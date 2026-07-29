PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im August 2026 für PS4 und PS5 – Mit dabei ein gefeiertes postapokalyptisches Koop-Abenteuer

Die Spiele für PS Plus Essential im August 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibt’s im August 2026? Auch im August 2026 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Big Walk | PS5

Signalis | PS4

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar ab dem 4. August 2026, gegen 12:00 Uhr

Spiele für PS Plus Essential im August 2026.

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im August 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Video starten Alles, was ihr zu dem neuen Survival-Spiel Dying Light 2 wissen müsst – mit Gameplay Autoplay

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition ist ein Open-World-Actionspiel, das euch in eine von Zombies überrannte Stadt versetzt. Ihr erkundet die offene Spielwelt mithilfe von Parkour, kämpft gegen Infizierte und feindliche Überlebende und erledigt zahlreiche Missionen.

Dabei verbessert ihr eure Fähigkeiten, stellt Ausrüstung her und trefft Entscheidungen, die sich auf die Geschichte und die Spielwelt auswirken. Neben der Einzelspieler-Kampagne könnt ihr das Abenteuer auch gemeinsam mit Freunden im Koop erleben. Die Reloaded Edition enthält das Hauptspiel sowie zusätzliche Inhalte und Gameplay-Verbesserungen.

Big Walk

Big Walk ist ein kooperatives Multiplayer-Abenteuer, bei dem Kommunikation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Ihr erkundet gemeinsam eine offene Spielwelt, löst Rätsel und bewältigt verschiedene Aufgaben als Team.

Dabei müsst ihr euch gegenseitig koordinieren, um Hindernisse zu überwinden und neue Bereiche freizuschalten. Das Spiel verzichtet auf Kämpfe und setzt stattdessen auf Erkundung, Kreativität und gemeinsame Erlebnisse. Entwickelt wird Big Walk vom Studio House House, das bereits für Untitled Goose Game bekannt ist.

Signalis

Video starten SIGNALIS im Trailer: Klassischer SciFi-Horror mit Survival-Elementen

Signalis ist ein Survival-Horrorspiel im Retro-Stil, das klassische Horror-Elemente mit einer düsteren Science-Fiction-Welt verbindet. Ihr schlüpft in die Rolle der Androidin Elster und erkundet eine verlassene Forschungseinrichtung voller Geheimnisse und gefährlicher Kreaturen.

Dabei löst ihr Rätsel, verwaltet eure begrenzten Ressourcen und stellt euch verschiedenen Gegnern. Die Geschichte wird nach und nach durch Erkundung und gefundene Dokumente erzählt. Der Fokus liegt auf Atmosphäre, Spannung und psychologischem Horror.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

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