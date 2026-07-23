Sony hat strenge Richtlinien für seine Mitarbeiter erlassen. Dafür hat man sich wohl bewusst entschieden, nachdem klar wurde, dass das Ende der Disc für einen Shitstorm sorgen könnte. Feststeht, dass sich von offizieller Seite niemand zum Ende der Disc geäußert hat. Das strikte Verbot von Sony scheint daher wohl Wirkung zu zeigen.

Seit der offiziellen Ankündigung von Sony, man wolle die physischen Discs für die PlayStation abschaffen, hat das Unternehmen mit scharfer Kritik zu kämpfen.

Viele kritisieren die Entscheidung Sonys und einige fordern sogar, dass die Firma das doch bitte wieder rückgängig machen solle, obwohl das ziemlich unwahrscheinlich ist.

Sony ist wohl davon ausgegangen, dass man sich mit der Entscheidung starker Kritik aussetzen wird. Daher hat das Unternehmen wohl strenge Richtlinien erlassen, berichtet eine ehemalige Mitarbeiterin.

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Laut Ex-Mitarbeiterin hat Sony für seine Angestellten die strengsten Richtlinien zur Kommunikation in sozialen Medien eingeführt

Wer berichtet das? Neue Informationen wurden von Alanah Pearce, einer ehemaligen Drehbuchautorin bei Santa Monica Studio und Mitautorin von „God of War: Laufey“, bekannt gegeben. Ihr zufolge habe Sony für seine Mitarbeiter die strengsten Richtlinien zur Kommunikation in sozialen Medien zum Ende der Discs eingeführt, die es bei PlayStation je gegeben habe. So erklärte sie (via pushsquare.com):

Sony wusste bereits, dass sich alle darüber aufregen würden – das war ihnen klar. Mitarbeiter der PlayStation-First-Party-Studios erzählten mir, dass Sony für diesen speziellen Fall die strengsten Social-Media-Richtlinien herausgegeben habe, die sie je gesehen hätten. Sony gibt seinen Mitarbeitern relativ regelmäßig vor, was sie zu bestimmten Themen sagen dürfen und was nicht. Als ich an „God of War: Laufey“ gearbeitet habe, galten für mich zahlreiche Vorgaben – das ist bis heute so. Und am Tag der Ankündigung des Spiels habe ich tatsächlich Richtlinien erhalten, was ich sagen durfte. Aber in diesem Fall sind die Vorgaben offenbar die strengsten, die die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, jemals in Bezug auf öffentliche Äußerungen erlebt haben. Sie hätten das nur getan, wenn sie gewusst hätten, dass es zu einem riesigen PR-Problem kommen würde. Für sie ist das keine Überraschung.

Sie selbst erklärte, dass solche Richtlinien erst einmal nicht ungewöhnlich seien und es diese auch für wichtige Spiele gäbe, wie Pearce erklärte. Diesmal sieht die Situation wohl ganz anders aus. Bei Sony/PlayStation ist man wohl davon ausgegangen, dass das Ende der Disc einen Shitstorm heraufbeschwören würde. Und genau das ist am Ende eingetreten.

Konsolenspieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC zu wechseln. Dahinter steckt vor allem Unsicherheit vor der Zukunft. Vor allem Sonys Entscheidung, die Disc abzuschaffen, verunsichert viele Personen. Selbst potentielle Exklusiv-Titel scheinen nicht mehr so zu locken wie vorher: Immer mehr Spieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC umzusteigen, bevor es zu spät ist