschichten elreben.

Ist Fallout 4 also schlecht? Nein. Es gilt in der Reihe sogar als eines der besseren Spiele. Allerdings setzen viele Fans hier auf Mods, um das Spiel angenehmer zu machen. Sucht ihr trotzdem nach einem Einzelspieler-Fallout für den Einstieg, empfehlen wir:

Fallout 3 oder Fallout New Vegas als beste Option, die sind zwar etwas älter, aber gelten als die Krone der Reihe

Fallout 4, wenn ihr etwas modernere Grafik haben wollt, allerdings auch zu einem etwas höheren Preis

Fallout 1, 2 und Tactics sind schlicht uralt und haben mit den neuen Spielen wenig zu tun, lohnen sich aber, wenn ihr sie später noch nachholen wollt

Fallout Shelter ist ideal, wenn ihr ein Casual-Spiel in der Fallout-Welt sucht, das auch mobile funktioniert

In jedem Fall lohnt sich ein Blick in die Spiele. Die Fallout-Reihe hat einen Charme, den bisher keine andere Spiele-Reihe wirklich nachahmen konnte. Eine besondere Kombination aus abgedrehtem Humor, erwachsenen Themen und pragmatischer Grausamkeit machen sie einzigartig. Die Spiele zählen nicht umsonst zu den besten Endzeit-Spielen überhaupt.