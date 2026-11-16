Pokémon GO: Typen-Effektivität in der Tabelle – Welcher Typ ist stark gegen wen?

In Pokémon GO haben Pokémon Stärken und Schwächen gegenüber Gegnern von bestimmten Typen. Berücksichtigt ihr die Typen-Effektivität, hilft euch das in Raids, bei Arena-Kämpfen und auch bei Trainerkämpfen. In der Tabelle zeigen wir euch, wer gegen wen stark ist.

Was bedeutet Typen-Effektivität? Grob gesagt heißt es, dass ein bestimmter Typ von Angriff und Pokémon gegen einen anderen Typen effektiv ist und damit mehr Schaden verursacht, als ein neutraler oder nicht effektiver Angriff. Ein Pokémon mit Feuer-Angriffen fügt Gegnern vom Typ Pflanze richtig viel Schaden zu, hat aber einen großen Nachteil gegenüber Wasser-Angriffen.

In der Übersicht zeigen wir euch, welcher Typ effektiv gegen wen ist.

Update vom 16. November 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

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Typen: Schwächen und Stärken in der Übersicht

Typ Effektiv gegen Anfällig gegen Normal Nichts Kampf Boden Feuer, Elektro, Gift, Gestein, Stahl Wasser, Pflanze, Eis Drache Drache Eis, Drache, Fee Eis Pflanze, Boden, Flug, Drache Feuer, Gestein, Kampf, Stahl Elektro Wasser, Flug Boden Fee Kampf, Drache, Unlicht Gift, Stahl Feuer Pflanze, Eis, Käfer, Stahl Wasser, Boden, Gestein Flug Pflanze, Kampf, Käfer Elektro, Eis, Gestein Gestein Feuer, Eis, Flug, Käfer Wasser, Pflanze, Kampf, Boden, Stahl Geist Psycho, Geist Geist, Unlicht Gift Pflanze, Fee Boden, Psycho Käfer Pflanze, Psycho, Unlicht Feuer, Flug, Gestein Kampf Normal, Eis, Gestein, Unlicht, Stahl Flug, Psycho, Fee Pflanze Wasser, Gestein, Boden Feuer, Eis, Gift, Flug, Käfer Psycho Kampf, Gift Käfer, Geist, Unlicht Stahl Eis, Gestein, Fee Feuer, Kampf, Boden Unlicht Psycho, Geist Kampf, Käfer, Fee Wasser Feuer, Boden, Gestein Pflanze, Elektro

Diese Typen sind besonders effektiv

Was ist effektiv gegen Unlicht (Schwäche)? Kampf, Käfer und Fee.

Was ist effektiv gegen Gift (Schwäche)? Boden und Psycho.

Was ist effektiv gegen Kampf (Schwäche)? Flug, Psycho und Fee.

Was ist effektiv gegen Geist (Schwäche)? Geist und Unlicht.

Was ist effektiv gegen Psycho (Schwäche)? Käfer, Geist und Unlicht.

Was ist effektiv gegen Normal (Schwäche)? Kampf.

Was ist effektiv gegen Feuer (Schwäche)? Wasser, Boden und Gestein.

Was ist effektiv gegen Wasser (Schwäche)? Pflanze und Elektro.

Was ist effektiv gegen Pflanze (Schwäche)? Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer.

Was ist effektiv gegen Elektro (Schwäche)? Boden.

Was ist effektiv gegen Eis (Schwäche)? Feuer, Kampf, Gestein und Stahl.

Was ist effektiv gegen Boden (Schwäche)? Wasser, Pflanze und Eis.

Was ist effektiv gegen Flug (Schwäche)? Elektro, Eis und Gestein.

Was ist effektiv gegen Käfer (Schwäche)? Feuer, Flug und Gestein.

Was ist effektiv gegen Gestein (Schwäche)? Wasser, Pflanze, Kampf, Boden und Stahl.

Was ist effektiv gegen Drache (Schwäche)? Eis, Drache und Fee.

Was ist effektiv gegen Stahl (Schwäche)? Feuer, Kampf und Boden.

Was ist effektiv gegen Fee (Schwäche)? Gift und Stahl.

Pokémon Typen Tabelle

Niantic hat zu dem Thema eine Übersichtstabelle gestaltet, die euch die Effektivitäten auf einen Blick zeigt.

Grün (sehr effektiv), rot (nicht sehr effektiv), X (immun), weißes Feld (neutraler Schaden) – Quelle: Niantic

Was bedeuten die Symbole? Auf der Y-Achse (von oben nach unten) seht ihr die Ansicht für die Angreifer. Auf der X-Achse (von links nach rechts) seht ihr die Ansicht für Verteidiger.

Ein grüner Kreis zeigt, dass die Typen sehr effektiv sind. Ein rotes Dreieck bedeutet, dass die Typen nicht sehr effektiv sind, also schwächer. Ein weißes Feld heißt, dass die Typen eine normale Effektivität haben – Sie sind also nicht stärker und nicht schwächer. Ein schwarzes Kreuz zeigt eine Immunität gegen einen Typen auf. In Pokémon GO heißt das, dass diese Typen noch weniger Schaden als durch “nicht sehr effektive Angriffe” erleiden. Hier zeigen wir euch alle Lockmodule in Pokémon GO mit ihren Spawns und Entwicklungen.