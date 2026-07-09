Treuer PS5-Fan behauptet, man müsse jedes Mal, wenn ein neues Spiel herauskommt, einen komplett neuen Computer kaufen

Ein Konsolen-Fan versucht, einem PC-Spieler, einen Computer zu erklären. Die ernste Diskussion löst bei einigen nur Kopfschütteln aus. In einem Argument hat der Fan jedoch tatsächlich einen wunden Punkt getroffen, und das ist das Thema Optimierung.

PC- und Konsolen-Spieler sind oftmals unterschiedlicher Ansicht. Und die Entscheidung von Sony, keine physischen Versionen mehr herstellen zu wollen, hat die ganze Diskussion zwischen Gaming-PC und Konsole noch einmal verstärkt.

Ein Spieler berichtet, dass er nun eine ernste Diskussion mit einem großen Konsolen-Fan geführt habe. In dem Gespräch, erklärte er, wurde schnell klar, dass der Fan von Computern keine Ahnung habe.

Dessen Argumente lassen nicht nur den Nutzer, sondern auch viele aus der Community den Kopf schütteln.

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PS5 ist laut Nutzer leistungsstärker als „die meisten 4090-Computer“

Was genau sagt der Nutzer? Die gesamte Diskussion kann man in einem Reddit-Post nachvollziehen. Hier erklärte der Thread-Starter, dass er eine lange Diskussion mit dem Konsolen-Fan geführt habe. Und dieser zeigte sich davon überzeugt, dass Computer nicht sonderlich gut seien:

Er war ein großer Fan von Konsolen, was völlig in Ordnung ist, das verstehe ich. Konsolen sind einfach und funktionieren einfach. Aber dann fing er an zu sagen, PCs seien „nur für Tabellenkalkulationen“ und man müsse jedes Mal, wenn ein neues Spiel herauskommt, einen komplett neuen Computer kaufen.

Dabei blieb es jedoch nicht. So meinte der nicht näher bekannte Konsolen-Fan, dass Computer nicht optimiert seien und selbst eine PS5 leistungsstärker als viele Computer sei, weil diese schließlich von Sony stamme:

(…) Er sagte immer wieder: „Ja, aber es ist nicht optimiert“, als wäre das ein Zauberspruch, der jedes Argument zunichte machte.



Das Beste war, als er sagte, eine PS5 sei leistungsstärker als „die meisten 4090-Computer“, weil sie von Sony hergestellt wurde und nicht aus „irgendwelchen Teilen von Amazon“ bestehe. (…)

Wo ist nun der wunde Punkt? Ein Funken Wahrheit steckt tatsächlich in seiner Argumentation, und das ist das Thema „Optimierung“: Denn das ist schon länger ein Thema. In der Vergangenheit sind viele PC-Spiele an schlechter Optimierung gescheitert. Selbst mit Highend-Hardware musstet ihr mit schwacher Performance und teilweise starken Frameeinbrüchen leben.

Einige Kritiker sehen in DLSS und FSR, am Anfang oft als „Wundertechnik“ für Spiele bezeichnet, einen Grund für die Probleme. Denn Entwickler würden sich die Arbeit sparen und dann lieber auf Upscaling setzen.

Konsolen-Spieler haben hier aus dieser Perspektive oft die bessere Position erwischt: Denn die Version für PS5 und Xbox läuft meistens deutlich runder und stabiler, sieht dafür aber oft nicht so schick aus, weil die Hardware nicht so flott ist.

Der Punkt, den der Konsolen-Spieler aufführt, wird auch oft von Entwicklern aufgeführt, wenn die schwache Optimierung ihrer Spiele kritisiert wird. Denn, so das Argument der Entwickler, man könne halt kein Spiel für sämtliche Hardware-Konfigurationen da draußen perfekt einrichten.

Die Diskussion, ob ein Gaming-PC oder eine Konsole am Ende die bessere Entscheidung ist, ist übrigens nicht völlig neu. Auch ein anderer Spieler führte ein Gespräch mit einem Spieler, der felsenfest davon überzeugt gewesen ist, dass man sich anstatt eines PCs auch einfach eine Konsole kaufen könnte: Ein Gamer will wissen, warum man immer noch „Geld für einen PC verschwendet“, wenn man sich einfach eine PS5 für 500 Euro kaufen kann