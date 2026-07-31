Sony bricht sein Schweigen zum Ende der Disc für PlayStation

Die Stimmung ist nach dem geplanten Disc-Aus bei PlayStation weiterhin angespannt. Jetzt äußert sich Lin Tao, Chief Financial Officer von Sony. Man hört die Spieler zwar, will jedoch trotzdem an dem Plan festhalten.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild von Aleksas Stan via Unsplash.

Die Situation im Überblick:

Sony hatte am 1. Juli 2026 angekündigt, Discs für die PlayStation einzustellen. Ab 2028 sollen keine Spiele mehr auf Datenträgern erscheinen.

Die Ankündigung kam in den sozialen Medien nicht gut an. Während es von PlayStation Funkstille gab, wurde jeder neue Trailer auf YouTube mit Kommentaren zu physischen Versionen bombardiert. Mittlerweile erhält fast jeder neue Post von PlayStation auf X.com eine Community Note, in der von einem geplanten „digitalen Monopol“ die Rede ist.

Einige Spieler planen nun einen Boykott: Vom 23. bis zum 30. August soll die Konsole ausbleiben. Kritiker zweifeln allerdings an der Standfestigkeit der Fans.

Im Zusammenhang mit dem Earnings Call für Q1 2026 hat sich Sony-Finanzchefin Lin Tao nun zum Ende der Disc geäußert: Man sei sich der Gefühle der Fans zwar durchaus bewusst, will jedoch weiterhin an den Plänen festhalten.

Schon bei GTA 6 beinhaltet die physische Version keine Disc mehr.

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Sony hält an einer digitalen Zukunft fest

Was sagt Sony? Via Dolmetscher äußerte sich CFO Lin Tao zum anhaltenden Backlash. Man verstehe, warum die Leute so starke Reaktionen auf die Pläne hätten. Man habe sich das im Vorfeld jedoch gründlich überlegt, und wird diese Richtung nun auch weiter verfolgen:

Wenn wir also über die Zukunft nachdenken – und wir haben viele Überlungen angestellt und Zeit investiert, und das gründlich durchdacht – kamen wir zu diesem Schluss, und wir werden ihn sorgfältig weiter verfolgen. Und zu dieser Entscheidung haben wir unterschiedliche Meinungen erhalten, und die Leute haben starke Einstellungen dazu, und wir verstehen, dass die Community uns das mitgeteilt hat. Spiele werden von vielen Menschen geliebt. Es ist eine Form von Unterhaltung, die von den Leuten geliebt wird, und in vielen Fällen mit liebgewonnenen Erinnerungen verbunden. Daher verstehen wir diese Gefühle. Wir möchten das einbeziehen. Wir wollen weiterhin erkunden, wie wir die Spieler in einem zukünftigen digitalen Ökosystem beteiligen können. Lin Tao via Kotaku

Tao erklärt zudem, dass es eine Vielzahl von Gründen für die Entscheidung gebe. Der größte Faktor sei jedoch, dass die Digitalisierung in allen Bereichen vorangeschritten sei. Das gelte nicht nur für PlayStation, sondern auch für alle Arten von Inhalten.

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Ein Zurück war allerdings von Anfang an unwahrscheinlich, denn Sony hatte bereits vor der Ankündigung begonnen, das wichtigste Werk für die Produktion der Discs umzustellen.

Die Aussagen fielen während einer Fragerunde im Rahmen des Quartalsberichts. Ein Analyst fragte Tao, wie sich das Ende der Disc auf die Beziehung von Sony mit den Einzelhändlern auswirken könnte, und wie man sich in einer rein digitalen Zukunft noch vom PC abheben will.

Die CFO erklärte, dass es für den Einzelhandel regionale Partner und Charakteristiken gebe. Man sei im Dialog, um einen „Win-Win“ für alle Beteiligten zu erzielen. In Nord-Amerika könnten Händler etwa weiterhin leere Boxen mit Codes verkaufen. Wie das in Europa und speziell in Deutschland aussehen könnte, ist noch nicht bekannt.

Was den PC angeht, so hält Tao die Disc nicht für den entscheidenden Faktor. Vielmehr habe man am PC eine ganz andere Art, zu spielen. Die PlayStation-Hardware werde sich auf Dauer mit Erschwinglichkeit durchsetzen.

Wie könnte Sony euch in einem „zukünftigen digitalen Ökosystem“ abholen? Verratet es uns in den Kommentaren.

Für viele Spieler ist das Ende der Disc ein weiteres Zeichen dafür, dass es eine immer größere Kluft zwischen Sony bzw. PlayStation und der Spieler-Schaft gibt. Warum sonst pumpt man Millionen in Live-Service-Games, wenn Fans doch nur Bloodborne für den PC wollen? Aber nicht alle sehen die Entscheidung so kritisch. MeinMMO-Dämon Cortyn sagt: Alle meckern über das Ende der Discs – Für mich kann diese Zukunft gar nicht schnell genug kommen