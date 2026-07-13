Immer mehr Konsolenspieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC umzusteigen, bevor es zu spät ist

Konsolenspieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC zu wechseln. Dahinter steckt vor allem Unsicherheit vor der Zukunft. Vor allem Sonys Entscheidung, die Disc abzuschaffen, verunsichert viele Personen. Selbst potentielle Exklusiv-Titel scheinen nicht mehr so zu locken wie vorher.

Sony verabschiedet sich 2028 offiziell von physischen Medien und diese Ankündigung sorgte in der Community für ein kleines Erdbeben. Viele Spieler sind sich unsicher, wie es mit der Plattform PlayStation weitergeht. Diese Unsicherheit sorgt aber auch dafür, dass immer mehr Konsolenspieler überlegen, von ihrer angestammten Plattform auf den PC zu wechseln.

Denn der PC verspricht in der aktuellen Situation eine größere Sicherheit, auch wenn sie auf den ersten Blick mit höheren Kosten verbunden ist. Dabei steht die PS5 so gut wie seit Jahren nicht mehr da, aber Sony hat sich hier einiges an Vertrauen verspielt.

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Plötzlich wird der Wechsel zum teuren Gaming-PC attraktiver

In gleich mehreren Beiträgen wird darüber diskutiert, wie die Community mit der Ankündigung von Sony umgehen soll. In einem Reddit-Thread heißt es etwa, dass viele vermutlich nicht mehr auf eine PS6 umsteigen werden, sondern sich dann eher einen PC kaufen würden. In einem weiteren Thread wird darüber diskutiert, welche PC-Hardware für einen flüchtenden PS5-Spieler am besten wäre.

Noch deutlicher wird es bei einer Umfrage, die das Magazin Pushsquare unter den eigenen Lesern gemacht hat. Von 6.500 Personen überlegen immerhin 45 % ernsthaft, ob sie nicht auf den PC wechseln sollten. Das sind in Zahlen 2.925 Personen. 41 % von 5.233 Personen (2.093) geben an, wechseln zu wollen, weil Sony die Produktion physischer Medien beenden wolle. Das zeigt auch, wie stark dieses Thema derzeit die Community bewegt.

Hohe Hardware-Preise machen den Wechsel nicht leicht: Die größte Hürde für viele Spieler oder potentielle Wechsler stellen vermutlich derzeit die hohen Preise dar. Denn durch den KI-Boom sind vor allem RAM und Speicher so teuer wie noch nie und das soll wohl noch einige Jahre so bleiben.

Bei einer PS6 befürchten aber einige, dass sich dort die hohen Preise ebenfalls bemerkbar machen dürfen. Am Ende müsste man zwischen einem geringeren Übel wählen. Und für viele Personen stellt ein Gaming-PC wohl derzeit die attraktivere Option dar, insbesondere dann, wenn die PS6 eine reine digitale Konsole werden könnte, so wie das Sony bereits mit der PS5 Pro vorlebt, wo man das Laufwerk dazukaufen muss.

Sonys Entscheidung, die Discs einzustellen, wird stark kritisiert, doch sie dürfte kaum noch zu ändern sein. Das zeigt das wichtigste Werk für die Disc-Herstellung in Österreich. Denn hier will man bereits alle Mitarbeiter auf neue Produkte umschulen: Viele hoffen, Sony überdenkt das Ende der Disc noch einmal, aber dafür dürfte es schon längst zu spät sein