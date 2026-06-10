Der alte Battle Pass von Diablo 4 war eine „4/10“, trotzdem wollen Spieler ihn jetzt zurück

Vor etwa einem Jahr hat Blizzard geändert, wie der Battle Pass in Diablo 4 funktioniert. Schon davor gab es Kritik am System, nach der Änderung noch mehr – nun geht die aber so weit, dass sich Spieler die ebenfalls unbeliebte erste Version zurück wünschen.

Seit Season 8 vom April 2025 gibt es in Diablo 4 die Reliquiare, die den Battle Pass ersetzen. Die Idee dahinter ist simpel und eigentlich logisch: statt 100 Stufen in einem Pass zu grinden, von dem man das meiste gar nicht haben will, sucht man sich selbst die Belohnungen aus.

Allerdings erhielten die Reliquiare noch vor Release Kritik, denn Spieler haben mit ihnen eine versteckte Preiserhöhung errechnet. Die Anzahl der erhaltenen Cosmetics im neuen System ist geringer und Platin gibt’s ebenfalls deutlich weniger zurück (200 statt 666).

Die Befürchtungen der Spieler haben sich seitdem bestätigt und Reliquiare sind immer noch unbeliebt. Mittlerweile geht die Abneigung sogar so weit, dass einige lieber den alten Battle Pass zurückwollen, obwohl der schon mit Gegenwind zu kämpfen hatte.

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„Immerhin hast du eine Menge Währung zurückbekommen“

Auf Reddit tauchen immer wieder Threads zum entsprechenden Thema auf. Einer der neueren davon kommt auf über 1.100 Upvotes innerhalb weniger Stunden (auf Reddit). Dort heißt es etwa in den Kommentaren von Nutzer DiabloTrumpet:

Der alte Battle Pass war eine 4/10. Die Items waren in keinster Weise beeindruckend, aber immerhin hast du eine Menge Währung zurückbekommen. Der aktuelle Battle Pass ist eine 1/10, ich war noch niemals annähernd in Versuchung, Geld dafür auszugeben. DiabloTrumpet auf Reddit

Die Gier sei abschreckend, stimmt ein Nutzer zu. Es gebe schließlich nicht nur die zahlungspflichtigen Reliquiare im Battle Pass, sondern auch durch Kollaborationen wie zuletzt mit den „Legenden von Azeroth“. Dazu seien die Cosmetics ohnehin schon teuer.

Während einige sich wünschen, dass Diablo gänzlich ohne Battle Pass auskommen sollte, meint ein Nutzer: Immerhin gab es beim alten System noch cooles Zeug kostenlos, heute sei alles irgendwie zusammengewürfelt. Es gibt sogar Lob für einige alte Cosmetics, etwa für Season 2 mit dem Vampir-Set oder Season 6 mit dem kostenlosen Piraten-Set (das ihr übrigens im Titelbild seht).

Ob sich das Reliquiar-System noch einmal irgendwann ändert, können wir nicht sagen. Mit der kommenden Season 14 steht dazu auf jeden Fall nichts auf dem Plan. Dafür will Blizzard an den besten Items schrauben: Diablo 4 ändert die Mythics mit Season 14, lässt euch dafür mehr Obolusse tragen