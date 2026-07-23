25 Jahre altes MMORPG erlebt gerade einen Hype, wird sofort größenwahnsinnig und will WoW vom Thron stürzen

Die Macher von RuneScape wollen World of Warcraft bis 2031 vom Thron stoßen und klingen dabei so größenwahnsinnig, dass man ihnen glauben könnte.

Was geht bei RuneScape ab? Die Entwickler von RuneScape haben unter dem neuen Chef einige Änderungen vorgenommen, um das angestaubte MMORPG-Genre aus der Versenkung und ins Rampenlicht zu bringen. Darunter fällt zum Beispiel die Abschaffung von Pay2Win-Elementen aus dem Spiel.

Das klappt derzeit sehr gut und dank der prall gefüllten Roadmaps anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Franchise laufen auch die drei Titel, RuneScape, Old School RuneScape, RuneScape Dragonwilds derzeit sehr rund.

Gerade erst hat Old School RuneScape 250.000 zeitgleiche Spieler auf seinen Servern verzeichnet. Eine starke Zahl, gerade, wenn man bedenkt, dass das MMORPG 25 Jahre alt ist. Für die Spieler ist das längst mehr als reine Nostalgie, die passiert, und das wissen auch die Entwickler.

Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

Video starten RuneScape stellt im Trailer den neuen Look eurer Avatare vor Autoplay

Der Angriff auf WoW

Was planen die Entwickler? Die Entwickler von RuneScape klingen größenwahnsinnig in ihrem Vorhaben. Sie wollen World of Warcraft 2031 als größtes MMORPG-Franchise überholt haben. Bereits jetzt sind sie wohl Platz 2 oder 3 der Franchise-Liste – genau kann man das mangels der nicht veröffentlichten Spielerzahlen kaum sagen.

In fünf Jahren soll RuneScape als Franchise größer sein als WoW und das klingt aus dem Mund von Chef Bellamy so: „Es ist noch ein Stück Weg bis zu dieser Zahl. Aber wir wissen: Wenn wir es richtig angehen, können wir Fortschritte erzielen. Wir wissen, dass wir Wunder vollbringen können.“ (Quelle: The Games Business auf YouTube)

Wie wollen sie das schaffen? Die Entwickler haben dafür eine ganz andere Strategie als die WoW-Killer der 2010er Jahre. Sie wollen sich selbst treu bleiben und RuneScape so lassen, wie RuneScape ist. Der Chef erklärt das mit einem anschaulichen Beispiel:

Ich mache mir keine Sorgen, dass Erdbeereis sich besser verkaufen könnte als Schokoladeneis. Wir wollen einfach nur Eis verkaufen. In fünf Jahren wollen wir mindestens drei sehr große, in der Entwicklung befindliche RuneScape-Spiele haben. Wenn wir das schaffen, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Jagex CEO Bellamy bei The Games Business auf YouTube

Das Eis-Beispiel soll erklären, dass man nicht versuchen will bei der Konkurrenz abzukupfern, sondern sich selbst und dem eigenen Weg treu bleibt, und das hat man bereits erreicht, wenn alle 3 Spiele in 5 Jahren noch erfolgreich sind.

Spielt ihr derzeit eines der RuneScape-Spiele? Falls ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches und warum! Wie RuneScape sich dieses Jahr noch verändern soll, erfahrt ihr in diesem Artikel: Eines der erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten modernisiert seinen Look: „Das ist alles, was ich jemals wollte“