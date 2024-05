Falls ihr etwas zum Gameplay von Hades 2 lesen wollt: MeinMMO-Redakteur Dariusz konnte in den letzten Playtest von Hades 2 hineinspielen und war dank eines neuen Skills schon im zweiten Run von dem Hype-Spiel auf Steam überzeugt. Den gesamten Bericht lest ihr direkt auf MeinMMO: Hades 2 hat nur 2 Runs gebraucht, um mich zu überzeugen, weil ein Skill perfekt zu meinem Spielstil passt

Am 6. Mai 2024 wurde das Spiel überraschend im Early Access veröffentlicht. Alle Informationen zum Spiel, was es kostet und was ihr bereits spielen könnt, findet ihr in unserem Artikel.

Was ist das für ein Spiel? Hades 2 ist, Überraschung, der Nachfolger von Hades 1. In Teil 2 kloppt ihr euch als Melinoe, die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt, erneut durch die namensgebende Unterwelt und erledigt Monster und verbessert eure Heldin. Hades 2 gehörte neben Manor Lords und Hollow Knight: Silksong zu den meistgewünschten Spielen auf Steam .

