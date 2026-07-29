Pokémon GO bringt mit dem Mega-Finale ein weiteres weltweites Event

Pokémon GO hat mit dem Mega-Finale ein neues, globales Event angekündigt. Es soll das Ende des diesjährigen GO Fests darstellen.

In diesem Jahr feierte Pokémon GO eine ganz besondere Ausgabe des jährlichen, globalen GO Fests. Im Zuge des 10-jährigen Jubiläums des Spiels wurden hier nicht nur die Mega-Entwicklungen von Mewtu veröffentlicht, sondern sämtliche Inhalte auch für alle Spieler kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Nun wurde ein neues Event angekündigt. Es trägt den Namen Mega-Finale und soll das abschließende Finale des GO Fests darstellen.

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Pokémon GO Fest Mega-Finale: Das ist bekannt

Was ist das für ein Event? Neben dem Namen ist bisher inhaltlich noch nicht viel bekannt. Es ist lediglich klar, dass das Event im Zeichen des GO Fests stehen soll und das große Finale dazu darstellen soll. Außerdem soll es global sein und somit für alle Trainer verfügbar sein, unabhängig von ihrem Wohnort.

Was es hier für Inhalte wie Pokémon in der Wildnis oder in Raids gibt, oder hier starke Boni und weitere Gimmicks dabei sind, ist bisher noch nicht bekannt.

Wann findet das Event statt? Auch das Datum des Mega-Finales ist bereits bekannt. Es wird am Samstag, dem 5. September 2026 sowie am Sonntag, dem 6. September 2026 stattfinden. Ob es jedoch ganztägig ist, oder, wie das GO Fest, in einem bestimmten Zeitraum an den jeweiligen Tagen stattfindet, ist noch unklar.

Ist es ein wiederkehrendes Event? Ob das Mega-Finale auch in der Zukunft stattfinden wird und somit ein weiteres, jährliches Großevent wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Da es das Ende des diesjährigen GO Fests markieren soll, ist es jedoch möglich, dass es sich hierbei um ein einmaliges Event handelt. Ob es so ist, werdet ihr wohl erst im nächsten Jahr erfahren.

Was denkt ihr zum Event? Welche Inhalte könnt ihr euch vorstellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zum Mega-Finale müsst ihr euch noch etwas gedulden. Doch in der Zwischenzeit gibt es natürlich noch andere Inhalte im Spiel. Welche das im kommenden Monat sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.