Lucias Pistole im Cover von GTA 6 birgt eine eigene Bedeutung, doch da ist die nicht die einzige Waffe

Das Cover von GTA 6 zeigt nicht nur schicke Artworks der Charaktere, in den Details steckt eine Menge zu entdecken. Und zwar so viel, dass wartende Fans sich mit Analysen die Zeit bis zum Release vertreiben können. Beim genauen Hinsehen hat sich im Bild nämlich ein kleiner Taschendieb versteckt.

Was hat sich im Cover-Artwork versteckt? In der Hand von Lucia, die in dem Cover von GTA 6 gegen Jason gelehnt ist, hält sie ihre Pistole exakt so, dass man beim genauen Hinschauen und Heranzoomen den Namen der Waffe erkennen kann: Nipper 38.

Das hat der Redditnutzer enzinhojunior im Subreddit vor GTA 6 geteilt, mit dem Hinweis, dass der Name der Pistole auch eine Bedeutung hat. Es handelt sich um Slang, der der Waffe etwas mehr Persönlichkeit schenkt und so viel bedeutet wie „Knirps“, aber auch „kleiner Taschendieb“.

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Kleines Ding, das trotzdem zwickt – und auch bereit ist, Illegales zu tun

Was könnte das bedeuten? Die Bedeutung von „Nipper“ und der Gebrauch als Slang ist schon ziemlich alt, nämlich aus dem 19. Jahrhundert, wo er so viel bedeutete wie „Knirps“ oder „kleiner Junge“.

Ursprünglich wurde der Begriff für jemanden benutzt, der für eine Gruppe von Arbeitern Besorgungen erledigt, aber umgangssprachlich auch für Taschendiebe, die anderen ihr Eigentum “abzwicken” (von „to nip“ = „zwicken“), wie man es im Online Etymology Dictionary nachlesen kann.

Was bedeutet das für Lucia und GTA 6? Natürlich handelt es sich hier um eine Deutung und keinen von Rockstar bestätigten Fakt, allerdings könnte eine Waffe mit diesem Namen ein Zeichen für Kleinkriminalität sein und eine Art kleinen Störenfried bedeuten, der vielleicht unscheinbar wirkt, aber trotzdem ordentlich ziepen kann.

Wie eine kleine Pistole, aber auch wie eine Frau inmitten einer viel größeren kriminellen Verschwörung rund um Drogenschmuggel und andere zwielichtige Aktivitäten.

Spannend ist das auch im Hinblick, wenn man sich eine weitere Waffe im Cover-Artwork anschaut, nämlich die des erfahrenen Bankräubers Raul Bautista, die den Namen „Duke“, also „Herzog“, trägt. Ob sich Rockstar dabei bereits etwas gedacht hat?

Lucias Nipper 38 (Bildquelle: Rockstar) Rauls Duke (Bildquelle: Rockstar)

Was haltet ihr von dieser Interpretation? Sprechen die Namen der Waffen für ihre Besitzer und ihre Rolle in der Geschichte? Oder hat man sich einfach für cool-klingende Waffennamen entschieden? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Wir updaten euch jeden Tag zu Neuigkeiten rund um GTA 6. Dabei schauen wir, ob Rockstar neue Informationen oder Inhalte preisgegeben hat – oder ob die Community mal wieder sehr analysefreudig ist: 100 Tage Countdown zu GTA 6: Gab es heute News?