Alle MMOs kämpfen um neue Spieler, ein 13 Jahre alter Klassiker hat dafür offenbar den Cheat-Code gefunden

Jon Bellamy, der CEO von Jagex, spricht in einem Interview über den Erfolg von RuneScape und verriet dabei eine sehr spannende Statistik.

Die große Herausforderung: Online-Games aller Couleur, die über viele Jahre hinweg einen erfolgreichen Service anbieten möchten, kämpfen irgendwann mit derselben Herausforderung, die mit der Zeit nur noch kniffliger zu lösen ist: Es hören mehr Veteranen auf, als neue Spieler dazukommen. Die Community schrumpft. Weniger Spieler bedeuten geringere Einnahmen. Kleinerer Umsatz sorgt für seltenere Updates. Noch mehr Spieler hören auf.

Alle Spiele wollen diese Negativspirale natürlich am liebsten umgehen, umkehren oder zumindest ausbremsen. Die meisten über Jahre erfolgreichen Service-Games schaffen zumindest letzteres. Doch kann kaum jemand den Trend nachhaltig umkehren. Je älter so ein Spiel wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass neue Spieler aus einem von 2 Gründen abprallen:

Es wirkt im Vergleich zu neuen Spielen technisch veraltet und spielerisch altbacken

Der über die Jahre aufgebaute Umfang erschlägt

Viele MMO-Entwickler versuchen, mit Grafik-Updates und frischen Starterfahrungen genau diese beiden Schmerzpunkte aufzulösen. Doch es ist schwer, gegen die Zeit selbst anzukämpfen. Es gibt allerdings ein Online-Rollenspiel, das offenbar den Cheat-Code für diese Herausforderung gefunden hat.

Video starten Old School RuneScape – Trailer zum Steam-Release Autoplay

Old School MMO findet den Heiligen Gral der Nachhaltigkeit

Welches MMO ignoriert den Negativtrend? Old School RuneScape ist 2013 live gegangen, basiert auf RuneScape aus 2007 und hat einen anderen Weg als der Vorgänger eingeschlagen. Die Community bestimmt seit jeher mit, in welche Richtung sich die Old-School-Neuauflage entwickelt.

Wir wussten bereits, dass dieser Plan seit Jahren schon ganz wunderbar für Entwickler Jagex aufgeht. Das MMORPG kann immer wieder neue Meilensteine für seine aktiven Spielerzahlen verzeichnen – zuletzt waren im April 2026 beeindruckende 250.000 Spieler zeitgleich auf den Servern.

Neu ist eine Info, die Jagex-CEO Jon Bellamy jetzt im Interview mit „The BeheCast“ auf YouTube verraten hat. Etwa 50 Prozent der aktuell aktiven Community von Old School RuneScape sollen laut Bellamy erst in den vergangenen 5 Jahren zur RuneScape-Franchise dazugestoßen sein.

Die Hälfte der Spieler, die Old School RuneScape aktuell hat, hat bis vor 5 Jahren noch nie ein RuneScape gespielt. Sie haben mit Old School angefangen. Das hat mich umgehauen, als ich das erfahren habe. Das ist so unintuitiv. Ich hatte gedacht, dass es vor allem Leute sein werden, die schon immer dabei waren. Jagex-CEO Jon Bellamy jetzt im Interview mit „The BeheCast“ auf YouTube

Dazu sollen 100 bis 200 Millionen (!) Spieler kommen, die vor Jahren gespielt hatten, dann weg waren und mittlerweile wieder da sind. Diese Wiederkehrer sollen laut Jon Bellamy die zweitgrößte Gruppe innerhalb der Community von Old School RuneScape ausmachen. Nur die Minderheit der Spieler sei von Anfang an dabei und habe Old School RuneScape nie den Rücken gekehrt.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Auch darüber spricht Jon Bellamy im Interview. Aus seiner Sicht könne man einen derartigen Positivtrend nach all den Jahren nur dann erzielen, wenn man im Spiel selbst so viel richtig gemacht hat, dass die Community von sich aus ihre Begeisterung via Mundpropaganda nach außen trägt – wodurch dann mit der Zeit eine Art Hype entstehen könne, der viele neue Spieler anlockt.

Wichtig seien laut Bellamy aber auch noch zwei andere Dinge: Das Team von Jagex lebe RuneScape mit großer Passion und sei gleichzeitig klein und agil genug, um schnell auf so einen Hype oder andere Dinge reagieren zu können. Man müsse sich nicht erst durch mehrere Management-Ebenen und den Bürokratie-Dschungel kämpfen, um Sachen umzusetzen.

Jagex möchte aber nicht nur mit Old School RuneScape den Trend umkehren, sondern auch mit dem originalen RuneScape. Das MMO feiert sein 25. Jubiläum daher mit der sogenannten „Road to Restoration“. Dahinter steckt ein Update-Fahrplan, der das altehrwürdige MMORPG für die Zukunft fit und attraktiver für neue Spieler machen soll. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Eines der erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten modernisiert seinen Look: „Das ist alles, was ich jemals wollte“