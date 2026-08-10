Der Netflix-Deal mit GTA 6 verärgert viele Spieler, Veteranen sagen dagegen: „Haben Leute Preview-Magazine vergessen?“

GTA 6 wird eine Preview auf Netflix erhalten, bevor diese für Nicht-Abonnenten auf YouTube zur Verfügung sein wird. Eine Ankündigung, die bei vielen Fans für Ärger sorgte – doch andere sagen: Das ist gar nicht so dreist und neu, wie ihr denkt.
Was sagen die Gegenstimmen? Der für den 27. August angekündigte tiefere Einblick in GTA 6, der für Netflix-Abonnenten 6 Stunden früher sichtbar sein wird, wurde von einem großen Teil der Community scharf kritisiert. Die Exklusivität kam bei vielen Fans gar nicht gut an, da ein Netflix-Abo mindestens 4,99 € kostet.
Allerdings äußerten sich jetzt mehrere Stimmen, die zwar nicht akut gegen die Kritik wettern, aber auf etwas Bestimmtes hinweisen: Das mag zwar dreist klingen, ist aber gar nicht so eine „Next-Level-Gier“, wie sie beispielsweise unter Rockstars Post auf X ausgemacht wird.
Auf Reddit erinnern vor allem ältere Fans und Spieler von GTA 5 und vorherigen Teilen: „Haben die Leute vergessen, dass wir für exklusive Einblicke in Form von Zeitschriften bezahlt haben?“
Gar nicht so ein neues Konzept von kostenpflichtiger Preview
Woran erinnern die Spieler? Der Redditnutzer No_Underscore12 schreibt, dass es früher gedruckte Zeitschriften (wie in seinem Beispiel das US-amerikanische Videospielmagazin „Game Informer“) gab, die man kaufen musste, um exklusive Informationen und Berichte vorab zu erhalten. So war es auch bei GTA 5 der Fall.
„Jetzt geraten alle wegen 6 Stunden Exklusivität hinter einer Paywall in einen Unterdrückungskomplex“, schreibt er dazu.
Was sagt die Community zu diesem Hinweis? Die Reaktionen unter dem Redditpost zu dieser Meinung sind eher gemischt. Die Antworten mit den meisten Upvotes stimmen ihm zu, erinnern sich sogar gern an derartige Zeitschriften zurück, wie auch Anomalous-User: „Game Informer war the GOAT.“
Andere schreiben außerdem, dass die Kontroverse rund um den Netflix-Deal sehr weit hergeholt ist, da sich zur Zeit der Netflix-Premiere das Material mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso schnell überall online befände.
Anhand der Reaktionen lässt sich erschließen: Ja, man erkennt an, dass es sich um einen kapitalistischen Ansatz handelt, dass kostenpflichtige Informationen zu Spielen jedoch auch früher existiert haben.
Was sagt ihr dazu? Findet ihr den Aufschrei übertrieben oder findet ihr die 6-stündige Exklusivität auf Netflix auch frech? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Auch der Branchen-Experte Jason Schreier hat sich zu der Situation geäußert, hat jedoch zuvor auch mit dem CEO von Take-Two über GTA 6 über ein anderes Thema gesprochen: Über den tatsächlichen Geldesel von GTA 6 wird Rockstar wohl noch lange nicht reden
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Kommentare
Ich verstehe die Aufregung nicht, denn die Konsumenten sind das eigentliche problem. Nicht Netflix, rockstar etc. Es gibt halt genügend die solche Aktionen unterstützen, indem die zum Beispiel auf Netflix den trailer angucken. Aufrufe gehen nach oben, Erfolg für Netflix. Würden die leute das auch konsequent boykottieren, würden sich solche Aktionen nicht lohnen.
Ich finde hier wird extrem übertrieben. Man zahlt im Freizeitpark für einen Fast Pass, im Flughafen für Express Boarding, Vorabzugänge bei Spielen, mehr für Filmpremieren, Express-Lieferung um einen Artikel schneller zu bekommen.
Das man mit Geld Dinge schneller oder früher bekommt ist ja jetzt wirklich nichts neues.
Es ist legitim das zu kritisieren, aber letztendlich ist es Angebot und Nachfrage.
Keine Vorbestellungen tätigen, nicht jetzt extra ein Netflix Abo abschließen.
Vote with your wallet.
Und wenn es halt trotzdem genug machen, dann hat das Souverän halt entschieden, dass sie das so wollen.
Da können es 49% noch so blöd finden, wenn 51% damit konform gehen, dann ist das halt so.
Ich war ein Leser der Screenfun über meinen besten Freund. Anno hat das Magazin umgerechnet zum Schluss € 4,50 gekostet.
Darin enthalten war eine CD mit einem Spiel, zig Spiele, die neusten im Preview, Cheats, Interviews und so weiter und so weiter.
Für dieses EINEN Trailer von GTA müsste man € 4,99 (dann mit Werbung) bezahlen, wenn man sich Netflix nur deswegen holt.
Hallo? Das steht in KEINEM Verhältnis!
Hi, also ich bin grundsätzlich auf deiner seite … aber wer sich wegen einem Trailer ein Netflix Abo holt hat einfach die komplette Kontrolle von seinem Leben verloren sorry .. ich kann mir nicht vorstellen das jemand morgens aufsteht und sagt jau ich „kauf“ mit 1 gta 6 Trailer …
ich finde persönlich sich sollte man hier mal die Kirche im Dorf lassen ich mein hallo wir bezahlen mittlerweile alle das wir ingame ne neue Jacke bekommen … da sollte einem zu denken geben.
Es handelt sich um 6h eines Trailers, der für alle offen zugänglich sein wird.
Wer sich deswegen ein Netflix-Abo holt, dem kann man nicht mehr helfen.
Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge und die kann man absolut nicht vergleichen.
Den Trailer können sich halt alle (Käufer früher) anschauen und ihre Meinung dazu abgegeben, aber der Inhalt bleibt für alle zu 100% ident.
Die Presse (und Influencer/Streamer) bekommen auch sehr oft frühzeitig Zugang zu Spielen und Co – ist halt auch gute Werbung.
Der Unterschied zum Trailer besteht allerdings, dass wir im Gegenzug dazu auch echtes Gameplay, Meinung und Co kriegen. Ergo erlebt jeder davon “sein” Spiel anders und gerade dabei gehen die Meinungen immer wieder extrem auseinander.
GTA ist zwar schon lange nicht mehr meins, aber nach der Aktion würde es mich absolut nicht wundern, wenn Ingame dann tatsächlich auch wechselnde Werbung von zb. aktuellen Serien auf Netflix und Co zu sehen sind…
Muss aber zugeben das hätte schon was wenn es immersive präsentiert wird und nicht stört sondern einfach cool eingebaut ist, hätte ich da tatsächlich nix dagegen… wenn dafür jegliche mxts wegfallen egal ob kosmetisch oder p2w …
Ich könnte die Aufregung so ein bisschen verstehen, wenn Netflix-Abonennten sechs Stunden eher Zugriff auf das Spiel selbst bekommen würden, aber sechs Stunden eherer Zugriff auf einen Gameplay-Trailer?
Was ist los mit den GTA-Die-Hard-Fans, dass die sich über sowas aufregen? Das ist doch wirklich alles andere als schlimm, häääää? 😂
Die ganzen Vorabzugänge stehen generell immer wieder in der Kritik und es geht eher ums Prinzip an sich:
Zahlst du mehr, hast du mehr/früher Zugriff auf Inhalte.
Ich finde es zb. auch eine Frechheit dass die physikalischen Medien schon vorher im Laden verkauft werden (dürfen) und die digitalen pünktlich bis zum Release warten “dürfen” – Kontrolle/Strafe gibt’s dafür ja auch keine…
Dürfen sie nicht. Einige Händler legen es darauf an. Kann natürlich passieren das die ein Spiel 2-3 Tage vorher rauslegen und keinen interessiert es. Es gibt aber auch die Fälle wo streng der Abverkauf kontrolliert wird das du ja nicht vorher was rausgibst. Wenn du es doch machst wirst du in Zukunft nicht mehr primär beliefert oder sogar ganz ausgeschlossen. Rockstar Games mag das z.b. gar nicht und untersuchen die Fälle wenn die das spitz kriegen.