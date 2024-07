Once Human: Eternaland – Was ist das und wo finde ich es?

In Once Human gibt es Szenarien auf den Servern, die wie Seasons ablaufen. Außerhalb davon gibt es das „Eternaland“ – eure eigene Insel, auf der ihr euch kreativ austoben könnt. Wir erklären euch, wo ihr es findet und wie es funktioniert.

Was ist das Eternaland? Das Eternaland ist eure sichere Zuflucht in der postapokalyptischen Welt von Once Human. Dort gibt es keine Mutanten, die euch den Gar ausmachen wollen, aber auch keine süßen Mutationen, die euch in eurer Basis helfen. Dazu seid ihr dort nicht von der Sternenstaub-Verschmutzung betroffen. Eure Gebäude sind dauerhaft und verschwinden nie. Beim Betreten sagt der NPC „V“ zu euch: Es ist, als stünde die Zeit hier still.

Im Eternaland herrschen andere Regeln:

Gebäude haben keine Höhen- und Größenbegrenzungen. Sie stürzen nicht ein, wenn ihr tragende Elemente entfernt.

Ihr legt fest, wer eure Insel besuchen darf und könnt Freundinnen und Freunde einladen.

Dazu könnt ihr die Wetterbedingungen und die Tageszeit auswählen.

Ihr entscheidet, ob ihr PvP zulasst und welche Waffen und Fahrzeuge erlaubt sind.

Dazu könnt ihr die LP, Energie, Hydrierung und Vernunft ein- und ausstellen.

Wie komme ich ins Eternaland? In Once Human erhaltet ihr mit Level 20 die Quest „Eternaland Eins“, die euch dazu auffordert, das Eternaland zu besuchen. Dort angekommen, sollt ihr zu dem Gebäude in der Inselmitte gehen. Ins Eternaland selbst gelangt ihr über das Spielmenü, indem ihr oben rechts auf die kleine Palme klickt. Im Hauptmenü habt ihr auch die Möglichkeit, statt ein Szenario direkt das Eternaland zu betreten.

Ihr verlasst das Eternaland ebenfalls über das Spielmenü, indem ihr unten auf „Eternaland verlassen“ klickt. Ihr könnt jederzeit hin und her reisen. Im Eternaland gibt es „Raum-Zeit-Leinwände“, mit denen ihr euch auf eurer Insel an verschiedene Orte teleportiert.

Eternaland: Bauen und Verkaufen

Wie baue ich im Eternaland? Im Baumenü habt ihr Zugriff auf alle Elemente, die ihr in dem aktuellen Szenario über die Memetiken freigeschaltet habt. Im Eternaland könnt ihr nicht einfach Materialien aus der „Außenwelt“ benutzen, stattdessen ist zum Bauen Astralsand erforderlich. Dafür müsst ihr hier aber keine Ressourcen farmen, wie in dem normalen Szenario.

Den Astralsand erhaltet ihr auf verschiedene Wege:

ihr zerlegt im Baumodus Elemente im Eternaland, in etwa Bäume und Gebäude

ihr verkauft im Eternaland Items aus eurem Rucksack (saisonal/Eternaland)

ihr erledigt Aufträge im Eternaland

Aufträge bringen euch Astralsand (die Währung mit dem Dreieck) im Eternaland ein.

Neben dem Baumodus gibt es hier einen Inselmarkt, den ihr mit „F8“ öffnet. Dort könnt ihr euren im Eternaland gesammelten Kram, in etwa Beeren und Samen, verkaufen. Dafür erhaltet ihr Astralsand. Auch Items, die in eurem saisonalen Rucksack sind, könnt ihr gegen Astralsand eintauschen. Im Inselmarkt bekommt ihr für Astralsand außerdem Items wie Angeln, Köder, Samen, aber auch seltene Artefakte.

Im Inselmarkt könnt ihr Items kaufen und verkaufen. Die Währung ist Astralsand. Zum Start habt ihr 50.000.

Wie laufen die Szenarien ab? Auf den Servern in Once Human gibt es verschiedene Szenarien. Jedes davon dauert sechs Wochen an. In den sechs Wochen, auch Phasen genannt, kommt schrittweise neuer Content ins Spiel. Zum Ende einer Season könnt ihr Items über das Territorium-Terminal nach Eternaland schicken. Items im Rucksack und Territorium-Lager werden automatisch dahin geschickt. Energieverbindungen werden zu Astralsand.

Zu Beginn einer neuen Season erhaltet ihr Materialpunkte, mit denen ihr Items aus dem Eternaland dann in die neue Season übertragen könnt. Es gibt aber auch verschiedene Dinge, die automatisch in die neue Season von Once Human übertragen werden, unter anderem Sternenchrom und Baupläne. Mehr dazu lest ihr hier: Once Human: Verliert man allen Fortschritt? So funktioniert der Server Reset