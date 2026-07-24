Aktuell ist das PlayStation Network (PSN) nicht erreichbar. Dadurch lassen sich viele Online-Titel nicht verwenden und es kann zu weiteren Fehlern kommen. MeinMMO hält euch auf dem Laufenden.

Was ist das Problem? Auf Allestörungen.de melden gerade tausende Spieler Probleme mit dem PlayStation Network. Um 13:30 Uhr meldeten mehr als 6.000 Personen Probleme, zum aktuellen Zeitpunkt sind es noch gut 4.000 Personen, die Probleme melden.

Bisher hat sich Sony noch nicht zu den Problemen oder den Fehlern geäußert. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte sich etwas ändern oder das PlayStation Network wieder erreichbar sein.

15:22 Uhr Aktuell melden sich weiterhin tausende Personen mit Problemen, aktuell sind es rund 4.200 Meldungen. Kollegen berichten, dass Spiele und auch Downloads auf der PS5 problemlos funktionieren sollen, die PS-Plus-Übersicht verursacht hingegen eine Fehlermeldung. Der Shop lässt sich zwar öffnen, Spiele lassen sich jedoch nicht abrufen. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. 15:01 Uhr Aktuell gibt es noch tausende Hinweise auf Probleme mit dem PlayStation Network. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte es wieder gehen. Auf Allestörungen.de gehen die Meldungen leicht zurück, liegen aber immer noch bei rund 4.000.

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Sony hat strenge Richtlinien für seine Mitarbeiter erlassen. Dafür hat man sich wohl bewusst entschieden, nachdem klar wurde, dass das Ende der Disc für einen Shitstorm sorgen könnte. Feststeht, dass sich von offizieller Seite niemand zum Ende der Disc geäußert hat. Das strikte Verbot von Sony scheint daher wohl Wirkung zu zeigen: Sony hat nach der Entscheidung, auf Discs zu verzichten, wohl ein striktes Verbot für die Mitarbeiter erlassen