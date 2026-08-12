Amazon will mit MMORPGs gar nichts mehr zu tun haben, trennt sich jetzt auch von seinem größten Erfolg

Auf den Webseiten von Lost Ark und Throne and Liberty hat sich Amazon Games jetzt zeitgleich mit einem Quasi-Abschied an die jeweilige Community gewandt. Damit begräbt der Konzern endgültig seine ursprünglich sehr ambitionierten MMO-Pläne.

Was kündigt Amazon Games an? Schauen wir uns zuerst die Nachricht des Publishers an die westliche Community von Lost Ark an (ihr findet sie auf playlostark.com). In dieser heißt es: „Ab Anfang 2027 wird Amazon Game Studios den Live-Service-Betrieb von Lost Ark beenden und Smilegate wird das Spiel künftig übernehmen.“

Amazon Games trennt sich damit von seinem größten Erfolg als MMORPG-Publisher. Beim globalen Launch im Februar 2022 konnte man zeitweise mehr als 1,3 Millionen Steam-Spieler gleichzeitig auf die Server locken. Das reicht bis heute für Platz 6 in den All-Time-Charts der höchsten Spielerzahlen auf Steam (Quelle: steamdb.info).

Noch früher, nämlich noch im 4. Quartal 2026, möchte Amazon Games die westliche Publishing-Arbeit von Throne and Liberty an FirstSpark Games und NCSoft übergeben. Die entsprechende Meldung findet ihr auf playthroneandliberty.com.

In beiden Fällen soll der westliche Service also nicht eingestellt, sondern an die eigentlichen Entwickler des jeweiligen Spiels übergeben werden. Wie genau diese Übergabe ablaufen wird, beantwortet Amazon Games in den beiden Ankündigungen über einen zugehörigen FAQ-Abschnitt.

Video starten Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Autoplay

Eine Frage der Zeit

Warum dieser Schritt? Es war nur eine Frage der Zeit, dass Amazon Games irgendwann als Publisher von Lost Ark und Throne and Liberty zurücktreten wird. Auch wenn man im Oktober 2025 noch etwas anderes behauptet hat.

Wenn man all das in einen Topf wirft, ergibt sich dadurch fast schon zwangsläufig das absehbare Ende als Publisher von Lost Ark und Throne and Liberty. Oder seid ihr gerade überrascht? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Ab Anfang 2027 ist das Thema MMORPGs für Amazon Games also endgültig beendet. Dabei waren die Ambitionen vor einigen Jahren noch riesig. Man investierte viel, um ein Big Player der Games-Branche zu werden. Am Ende blickt man auf ein Trümmerfeld: Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns