„Sie dachten, sie sind sicher mit GTA 6“ – Während sich PlayStation seit 36 Stunden vor Social Media versteckt, tobt der Shitstorm auf YouTube

Die Ankündigung, das Sony in Zukunft keine Discs mehr herstellen möchte, hat die Fans erschüttert. Jetzt antworten die Fans darauf.

Sony möchte langfristig keine Discs mehr herstellen. Die Zukunft ist rein digital und die Ära der Datenträger für die Konsolen der Firma, ist damit vorüber. Im selben Moment macht aber auch die Nachricht die Runde, dass Sony Hunderte von gekauften Filmen von StudioCanal aus den Bibliotheken der Spieler entfernt hat.

Beide Nachrichten haben sich deshalb zu einer Art Molotow-Cocktail vermischt, die Sony gerade einen der größten Shitstorms seit Langem einhandelt. So wird das Unternehmen auf allen Ebenen von hasserfüllten Nachrichten, Beleidigungen und Vorwürfen übersät.

Und der Shitstorm löst auch eine Reaktion von Sony aus, die in dem lauten Sturm fast nicht zu hören ist.

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Schweigen als Antwort

Wie reagiert Sony? Seit ihrer Ankündigung und dem damit verbundenem Shitstorm hat der Playstation-Account plattformübergreifend keine neuen Posts mehr veröffentlicht. Schon seit fast zwei Tagen herrscht Funkstille bei Sony.

Einzig der YouTube-Kanal postet weiter Trailer und Videos. Die erscheinen zwar wohl in Absprache anderer Entwickler wobei Sony der Publisher ist, dennoch erhalten die Trailer und Videos viele bissige Kommentare, die eindeutig zeigen, was passieren würde, wenn Sony sich nun wieder auf ihren anderen Plattformen melden würde.

Denn egal, ob auf X.com, Facebook, Bluesky oder Instagram, Sony schweigt sich derzeit aus. Doch auch das Schweigen bekommen die Spieler mit und antworten in einem Reddit-Beitrag darauf.

Wie reagieren die Fans auf das Schweigen? Die Fans sind immer noch ziemlich wütend. Sie rechnen Sony zwar einige Sympathiepunkte für den baldigen Blockbuster-Release von GTA 6 an, dass man das Spiel jedoch ebenso nicht auf einer Disc kaufen kann, ärgert die Fans genauso. Entsprechend böse klingen auch die Kommentare:

GamingIndustryIsFcck: „Ihr offizieller PlayStation-YouTube-Kanal hat seit der Ankündigung sechs neue Videos hochgeladen, und man kann sich bereits ausmalen, was in den Kommentarspalten los ist.“

PassedMyShrugTest: „Sie haben sich bei GTA 6 eingeschmeichelt, aber eine MW2-Lobby kassiert.“

Original-Drink-6178: „Wenn mir reines Digital-Gaming aufgezwungen wird, wechsle ich lieber zu Steam und PC, anstatt in Sonys beschissenem digitalen Ökosystem gefangen zu bleiben.“

Greenfire32: „Sie haben nicht nur physische Releases gekillt. Sie haben sie genau in dem Moment gekillt, als sie sich an den Bibliotheken der Leute vergriffen und Inhalte gelöscht haben, für die diese bezahlt hatten.“

Lost-Produce-1150: „Sie dachten, sie sind sicher mit GTA 6. Und sie haben recht damit, dass sie stark davon profitieren werden. Aber um die Zeit danach sollten sie sich Sorgen machen. Die Stimmung gegenüber PlayStation war seit den frühen PS3-Tagen nicht mehr so schlecht.“

Seid ihr auch noch wütend auf Sony? Oder ist das ganze Thema für euch gar nicht so schlimm, wie die Spieler es darstellen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zum Thema Sony und wann das Ende der Discs wirklicht kommt, erfahrt ihr hier: Sony stellt alle physischen Spiele für die PlayStation ein: Das müsst ihr wissen