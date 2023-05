Neues Spiel von deutschem Story-Genie vereint Survival und MMORPG, verrät Steam-Release und zeigt irre Fantasy-Welt

Das deutsche Survival-MMO Coreborn will schon in wenigen Wochen in den Early Access auf Steam starten. In einem neuen Trailer geben die Entwickler Blankhans einen Vorgeschmack auf ihre farbenfrohe Fantasy-Welt.

Was ist Coreborn? Coreborn ist das ambitionierte Projekt des deutschen Studios Blankhans: Im ausführlichen Interview verrieten uns die Devs, dass sie die Bedeutung für Survival-MMOs haben, wie WoW sie für MMORPGs hatte.

Dafür kombiniert Coreborn Survival-Elemente, die an den Wikinger-Hit Valheim erinnern, mit einem Bau-System wie aus ARK und actionreichen Kämpfen à la Conan Exiles. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das Spiel bereits getestet:

Coreborn geht in den Early Access

Wann geht es los? Wie Blankhans bekannt gibt, soll Coreborn: Nations of the Ultracore am 18. Juli in den Early Access starten. Auf Steam könnt ihr das Survival-MMO bereits auf eure Wunschliste setzen und so eine Benachrichtigung erhalten, sobald es erscheint.

Die Entwickler versprechen häufige Updates und neue Features während der EA-Phase. Zusätzlich gibt es einen Discord-Server, indem ihr euch mit Spielern aus aller Welt austauschen könnt. Damit soll auch die Community in die Entwicklung einbezogen werden und das Spielerlebnis mitgestalten können.

Spieler sollen im Early Access ihre eigenen Waffen und Rüstungen herstellen, gemeinsam Städte errichten und sich auf verschiedene Berufsgruppen und Skills spezialisieren können.

Trailer macht Lust auf mehr

Das ist die Welt von Coreborn: Zur Release-Ankündigung gibt es auch gleich einen neuen Trailer, der euch schonmal Lust machen soll, in die Fantasy-Welt von Tormentosia einzutauchen. In dem Video seht ihr das fröhliche Treiben in der Stadt Coreheim: Händler feilschen um ihre Waren und allerlei interessante Kreaturen tummeln sich zwischen den menschlichen Bewohnern.

Außerdem seht ihr verschiedene Areale der Welt, die von grünen Wiesen und sonnigen Feldern bis hin zu frostigen Eis-Landschaften reichen. Dazu zeigt der Trailer Gameplay-Elemente wie Kämpfe gegen Monster, das Errichten einer Basis und deren anschließende Verteidigung.

Worum geht es in Coreborn? Coreborn basiert auf dem gleichnamigen Pen&Paper-Regelwerk, das auf der offiziellen Website zum kostenlosen Download bereitsteht.

Im vom Rocket Beans -Spielleiter Hauke Gerdes erschaffenen Ultracore-Universum wird die Welt Tormentosia fast vollständig vom Bösewicht Sorgoth zerstört. Um gegen diese außerirdische Bedrohung anzukommen, müssen sich die eigentlich zerstrittenen Völker der Welt verbünden.

Da kommt ihr ins Spiel: Als Bewohner von Tormentosia sollt ihr die Welt von Sorgoths Schergen befreien und sie wieder bewohnbar machen.

Wenn ihr die Zeit bis zum Release überbrücken wollt, werdet ihr vielleicht in unserer Liste der 25 besten Survival Games 2023 fündig.