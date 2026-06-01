Fortnite: Live-Event zu Shattered beginnt bald – Alles zur Uhrzeit und Start

In Fortnite soll Chapter 7 Season 2 mit einem etwas größeren Live-Event enden. Viele fragen sich nun, wann es losgeht und was genau man im Event erwarten kann. Alle diese Informationen zur Uhrzeit und zum Start erfahrt ihr hier.

Um welche Uhrzeit beginnt das Live-Event? Das Live-Event „Shattered“ beginnt am Samstag, dem 6. Juni um 1:00 Uhr deutscher Zeit – ja, ihr habt richtig gelesen, diesmal soll das Event tatsächlich in der Nacht und nicht am Abend um 20:00 Uhr stattfinden. Das ist sehr ungewöhnlich, aber so ist auch das Event an sich.

Beachtet, dass Epic Games einen separaten Modus für das Event bereitstellen wird. 40 Minuten vor dem Start beginnt dann schon der Einlass. Wer unbedingt dabei sein möchte, sollte sich schon vorher einloggen, denn es winken wieder kostenlose Items für die Teilnahme, und wie einige sicher wissen, können die Server je nach Ansturm auch ausgelastet sein.

Video starten Fortnite zeigt seinen neuen Battle Pass für Chapter 7 Season 2 im Launch-Trailer Autoplay

Worum geht es im Event? Das Event verläuft dieses Mal etwas anders. Zu Beginn von Season 2 konnten Spieler auswählen, auf welche Seite sie sich schlagen – Team Eiskönig oder Fundament. Deswegen teilen sich die Gruppen deshalb in zwei Lager auf. Je nachdem für welches Team ihr euch entschieden habt, werdet ihr auch automatisch im Live-Event woanders gespawnt – entweder auf der Seite des Eiskönigs oder des Fundaments.

Natürlich geht es wieder um das Schicksal der Insel und daher die Realität. Noch lässt sich aber nicht abschätzen, wie genau das Event ablaufen wird. Wir werden natürlich in der Nacht für euch am Start sein und mit einem Live-Ticker die Geschehnisse verfolgen. Solltet ihr also nicht dabei sein können, markiert gerne unsere Übersicht hier mit einem Lesezeichen, um nichts zu verpassen!

Welche Geschenke gibt es beim Event? Natürlich sollt ihr nicht mit leeren Händen aus dem Event gehen. Deswegen hat Epic Games zwei Belohnungen für euch vorbereitet. Nicht jeder bekommt diese, denn sie sind an bestimmten Voraussetzungen gebunden:

1x Sidekick vom Dark Voyager Schließt das Live-Event von Shattered mit einem Freund ab

1x Spitzhacke vom Dark Voyager Schließt das Live-Event von Shattered ab



Seid ihr schon gespannt auf das Event oder habt ihr die Season komplett ignoriert? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, für welche Seite ihr euch im Kampf entscheidet. Chapter 7 Season 3 steht bald vor der Tür und wenn ihr wissen wollt, was der neue Battle Pass bereithält, schaut gerne in unsere Übersicht: Fortnite: Battle Pass von Chapter 7 Season 3 in der Übersicht