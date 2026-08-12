Pokémon GO kündigt endlich Inhalte vom Mega-Finale an, bringt richtig starke Monster mit

Endlich gibt es die konkreten Inhalte zum Mega-Finale in Pokémon GO. Und da sind richtig starke Monster dabei.

Am Samstag, dem 5. September 2026, sowie am Sonntag, dem 6. September 2026, wird jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr das Mega-Finale in Pokémon GO stattfinden. Dies stellt das große Ende der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels dar.

Bereits im Vorfeld, in der Zeit von Montag, dem 31. August 2026 um 10:00 Uhr, bis Freitag, dem 4. September 2026, findet zur Einstimmung der sogenannte Mega-Aufstieg statt. In beiden Events erwarten euch einige Inhalte und, wie der Namen bereits vermuten lässt, jede Menge Mega-Entwicklungen.

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Mega-Monster, Mega-Monster überall

Welche Monster gibt es in den Events? Beide Events bringen euch jede Menge Mega-Entwicklungen mit. Während im Mega-Aufstieg jeden Tag unterschiedliche Mega-Entwicklungen in Raids auf euch warten, werden sie im Mega-Finale an beiden Tagen jeweils in unterschiedlichen Habitaten verfügbar sein. Die Habitate sind an beiden Tagen jeweils zweimal für eine Stunde aktiv.

Zu den Highlights der Mega-Entwicklungen dürften die beiden Mega-Formen von Mewtu gehören, wenn ihr sie bisher nicht ergattern konntet, sowie das Debüt der 3 Mega-Entwicklungen von Brigaron, Fennexis und Quajutsu. Doch auch weitere starke Mega-Entwicklungen wie Dragoran, Garados, Simsala oder auch die beiden Raichu-Formen sind Teil der Events. Ihr findet hier also einige Monster, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Außerdem sind, bis auf die beiden Mega-Mewtu-Formen, alle Mega-Entwicklungen in Mega-Raids und nicht in Super-Mega-Raids verfügbar, wie es bisher beispielsweise bei Dragoran der Fall war. Es wird also bedeutend einfacher sein, einige Mega-Entwicklungen zu besiegen und zu fangen.

Was steckt noch in den Events? Neben verschiedenen Monstern in der Wildnis, einer befristeten Forschung um Fynx, Igamaro und Froxy sowie einigen Boni wird es auch wieder einen GO-Pass geben. Hier steckt auch eine erhöhte Shiny-Chance auf viele Monster drin, diese ist jedoch nur in der Deluxe-Variante des Passes zu finden.

Wenn ihr genau wissen wollt, welche Inhalte an welchen Tagen im Event verfügbar sind, dann haben wir die passende Übersicht mit allen Inhalten vom Mega-Finale und Mega-Aufstieg für euch.

Was haltet ihr von den Events? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zum Start der beiden Events müsst ihr euch noch etwas gedulden. Doch auch bis dahin findet ihr natürlich einige aktuelle Inhalte im Spiel. Welche das genau sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht: alle Inhalte im August 2026 in Pokémon GO.