Once Human: Verliert man allen Fortschritt? So funktioniert der Server Reset

In Once Human auf Steam gibt es verschiedene Server mit verschiedenen Szenarien, die wie Seasons fungieren. Spieler sind sich nun unsicher, ob sie den Fortschritt ihres Charakters von den Szenarien behalten dürfen. Wir erklären euch deshalb, wie die Server Resets funktionieren.

Wie funktionieren Szenarien? In Once Human gibt es verschiedene Server und jeder Server besitzt ein saisonales Szenario. Mit diesen Szenarien wollen die Entwickler alle 6 Wochen für frischen Wind im PvE und PvP sorgen.

Jedes Szenario bietet dabei verschiedene Neuerungen, die Spieler in einem neuen Server testen können. Da jedoch Fans den Server für ein neues Szenario wechseln müssen, war erst unklar, was Spieler aus dem vorigen Server behalten dürfen und was nicht.

Die Entwickler haben nun für Klarheit gesorgt und listen auf, was ihr mit eurem Charakter in einem neuen Server bei Once Human mitnehmen dürft.

Once Human: Das dürft ihr am Ende eines Szenarios behalten

Was darf man immer behalten? Da Unklarheit herrschte, haben die Entwickler auf Steam einen Blog-Post verfasst, indem sie noch detaillierter über die Server Resets eingegangen sind. Folgende Items und Fortschritt dürft ihr beim Wechsel eines Servers behalten:

Wichtige Währungen: Starchroms, Crystgins, Mitsuko’s Marks, Stellar Planula und Sproutlets

Starchroms, Crystgins, Mitsuko’s Marks, Stellar Planula und Sproutlets Baupläne eurer Ausrüstungen (und ihre Sterne), Fragmente von Bauplänen, Accessoires eurer Waffen und Mods

Baupläne von Möbeln (außer die, die man von den Memetics bekommt)

Kosmetische Items, Emotes und Posen, Namensschilder und mehr

Baupläne von euren Häusern: Wenn ihr euer Gebäude in einem Bauplan gespeichert habt, könnt ihr diese jederzeit erneut errichten.

Wenn ihr euer Gebäude in einem Bauplan gespeichert habt, könnt ihr diese jederzeit erneut errichten. Fortschritt der Aufgaben in der Haupt- und Nebenstory (für die Aufgaben, die ihr bereits abgeschlossen habt, könnt ihr in der neuen Saison vereinfachte Versionen akzeptieren, erhaltet aber trotzdem alle Belohnungen).

Eure Freundesliste

Was darf man zum Teil behalten? Einige Items können nur zum Teil in ein neues Szenario mitgenommen werden. Dazu gehören:

Munition

Medizin

Materialien

Nicht alle, aber einige nicht genannte Items könnt ihr mitnehmen, um schneller durch die Season voranschreiten zu können. Die Dinge, die ihr nicht behalten dürft, landen dann im Eternaland, einem Ort, indem ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt.

Was muss ich noch bei einer neuen Season wissen? Wenn ihr in ein neues Szenario durchstarten wollt, wird euer Charakter auf Stufe 1 zurückgesetzt sowie die Weltkarte erneut verschleiert. Die Entwickler möchten, dass jeder Spieler wieder bei null anfängt, wenn ein „Server Reset“ stattfindet, damit jeder dieselbe Erfahrung durchmacht.

Jedes Szenario bietet aber zudem noch eine neue Map mit neuen Entdeckungen und Belohnungen. Zudem gibt es frische Aufgaben, Challenges und Belohnungen. Das waren alle Infos zum Server Reset. Sucht ihr noch Codes für kostenlose Items? Dann haben wir genau das Richtige für euch: Once Human: Alle Codes, die ihr im Juli 2024 einlösen könnt