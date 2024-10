Nach dem Patch in EA FC 25: Sprint Boost ist doch noch im Spiel – So rennen eure Profis jetzt schneller

Twitch-Streamer und Profis verzweifeln in EA FC 25 an der Weekend League, obwohl sie teure Top-Spieler einsetzen

Für „Schneller Schritt“ und „Raserei“ gilt: Je besser der Playstyle, desto effektiver ist auch der Sprint Boost. Das heißt Spieler, die einen dieser beiden PlayStyles in Gold haben, werden einen noch schnelleren Antritt haben als die Profis, die sie nur in Silber besitzen.

Wie funktioniert der Sprint Boost jetzt? Die Eingaben am Controller bleiben die gleichen. Geht mit L1 auf der PlayStation/LB auf der Xbox in das seitliche Dribbling. Um den Sprint Boost auszuführen, lasst ihr L1/LB schlagartig los und sprintet mit R2/RT in die gewünschte Richtung vor euch.

Was ist der Sprint Boost? Beim Sprint Boost beschleunigt euer Spieler aus dem Stand oder im langsamen Dribbling in einem kurzen Moment auf höchstes Tempo.

