Amazon will mit MMORPGs gar nichts mehr zu tun haben, trennt sich jetzt auch von seinem größten Erfolg

Auf den Webseiten von Lost Ark und Throne and Liberty hat sich Amazon Games jetzt zeitgleich mit einem Quasi-Abschied an die jeweilige Community gewandt. Damit begräbt der Konzern endgültig seine ursprünglich sehr ambitionierten MMO-Pläne.
Was kündigt Amazon Games an? Schauen wir uns zuerst die Nachricht des Publishers an die westliche Community von Lost Ark an (ihr findet sie auf playlostark.com). In dieser heißt es: „Ab Anfang 2027 wird Amazon Game Studios den Live-Service-Betrieb von Lost Ark beenden und Smilegate wird das Spiel künftig übernehmen.“
Amazon Games trennt sich damit von seinem größten Erfolg als MMORPG-Publisher. Beim globalen Launch im Februar 2022 konnte man zeitweise mehr als 1,3 Millionen Steam-Spieler gleichzeitig auf die Server locken. Das reicht bis heute für Platz 6 in den All-Time-Charts der höchsten Spielerzahlen auf Steam (Quelle: steamdb.info).
Noch früher, nämlich noch im 4. Quartal 2026, möchte Amazon Games die westliche Publishing-Arbeit von Throne and Liberty an FirstSpark Games und NCSoft übergeben. Die entsprechende Meldung findet ihr auf playthroneandliberty.com.
In beiden Fällen soll der westliche Service also nicht eingestellt, sondern an die eigentlichen Entwickler des jeweiligen Spiels übergeben werden. Wie genau diese Übergabe ablaufen wird, beantwortet Amazon Games in den beiden Ankündigungen über einen zugehörigen FAQ-Abschnitt.
Eine Frage der Zeit
Warum dieser Schritt? Es war nur eine Frage der Zeit, dass Amazon Games irgendwann als Publisher von Lost Ark und Throne and Liberty zurücktreten wird. Auch wenn man im Oktober 2025 noch etwas anderes behauptet hat.
- Mit New World hat Amazon Games bereits das einzige hauseigene MMORPG zu Grabe getragen. Der letzte Spatenstich erfolgt am 31. Januar 2027, dann gehen die Server für immer offline.
- Flankiert wurde das Ende von New World von Meldungen, Amazon wolle für die eigene Games-Sparte einen Strategiewechsel durchführen, mit mehr Fokus auf die hauseigene Plattform Luna und KI-fokussierte Spiele wie Courtroom Chaos.
- Dazu passte auch, dass man klammheimlich sämtliche Hinweise auf das geplante MMORPG für Herr der Ringe entfernt hat.
- Am 17. März 2026 mussten gleich zwei prominente Mitglieder des Community-Teams von Lost Ark ihr Ende bei Amazon Games verkünden.
- Im April 2026 ist mit „Tico“ dann auch das wichtigste Gesicht des westlichen Teams von Throne and Liberty von Amazon Games zu NCSoft gewechselt.
Wenn man all das in einen Topf wirft, ergibt sich dadurch fast schon zwangsläufig das absehbare Ende als Publisher von Lost Ark und Throne and Liberty. Oder seid ihr gerade überrascht? Verratet es uns gern in den Kommentaren!
Ab Anfang 2027 ist das Thema MMORPGs für Amazon Games also endgültig beendet. Dabei waren die Ambitionen vor einigen Jahren noch riesig. Man investierte viel, um ein Big Player der Games-Branche zu werden. Am Ende blickt man auf ein Trümmerfeld: Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns
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Kommentare
Sehr schön, dann kann es ja nur besser werden! Vielleicht haben NC Soft und Smilegate ja etwas gelernt bzgl. F2P P2W in der westlichen Welt und machen ein paar sinnvolle Änderungen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Besser? ^^
Erstens war Amazon nur der Publisher und war nur für kleine Änderungen im Westen zuständig, wie Lokalisierung und “Reduzierung” der P2W-Elemente.
Nun das dies nicht mehr gegeben ist, wird die Lokalisierung noch mehr drunter leiden und ich glaube eher die versuchen nun noch mehr Cash aus den Spielers raus zu ziehen, bevor deren neues MMO(RPG) kommt. 😉
Besser wird hier wohl nix 😀