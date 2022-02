Pokémon GO: Typen-Effektivität in der Tabelle – Welcher Typ ist stark gegen wen?

In Pokémon GO haben Pokémon Stärken und Schwächen gegenüber Gegnern von bestimmten Typen. Berücksichtigt ihr die Typen-Effektivität, hilft euch das in Raids, bei Arena-Kämpfen und auch bei Trainerkämpfen. In der Tabelle zeigen wir euch, wer gegen wen stark ist.

Was bedeutet Typen-Effektivität? Grob gesagt heißt es, dass ein bestimmter Typ von Angriff und Pokémon gegen einen anderen Typen effektiv ist und damit mehr Schaden verursacht, als ein neutraler oder nicht effektiver Angriff. Ein Pokémon mit Feuer-Angriffen fügt Gegnern vom Typ Pflanze richtig viel Schaden zu, hat aber einen großen Nachteil gegenüber Wasser-Angriffen.

In der Übersicht zeigen wir euch, welcher Typ effektiv gegen wen ist.

Typen: Schwächen und Stärken in der Übersicht

Typ Boden ist effektiv gegen Feuer, Elektro, Gift, Gestein und Stahl Schwäche gegen Wasser, Pflanze und Eis

ist effektiv gegen Feuer, Elektro, Gift, Gestein und Stahl Typ Drache ist effektiv gegen Drache Schwäche gegen Eis, Drache und Fee

ist effektiv gegen Drache Typ Eis ist effektiv gegen Pflanze, Boden, Flug und Drache Schwäche gegen Feuer, Gestein, Kampf, Stahl

ist effektiv gegen Pflanze, Boden, Flug und Drache Typ Elektro ist effektiv gegen Wasser und Flug Schwäche gegen Boden

ist effektiv gegen Wasser und Flug Typ Fee ist effektiv gegen Kampf, Drache und Unlicht Schwäche gegen Gift und Stahl

ist effektiv gegen Kampf, Drache und Unlicht Typ Feuer ist effektiv gegen Pflanze, Eis, Käfer und Stahl Schwäche gegen Wasser, Boden und Gestein

ist effektiv gegen Pflanze, Eis, Käfer und Stahl Typ Flug ist effektiv gegen Pflanze, Kampf und Käfer Schwäche gegen Elektro, Eis und Gestein

ist effektiv gegen Pflanze, Kampf und Käfer Typ Gestein ist effektiv gegen Feuer, Eis, Flug und Käfer Schwäche gegen Wasser, Pflanze, Kampf, Boden und Stahl

ist effektiv gegen Feuer, Eis, Flug und Käfer Typ Geist ist effektiv gegen Psycho und Geist Schwäche gegen Geist und Unlicht

ist effektiv gegen Psycho und Geist Typ Gift ist effektiv gegen Pflanze und Fee Schwäche gegen Boden und Psycho

ist effektiv gegen Pflanze und Fee Typ Käfer ist effektiv gegen Pflanze, Psycho und Unlicht Schwäche gegen Feuer, Flug und Gestein

ist effektiv gegen Pflanze, Psycho und Unlicht Typ Kampf ist effektiv gegen Normal, Eis, Gestein, Unlicht und Stahl Schwäche gegen Flug, Psycho und Fee

ist effektiv gegen Normal, Eis, Gestein, Unlicht und Stahl Typ Norma l gegen nichts effektiv Schwäche gegen Kampf

l gegen nichts effektiv Typ Pflanze ist effektiv gegen Wasser, Gestein und Boden Schwäche gegen Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer

ist effektiv gegen Wasser, Gestein und Boden Typ Psycho ist effektiv gegen Kampf und Gift Schwäche gegen Käfer, Geist und Unlicht

ist effektiv gegen Kampf und Gift Typ Stahl ist effektiv gegen Eis, Gestein und Fee Schwäche gegen Feuer, Kampf und Boden

ist effektiv gegen Eis, Gestein und Fee Typ Unlicht ist effektiv gegen Unlicht und Geist Schwäche gegen Kampf, Käfer und Fee

ist effektiv gegen Unlicht und Geist Typ Wasser ist effektiv gegen Feuer, Boden und Gestein Schwäche gegen Pflanze und Elektro

ist effektiv gegen Feuer, Boden und Gestein

Übersicht in der Tabelle

Niantic hat zu dem Thema eine Übersichtstabelle gestaltet, die euch die Effektivitäten auf einen Blick zeigt.

Grün (sehr effektiv), rot (nicht sehr effektiv), X (immun), weißes Feld (neutraler Schaden) – Quelle: Niantic

Was bedeuten die Symbole? Auf der Y-Achse (von oben nach unten) seht ihr die Ansicht für die Angreifer. Auf der X-Achse (von links nach rechts) seht ihr die Ansicht für Verteidiger.

Ein grüner Kreis zeigt, dass die Typen sehr effektiv sind. Ein rotes Dreieck bedeutet, dass die Typen nicht sehr effektiv sind, also schwächer. Ein weißes Feld heißt, dass die Typen eine normale Effektivität haben – Sie sind also nicht stärker und nicht schwächer. Ein schwarzes Kreuz zeigt eine Immunität gegen einen Typen auf. In Pokémon GO heißt das, dass diese Typen noch weniger Schaden als durch „nicht sehr effektive Angriffe“ erleiden.

