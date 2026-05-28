Fortnite: Server reagieren nicht – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Patch 40.41 im Live-Ticker

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 40.41 wissen solltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

10:31 Uhr Laut Shiina gibt es keine neuen Skins in Patch 40.41, dafür aber wurde der Name der neuen Season geleakt und dieser heißt „Runners“. (Quelle: x.com) 10:00 Uhr Der Server Down hat begonnen und nun werdet ihr langsam nach und nach von den Servern gekickt. Wir halten nun die Augen nach Leaks offen und listen sie euch gleich hier auf. 09:33 Uhr Die Spielersuche wurde nun deaktiviert. Bald folgt der Start des Server Downs. 09:04 Uhr Guten Morgen und willkommen in unserem Live-Ticker. Der Server Down beginnt bald um 10:00 Uhr deutscher Zeit. 30 Min. vorher wird zudem die Spielersuche abgeschaltet. Wir sind für euch da und begleiten die Downtime. Zudem listen wir euch alle wichtigen Leaks auf, damit ihr nichts verpasst.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server Down in Fortnite? Die Server werden am 28. Mai 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein kleineres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis zwei Stunden.

Was sagen die Patch Notes? Noch gibt es keine offiziellen Details zu den kommenden Patch Notes. Sollte Epic Games diese teilen, werden wir diesen Teil ergänzen.

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Fortnite: Patch 40.41 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Auch der Leaker Shiina hat nicht viel über das kommende Update zu berichten. Vor allem betont er, dass es sich hierbei um das letzte Update von Chapter 6 Season 2 handelt. Immerhin können Fans kostenlose Belohnungen durch Events erwarten. Zusätzlich wird es auch ein Live-Event geben, das Season 2 abschließen wird. Laut Shiina soll es gleich nach dem Ende des Live-Events eine Downtime geben (Quelle: x.com). Es bleibt also spannend, was Epic Games da geplant hat.

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Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Informationen und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen